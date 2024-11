Lāčplēša dienā atmirdz gaisma

Lāčplēša diena Latvijā ir apliecinājums piemiņai un brīvībai. Atceramies brīvības cīnītājus un lepojamies ar savu valsti.



Jau no rīta Straupes pamatskolas audzēkņi svinīgā gājienā devās pie Vīlandes Skolnieku rotas karavīru pieminekļa. Jaunsargiem rokās lāpas, dažādu klašu skolēniem svecītes. Tās sildīja rokas drēgnajā rudens vējā un, noliktas pieminekļa pakājē, apliecināja cieņu brīvības cīnītājiem.



Pamatskolas direktore Dana Gaile atgādināja, ka Lāčplēša dienā pieminam gan tos Latvijas brīvības cīnītājus, kuri stāvēja plecu pie pleca, kad dzima Latvija, gan tos, kuri atdeva dzīvību, aizstāvot savu zemi, valodu un tautas vērtības.



“Lāčplēša diena simbolizē ne tikai mūsu tautas spēku, bet arī gara un dzimtenes mīlestības uzvaru pār jebkuru ienaidnieku,” uzsvēra direktore un rosināja skolēnus ne tikai neaizmirst pagātnes varoņus, bet arī apzināties katram savus uzdevumus, lai būtu lepni ar savu valsti, lai darbi un attieksme vienmēr pierāda, ka esam cienīgi nest Latvijas vārdu pasaulē.

Uzrunājot jauno paaudzi, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis uzsvēra, ka valsts svētki nav tikai stāsts par vēsturi, bet vēl vairāk mudina domāt par nākotni. “Šodien ir īstais laiks, lai uzdotu jautājumu, kas ir šodienas un kas būs nākotnes valsts aizstāvji. Aizstāvis reizē ir arī bruņinieks, un viens no viņa uzdevumiem ir nepārtraukti mācīties. Bruņinieks nav tikai stāsts par stiprumu un ieročiem, arī par to, kā mēs aizstāvam vājāko. Katrs sevī var kopt bruņinieka spēku. Arī skolā, vai nu mācoties, vai aizstāvot kādu klases biedru un domājot par nākotni,” novēlot gudrību un spēku, domājot par šodienas un nākotnes Latviju, jaunajai paaudzei sacīja A.Egliņš-Eglītis.



Pamatskolas saime nodziedāja “Es karā aiziedams” un “Div` dūjiņas gaisā skrēja” un nolika svecītes pie Latvijas Brīvības cīņās kritušo igauņu pieminekļa.



“Šodien pieminam tos, kuri aizstāvēja mūsu Latviju,” “Druvai” pastāstīja jaunsargs Jānis Rudaks, bet jaunsardze Marta Kučere uzsvēra: “Godinām karavīrus.” Jaunieši atzina, ka ir lepni būt Jaunsardzē un viņiem ir interesanti. Jānis mācās 6.klasē. “Piekto gadu esmu Jaunsardzē, man patīk dažādās nodarbības, ieroču jaukšana, mani interesē tas, kas saistīts ar karavīriem. Jaunsardzē esam viens par visiem un visi par vienu,” atklāja Jānis, bet Marta papildināja: “Jaunsargi – tā ir iespēja būt lielā, draudzīgā pulkā.”



Svinīgajā pasākumā kopā ar jauniešiem bija arī zemessargi Mārcis Lapiņš un Didzis Seisums. “No bērnības man tā ir svētku diena, kā jaunsargs gāju lāpu gājienā. Vakarā būšu gājienā Straupē,” pastāstīja Mārcis, bet Didzis piebilda, ka vectēvs bijis leģionārs un par Latvijas brīvību ģimenē runāts no bērnības.

Vakar lāpu gājiens notika Vecpiebalgā. No Gaismas sienas pie vidusskolas dažādu paaudžu vecpiebaldzēni devās uz kultūras namu, kur pie ugunskura notika sadziedāšanās ar ansambli “Slātava” un ikviens stiprinājās ar spēka putru. Jaunpiebalgā lāpu gājiens vijās no kultūras centra uz K.Zāles pieminekli “Brīvības cīņās kritušajiem” pie baznīcas. Tur notika brīvības cīnītājiem veltīts piemiņas brīdis, bet dievnamā izskanēja koncerts.



Lāpu gājienos vietējie pulcējās arī Nītaurē, Liepā, Straupē, Dzērbenē, Augšlīgatnē. Ne tikai cēsnieki, arī pilsētas viesi pēc lāpu gājiena devās uz Cēsu Pils parku, lai noliktu savu iedegto svecīti Latvijas kontūrā, kā arī noskatītos multimediālo priekšnesumu “Latvija esam mēs paši”. Dienas izskaņā koncertzālē “Cēsis” emocionālu spēcinājumu, ticību brīvībai un Latvijai deva Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte “Dievs, Tava zeme deg!”. To izpildīja Cēsu pilsētas kori un solisti.



Zosēnu pagastā norisinājās akcija “Izgaismo savu māju un ielu”, skujenieši bija aicināti iedegt svecītes savu māju logos, Līgatnē gan pilsētnieki, gan viesi veidoja gaismas ceļu Rīgas kalna pakājē, bet Priekuļos svecīšu liesmas atmirdzēja Saules parkā. Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai pie pieminekļa Raiskuma kapos tika nolikti ziedi, aizdegtas svecītes, Rozulā notika tradicionālais Lāčplēša dienas skrējiens “Apkārt Rozulai”.



Lāčplēša dienas pelēkajās debesīs izgaismojās pagātne, nākotne un šodiena, kurai jāredz un jāzina, lai neaizmirstu. Piemiņas svecīšu izgaismotais ceļš ved uz Latvijas dzimšanas dienu, kad svinēsim brīvību un rītdienu. Gaiši, priecīgi, pacilāti un lepni.