Metodiskās dienas kā tradīcija

Metodiskās dienas pirmsskolas pedagogiem Taurenē, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolā, ir tradīcija, kur pieredzi gūst arī citu bērnudārzu skolotāji.

Taurenes pirmsskolā metodiskie pasākumi ir sava veida tradīcija. Pasākumā vienmēr ir arī dalībnieki no citām iestādēm. Pamatskolas direktora vietniece pirmsskolā Dace Potaša pastāsta, ka šīs dienas neizsludina un neaicina viesus, citas iestādes pašas interesējas, kad notiks pasākums, lai šo iespēju varētu saplānot un izmantot. “Vairākas mācību iestādes no Valmieras lūgušas novadīt lekciju veida metodisko dienu, mūspusē tas notiek tīri dabiski – stāsts par Taurenē gūto pieredzi, šķiet, ceļo no mutes mutē,” pauž D.Potaša.



Taurenes bērnudārzā pieredzi guvuši gan Cēsu novada skolu un pirmsskolu pedagogi, gan Rīgas, Talsu, Tukuma, Aizkraukles, Saulkrastu, Skultes, Limbažu skolotāji. Šogad piedalīties metodiskajā dienā vēlējušies ļoti daudzi Valmieras iestāžu darbinieki.



Jautāta, ko viesi atzīst kā lielo ieguvumu, braucot ciemos uz Taurenes pirmsskolu, D.Potaša saka: “Tas noteikti ir lielais un plašais piedāvājums, dažādība. Tas, kā mēs pēc Taurenes pamatskolas reorganizācijas esam izveidojuši pavisam citādu pirmsskolu ar ļoti izteiktu dzīvotspēju, tā man gribētos teikt. Visos kabinetos, kas kādreiz bija klašu telpas, esam iekārtojuši tādus kā kabinetus un attiecīgu piedāvājumu, kas ļauj bērniem gūt papildu iespējas un zināšanas: kādu terapiju, kādu jaunu informāciju, piemēram, dabas vides estētikas klase, Mon­tessori, kulinārijas, mūzikas klase, logopēda kabinets, sensoro sajūtu istaba, 3D istaba, kur notiek nodarbības pie iekārtas “iSandbox”, silto smilšu istaba, kur ir iekārta “WarmSandbox”, ir smilšu spēles terapijas kabinets. Sešgadniekiem ir sava datora klase, kur iespējams apgūt prasmes ne tikai datorzinībās, bet arī gūt priekšstatu, kā darbojas 3D printeri, tam izmantota datortehnika, kas palika pēc skolas reorganizācijas. Un jaunajā mācību gadā mums būs vēl, ko parādīt. Būs tapusi sāls istaba, lab­iekārtots sporta laukums un radīta vieta zaļajā dārzā “Ārstnie­cības augu āra bibliotēka”, kas būs “Crossover” mācīšanas metodes teritorija.”



Profesionāļi, kas atbrauc pēc taureniešu pieredzes, uzzina, kā bērnudārzā līdzdarbojas logopēds un mūzikas skolotājs, par īpašajām nodarbībām logoritmikā, kas aizrauj bērnus, kā atbalsta personāls iesaistās visā mācību procesā, veido ne tikai dažādus materiālus, bet izdomā projekta veida nodarbību blokus visam mācību gadam.



Plašs piedāvājums pirmsskolā ir arī āra aktivitāšu iespējām. “Mums ir labiekārtota plaša āra telpa. Ir “Sajūtu namiņš”, zaļais dārzs, āra mācību klase. Tā faktiski ir siltumnīca, bet tajā neaug ierastie augi. Tā mums ir vieta, kur bērni papildus darbojas par dažādām tēmām visos gadalaikos. Ļoti daudz laika grupiņas pavada ārā. Arī tam ir savas metodes, kā padarīt šo mācību procesu interesantu. No mūsu dārzā izaudzētajām lietām top ne vien salāti, sulas un sukādes, bet arī dāvanas viesiem, vecākiem, draugiem,” turpina direktores vietniece pirmsskolā.



Taurenes bērnudārzs ir arī ekoskolu programmas dalībnieks, nereti viesi interesējas, kā taurenieši “izdzīvo” ekoskolas gada tēmu, kā tiek sasniegts mērķis. “Gadās, ka ekoskolas lūdz aizdot izveidotos materiālus par kādu tēmu, lai izmantotu savā mācību iestādē tēmas apgūšanai, tad arī aizdodam,” tā D.Potaša.

D.Potaša atzīst, ka pirmsskolas attīstība plānota un īstenota ar mērķi, lai bērnudārzs varētu izdzīvot arī turpmāk, piesaistot arvien vairāk bērnu.



“Skaidrs, ka tik daudz bērnu, lai mēs spētu noturēt piecas mūsu iestādes pirmsskolas grupiņas, Taurenē, Dzērbenē un tuvējā teritorijā nav. Pie mums mācās bērni no deviņām dažādām novada vietām: Cēsīm, Vaives, Skujenes, Sērmūkšiem, Vecpiebalgas, Inešiem, Zosēniem, Veselavas, arī no Smiltenes novada Drustiem. Patlaban pirmsskolā četras grupas darbojas Taurenes ēkā, bet viena – Dzērbenes ēkā. Pa vasaru atvērtas trīs lielas grupas – vairāk nekā 20 bērnu katrā.