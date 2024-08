Picas kā Neapolē. Tepat Cēsīs

Cēsīs, Ruckas muižā, izveidota picērija “Trattoria”, kurā cep Itālijas Neapoles reģionam autentiskas picas. Tas ir vēl viens piedāvājums, kas iekļauts muižas kultūrtelpā.



Muižā izveidota un darbu sākusi viena no retajām picērijām Latvijā, kur pilnībā ievēro itāļu receptūru un metodes, uzsvērts Ruckas muižas izplatītajā paziņojumā. Picas mīklu gatavo no dabīgā ierauga, līdzīgi, kā agrāk latviešu ģimenēs cepa rupjmaizi. Arī krāsns ir īpaša, tā piemeklēta Itālijā, nodrošina tieši Neapoles reģiona picu cepšanai vajadzīgo temperatūru un citus apstākļus. “Krāsns ražotāji ir ģimene, kas ar šo arodu nodarbojas vairāk nekā 150 gadu un vairākās paaudzēs. Arī visas picas sastāvdaļas tiek pasūtītas no Itālijas piegādātājiem, kas tās ražo atbilstoši picu specifikai. Tas nodrošina autentisko garšu un kvalitāti,” skaidro Ruckas muižas pārstāve Inese Ozoliņa.



Veidojot picēriju, saglabāta Itālijai tik raksturīgā ģimenes biznesa tēma. Arī Renārs Sproģis šo vietu izvēlējās personalizēt un veidot kā ģimenes picēriju ar atbilstošu nosaukumu “Trattoria”, kas itāļu valodā apzīmē nelielu viesmīlības iestādi, kas parasti ir ģimenes uzņēmums.



“Tas ir unikāls koncepts, kā iedzīvināt Ruckas muižu, vienlaikus ar mākslu un kultūrtelpu izveidot arī picēriju. Manuprāt, Latvijai un pasaulei tā ir interesanta pieeja – muiža ar picēriju. Mūsu mērķis ir veidot muižu, integrējot vienā telpā senās un mūsdienu tradīcijas un akcentus,” norāda Renārs Sproģis, kas no pērnā gada pārvalda Ruckas muižu.



Jautāts, vai iecerēts muižā turpināt attīstīt Itālijas noskaņas, R.Sproģis “Druvai” pastāstīja: “Jā, mēs plānojam Ruckas muižu vēl vairāk attīstīt kā mūsdienīgu kultūrtelpu, kuras centrā ir cilvēks. Picērija itāļu stilā ienesīs muižā Itālijas vaibstus gan ar ēdienkarti, gan ar dažādiem pasākumiem un jaunu tradīciju dzimšanu, ko kopā attīstīsim un svinēsim. Tomēr mēs gribam integrēt vienā veselumā gan Itālijas sauli, gan arī mūsu latviskās vērtības, piedāvājot jaunus tūrisma produktus. Mēs audzējam griķus. Mums ir vīzija nākotnē cept itāļu picas, izmantojot vietējos, pašu audzēto griķu miltus, kas nav raksturīgi itāļu picām. Katrā ziņā Ruckas muižā viss tiek veidots kā daļa no mūsdienu kultūras un kā jauni vaibsti Cēsu kultūras dzīvē. Šobrīd tā ir nesteidzīga picas baudīšana vienlaikus ar muižas auru un šarmu, mākslu, izstādēm, bibliotēku.”



Ruckas muižas apsaimniekotāji vērtē, ka picērija būs vēl viens aicinājums apmeklēt šo vietu, iepazīt seno ēku, tajā pieejamās mākslas izstādes, bibliotēku un citu piedāvājumu.