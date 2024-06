Rīgas iela joprojām krustugunīs

Pēc pagājušajā nedēļā saņemtajiem papildu parakstiem uzņēmēju vēstulei, kurā prasīts atcelt aizliegumu Cēsīs no Piebalgas ielas iebraukt Rīgas ielā, Cēsu novada dome 20.jūnija sēdē pagarināja šī jautājuma skatīšanu par divām nedēļām.

Bet pirms tam, nedēļas sākumā, pēc Rīgas ielas uzņēmēju aicinājuma domes deputāti un speciālisti tikās ar vēstules parakstītājiem. Uzņēmēji atzīst, ka sarežģītā iebraukšana Rīgas ielā, kas atļauta tikai no Vaļņu ielas un ir spēkā no 1.maija, samazinājusi klientu skaitu, bet pašvaldība centās pārliecināt, ka spēkrati ielu izmanto caurbraukšanai un uzņēmējiem no tā nav nekāda ieguvuma.



Pašvaldības Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja Madara Jenerte un Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijas un infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs Egils Kurpnieks pastāstīja jau dzirdēto – transporta plūsma pa Rīgas ielu cauri vecpilsētai ir pārāk liela, šo posmu izmanto caurbraukšanai, ne lai piestātu, apmeklētu kafejnīcu vai iepirktos veikalā. Uzsvēra arī vajadzību mierināt satiksmi, lai uzlabotu gājēju drošību, saglabāt ielas infrastruktūru. Novada domes priekšsēdētaja vietniece Inese Suija-Markova atgādināja par vecpilsētas nozīmi tūrismā un to, ka šī pilsētas daļa pelnījusi īpašu pietāti, būtiski, lai tā iedzīvinās kā droša un atpūtai piemērota vieta tūristiem un cēsniekiem. “Ielu transporta kustībai neslēdzam, bet jāsamazina bezjēdzīga caurbraukšana, jāuzlabo gan drošība, gan jāsaglabā vecpilsēta,” sacīja I.Suija-Markova, piebilstot, ka ielas transporta ietilpība, vērtējot stāvvietu pieejamību un atļauto stāvēšanas laiku, ir daudz mazāka, nekā pa to līdz šim izbrauca automašīnu. Arī citi domes deputāti, kas piedalījās sapulcē, pauda, ka vecpilsēta jāveido draudzīga gājējiem un cilvēkiem, kas te vēlas atpūsties, baudot īpašo vietas noskaņu. Jānis Ķipurs atzina, ka Cēsu vecpilsētai jālīdzinās Rietumeiropas pilsētu vēsturiskajiem centriem, kur bieži automašīnu satiksme vispār aizliegta. Deputāts Andris Melbārdis ieteica, ka uzņēmējdarbībā, īpaši tirdzniecībā, jāpievēršas interneta veikalu attīstībai.

Uzņēmēju noskaņojums bija noraidošs. Veikala “Rota” īpašnieks Laimonis Stafeckis atgādināja, ka cēsnieku paradumos nav tālu staigāt kājām. “Mūsu iedzīvotājs gatavs iet metrus trīssimt, četrsimt, ja vairāk, tad izvēlēsies citu vietu, kur var piebraukt. Cilvēku paradumi jāņem vērā, plānojot, kur un kas maināms,” sacīja L.Stafeckis. Viņš uzsvēra, ka jebkurai uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar tirdzniecību vai pakalpojumiem, svarīga cilvēku plūsma. Pirms uzsākt darbību, ieguldīt, vispirms izvērtē, vai būs klienti. Tātad vai konkrētā vieta ir labi pieejama, vai tā ir blakus gājēju vai transporta satiksmei un tamlīdzīgi. “Ja mežā ir biotops un ierobežo uzņēmējdarbību, maksā kaut kādu kompensāciju, te…,” pasmaidīja L.Stafeckis.



Veikala “Darimo” saimnieces Diāna Dolženko un Inese Temmere atzina, ka kopš maija, kad mainījās satiksmes organizācija, jūtami samazinājies pircēju skaits. Viņas arī vērtēja, ka ielas transporta ietilpības rēķināšana pēc stāvvietās atļautā automašīnu novietošanas ilguma nav pareizais kritērijs, jo, piemēram, viņu veikalā “Darimo” pircējs parasti uzturas ne ilgāk par minūtēm desmit, piecpadsmit, ne pusstundu vai stundu, kā to aprēķinos izmanto dome.



Ar šīs vasaras satiksmes organizācijas pārmaiņām neapmierināti ir ne tikai veikalu īpašnieki, arī kafejnīcu saimnieki. Iecīnītās kafejnīcas “Kārumlāde” īpašnieces Vineta Žamoidika un Alla Oldermane sacīja, ka maijā jutušas klientu sarukumu. Samazinājies apmeklētāji skaits, kas ienāk iedzert rīta vai pusdienu kafiju, apēst smalk­maizīti, darba dienās cilvēkiem nav daudz laika, viņi izvēlas vietu, kas pieejama ērtāk. Tieši to apstiprināja arī cēsniece Iveta Bernava, Piebalgas ielas iedzīvotāja. “Agrāk mēdzu no rītiem piebraukt pie “Kārumlādes”, aizvedu kolēģiem kliņģeri, kas tur ļoti garšīgs. Tagad to vairs nedaru, jābrauc līkums, bet no rīta katra minūte svarīga,” sacīja I.Bernava.



Uzņēmēji pastāstīja, ka sajukumu raisījušas arī izvietotās ceļazīmes, piemēram, aizliegums papildināts ar laika norādi, bet dažs to nav pamanījis un sapratis, ka Rīgas ielā pa Kases ielu iebraukt vispār nedrīkst.

Diskusija izvērtās par Rīgas ielas autostāvvietu izmantošanu, kur savu spēkratu novieto arī dažs, kam šajā ielā darbavieta, un, mainot laika norādi, mašīna notur visu dienu. I.Stafeckis rosināja gan pašus uzņēmējus gādāt, lai tā nenotiktu, gan aicināja aktīvāk līdzdarboties pašvaldības policijai. Pašvaldība skaidroja, ka tiek meklēti risinājumi, kā vecpilsētas apkaimē veidot jaunas autostāvvietas, un ar laiku tās būs. Veikala “Sa.adi’ saimniece Sandra Kiriņa vērtēja, ka pareizāk būtu bijis sākt ar to un tad mazināt iebraukšanas iespējas Rīgas ielā. Uzņēmēji izteica vēl citus ierosinājumus, kā sabalansēt vecpilsētas uzņēmēju intereses un pašvaldības redzējumu šīs vietas attīstībai.