Rada noskaņu eglīšu alejā

Ziemassvētku laikā ne viens vien cēsnieks un pilsētas viesis dodas uz Rožu laukumu, lai apskatītu organizāciju un iestāžu izpušķotās divdesmit svētku eglītes.

Sestdien, 14.12., pie eglīšu alejas cēsniece Ingrīda “Druvai” sacīja: “Ir patiesi interesanti apskatīt izrotātās eglītes, īpaši tās, kur ļoti piedomāts un ieguldīts darbs – Piebalgai rotājumos ir ūdensrožu tēma, gaļas kombināts izvēlējies desiņas, bērnudārzs “Mežmaliņa” – rūķīšus ar sūnām. Man šķiet, ka eglīšu aleja ir brīnišķīga ideja. Un šodien te ir arī karuselis, senatnīgs un iederīgs. Man bērni no ārzemēm sūta fotogrāfijas, cik skaisti tur svin Ziemassvētkus, un es domāju, ka Cēsis ne ar ko nav sliktākas, te arī ir ļoti skaisti un netrūkst noskaņas.”

Rotāt eglīti bija izvēlējušās arī kluba “Y’s men international” dalībnieces. Sestdienā viņas bija atnākušas aplūkot, vai vējš nav papostījis rotas, nomainīja spuldzīšu virtenēs baterijas, lai tumšajā laikā gaismiņas iepriecina garāmgājējus. Kluba pārstāve Ineta Ozoliņa vērtēja: “Paš­valdības ideja aicināt rotāt eglītes tiešām ir oriģināla. Visiem ir, ko paskatīties un priecāties. Rotāt mūsu eglīti ar adījumiem – zeķītēm un cimdiņiem – izdomāja kluba dalībniece Daiga Kaļva. Katra ko jauku uzadījām, daļu iekarinājām eglītē, adījumus vedīsim arī Cēsu klīnikas Bērnu slimību nodaļai, vēlot mazajiem pacientiem veselību, siltas kājiņas un rociņas. Mūsu devīze ir: “Ar mīlestību veselībai.” Gribas vēlēt, lai visiem priecīgi un mierīgi Ziemassvētki, un galvenais – veselīgi!”



Eglīšu rotāšanai pieteicās 20 organizācijas un iestādes no Cē­sīm un novada. Visaktīvākie bija bērnudārzi un skolas. Eglītes izpušķoja Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “Mazputniņš”, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde (PII), Priekuļu PII “Mežmaliņa”, Cēsu 4.PII, Jāņ­muižas pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu Jaunā skola, Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klase, tāpat arī dejotāji – deju studija “Savanna” un TDK “Zelta virpulis”. Savu eglīti rotāja arī bērnu atbalsta centrs “Pērle”, Cēsu novada Jauniešu dome kopā ar Cēsu Jauniešu māju, uzņēmumi “Baltic Wood Trade”, SIA “Cēsu gaļas kombināts”, SIA “Pantra”. Ar idejām eglītes rotāšanā nāca arī Vecpiebalgas apvienības pārvalde, rotājumos ieliekot arī Vecpiebalgai tradicionālās ūdensrozes.



Eglītes greznotas ar bērnu zīmējumiem, pašu radītiem rotājumiem gan no koka un zariem, gan čiekuriem, salmiem, arī adījumiem. Šī gada stila elements – lentes un pušķīši. Jaunpiebalgas vidusskolas 12. klase izveidojusi rotājumus zvaigžņu formā, katrā attēlojot kāda pagasta ģerboni.



Daloties ar ideju, Cēsu Kultū­ras centra kultūras projektu vadītāja Linda Ķaukule teic: “Vē­lējamies veidot mazliet atšķirīgu Ziemassvētku mēnesi un nedēļu nogales, tādēļ raisījās doma radīt vietu, kur iedzīvotājiem sanākt kopā un piedzīvot Ziemas­svētku noskaņu, ko sniedz egles, gaismiņas un rotājumi. Manuprāt, eglīšu aleja ir lielisks veids, kā apvienot novada iedzīvotāju radošumu un kopā būšanas prieku. Tas ir kopdarbs, kas izdaiļo un vieno. Eglītes būs skatāmas līdz pat 1. janvārim, bet brīvdienās Rožu laukumā notiek svētku aktivitātes.”



Ikvienam līdz 21. decembrim facebook.lv Cēsu novada pašvaldības lapā ir iespējams balsot par eglīti, kas iepatikusies visvairāk. Linda Ķaukule teic paldies vietējam uzņēmējam SIA “Gata egles”, kas ziedoja eglītes dekorēšanai. Bet trīs populārāko eglīšu izrotātāji saņems dāvanu kartes svētku galdam no akcijas atbalstītāja “Lidl”. “Sākotnēji nevarējām zināt, kāda būs atsaucība, 20 izpušķotas eglītes arī nav maz. Turklāt, kad tās jau rotāja, cilvēki vēl zvanīja un vēlējās iesaistīties. Tā kā, iespējams, nākamgad rotātāju skaits būs lielāks. Šogad katram pušķotājam dāvinājām zvaigzni, kas iekļauta “Cēsis – Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025. gadā” logo un aicinājām arī to pievienot rotājumiem, kā arī pieturēties pie zvaigžņu vadmotīva un izmantot videi draudzīgus materiālus. Tā vienā no eglītēm kā rotājums izmantotas pārgrieztas tenisa bumbiņas – tātad lieta ieguvusi otro dzīvi,” pastāsta Linda Ķaukule, secinot – “šis ir pierādījums, ka ar maziem darbiem varam paveikt lielas lietas, jo iedzīvotāji radījuši skaistu svētku noformējumu, kā arī paši piedzīvojuši brīnišķīgu notikumu un kopā būšanu. Izskatās mīļi un jauki! Un redzam – cilvēkiem ļoti patīk, ka viņus iesaista, ka dod viņiem vārdu, iespēju radoši izpausties.”