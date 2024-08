Simtiem dzērvju uz lauka

Raiskuma pagastā Auciema un Raiskuma ciema apkārtnē barojas lieli dzērvju bari.

Par redzēto “Druvai” pastāstīja Gunta Puriņa no Rais­kuma. Viņa sacīja, ka katru rudeni dzērves te pulcējas, pa kādai manāmas arī vasarā, bet tik daudz vienuviet kā piektdien,23.augustā, gan skatījusi pirmo reizi: “Braucām gar lauku ap deviņiem no rīta un skatāmies – simtiem dzērvju un arvien pielido klāt vēl un vēl. Bijām vai mēmi no redzētā. Apbrīnojami!” Arī “Druva” pēcpusdienā aizbraucot pārliecinājās, ka dzērves vērojamas lielā skaitā, savukārt nākamajā dienā varēja dzirdēt putnu klaigas, bet uz vietas redzami tie nebija.



Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāve Elīna Gulbe “Druvai” pauda: “Jādomā, ka dzērvju bari, kas novēroti Raiskuma-Auciema apkārtnē, nakšņo Dreimaņu un Lielajā Ungura purvā un citviet, bet ik rītu pārlido uz laukiem, kur dienas gaitā barojas. Iecienītākie ir tie lauki, kur pieejams vairāk barības.” Viņa arī skaidro, ka pulcēšanās augusta beigās nenozīmē, ka dzērves aizlidos ātrāk nekā ierasts: “Visticamāk, šī aina būs redzama līdz pat oktobrim, kad dzērves aizceļos tālāk uz dienvidiem, uz ziemošanas vietām Dienvideiropā, Āfrikā.”



Elīna Gulbe arī piekrīt, ka lielākus vai mazākus dzērvju barus Latvijā iespējams redzēt no pavasara līdz rudenim, un skaidro: “Ligzdošanas sezonas laikā dzērvju pāri ligzdo purvos, bet arī pavasarī-vasarā uz laukiem nereti redz barojamies neligzdotāju bariņus, kas gan parasti nav īpaši lieli. Savukārt pēc ligzdošanas sezonas beigām dzērves sāk jau mērķtiecīgāk pulcēties baros, kuri, tuvojoties aizceļošanas laikam, pakāpeniski kļūst lielāki. Tas izskaidrojams ar to, ka dzērves ceļošanas laikā ir sabiedriskas, tāpat kā liela daļa citu putnu sugu. Vislielākie dzērvju bari koncentrējas purvu apkārtnē, šajos baros septembrī var būt pat vairāki tūkstoši putnu.”