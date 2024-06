Māmiņu cerība jaunai dzīvei

Atbalsta centrs ”Madaras” svin 20.jubileju

Cēsu novada Liepā, jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta centrā “Madaras”, sirsnīgā atmosfērā, klātesot atbalstītājiem no Latvijas un ārzemēm, svinēja biedrības “Cerību centrs” 20.jubileju.

Pateicību saņēma ikviens atbalstītājs, viņi devuši iespēju centram būt un šo gadu laikā palīdzēt vairākiem simtiem māmiņu. Šobrīd “Madarās” uzturas septiņas mammas un deviņi bērni. Svētkiem centra pagalms bija rotāts bērnu zīmējumiem, bērni arī sniedza priekšnesumus, viņus atbalstīja “Cerību centrs” direktore Gita Bināne.



Biedrību “Cerību centrs” 2004. gada 13. maijā dibināja Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas mācītāja Gita Medne ar domubiedrēm Ēriku Simsoni, Apoloniju Bērziņu un Eviju Ploni. Viņa, redzot skaudro situ­āciju ar abortu skaitu Latvijā, kā arī to, ka jaunās māmiņas pēc bērna piedzimšanas nonāk aprūpes iestādē atsevišķi no bērna, pārcēlās no ASV uz Latviju, lai situāciju mainītu. Kopš tā brīža “Cerību centrs” ar pašvaldības iesaisti, uzņēmumu, privātpersonu un Latvijas, ASV un Eiropas metodistu atbalstu regulāri nodrošina palīdzību sociālās grūtībās nonākušajām sievietēm un viņu bērniem.



Direktore Gita Bināne uzsver, ka šis nav viena cilvēka projekts, to veido dedzīga komanda, kas kļuvusi kā ģimene: “Mēs spējam palīdzēt, jo Dievs ir svētījis šo projektu un turpinās svētīt, kamēr vien būs vajadzība pēc tādas kalpošanas.” Centrs ļāvis daudzām mammām saņemt aprūpi, iegūt izglītību un pārraut bezspēcības apli, kurā viņas atradās. Ne viens vien atbalstītājs, sveicot centru jubilejā, uzsvēra centra milzīgo nozīmi māmiņu dzīvē, ļaujot viņām saņemt rūpes un mīlestību, ko viņas, iespējams, citur nekad nebūtu izjutušas, spēju iedot viņām jaunu sākumu un sākt dzīvi, kurā ir daudz labākas iespējas nākotnei.



Gita Bināne centrā darbojas teju visus 20 gadus, viņa “Druvai” pastāstīja, ka iemesli, kāpēc meitenes nonāk centrā, ir dažādi: “Bet pārsvarā tas ir ģimenes atbalsta trūkums. Meitenēm blakus nav bijušas ģimenes vai citi cilvēki, kas var atbalstīt, dot dzīvē pašu primārāko, arī pamatprasmes. Viņām trūkusi mīlestība, kas tik ļoti vajadzīga katram, arī apskāviens, labs vārds, būšana blakus vai plecs, uz kura paraudāt.” Topošās un jaunās māmiņas centrā nonāk gan ar sociālo dienestu, gan bāriņtiesu starpniecību un arī pašas vēršas pēc palīdzības.



Natālija centrā dzīvo sešus gadus, te nonāca tādēļ, ka dzīvē, pašas vārdiem sakot, sagriezās virpulis. Divi viņas bērni dzīvo audžuģimenē, bet jaunākais kopā ar viņu atbalsta centrā: “Mani uz centru atveda Dievs, jo dzīves grūtākajā brīdī lūdzu Dievam palīdzību. Internetā ieraudzīju, ka ir tāds centrs. Tas man devis pajumti, paldies Gitiņai, kura vienmēr mūs atbalsta. Jaunākais bērniņš paaudzies, es meklēju darbiņu un esmu ļoti pateicīga.”



Gita Bināne teic, ka jaunās sievietes savā dzīvē dodas tad, kad bērniņš ir paaudzies un var savas vajadzības izteikt vārdos, kad ir atrasts darbs vai dzīvesvieta, izveidots uzkrājums patstāvīgai dzīvei. Arī centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru rada darba vietas, lai meitenes iegūtu pieredzi: “Ir tik daudz labo stāstu, kad viss ir izveidojies pilnīgi citādāk, kad māmiņām izdodas dzīvi sakārtot. Tad redzam, kāpēc to visu darām. Mūs aicina gan uz bērnu izlaidumiem, gan savām kāzām, tie ir priecīgi brīži.”



Oļesja ir uzaugusi bērnunamā un 15 gadu vecumā nonāca atbalsta centrā: “Biju nešpetns pusaudzis, bet te kļuvu par ļoti stipru cilvēku. Visbūtiskākais ir morālais atbalsts, ko te var saņemt. Atnākot biju nulle, nemācēju ne uzkopt, ne gatavot, ne aprūpēt, no šejienes paņēmu atbildību un spēku. Tagad esmu sakārtojusi savu dzīvi, man ir ģimene, divas meitiņas, darbs, dzīvesvieta. Meita piedalās centra nometnēs, es, kad braucu gar šo pusi, vienmēr iebraucu parunāties, jo centrs un tā sniegtais atbalsts vienmēr paliks manā sirdī.” Viņa uzsver, ka šādi centri ir ļoti vajadzīgi un būtu nepieciešams, ka ir vairākās vietās Latvijā.



Pasākuma oficiālo daļu vadīja Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča, kura atzina, ka māmiņu pateicības vārdi bija visaizkustinošākie: “Māmiņas kļuvušas par brīnišķīgām, inteliģentām un skaistām sievietēm.” Pasākuma scenāriju veidoja dramaturģe Justīne Kļava, viņa uzsvēra: “Cilvēki, kuri strādā sociālajā darbā vai medicīnā, dara pa īstam lielas lietas, un tas ir ļoti svētīgs darbs, kas jāturpina atbalstīt.” Ar muzikālu programmu uzstājās dziedātāja Ineta Rudzīte un akordeonists Kaspars Gulbis.