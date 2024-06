Izstāde atdzīvina vietu

Veselavas muiža it kā tā pati, bet cita – tāds ir vai katra secinājums, kurš to apmeklējis pēdējās dienās. Visas kungu mājas telpas piepilda gleznotāja Alekseja Naumova darbi.

“Katrai bildei atrast vietu nemaz nebija grūti. Zināju telpas, domāju, kur der ceriņi, kur lielākas, mazākas ainavas. Te ir gan agrākie darbi, gan pēdējie no Francijas. Kad izstāde bija iekārtota, paši bijām pārsteigti, kā muiža pārvērtusies,” pastāsta gleznotājs.



Viņa gleznu cikli tapuši daudzās pasaules pilsētās – konkrētā vietā, strādājot dabā. A. Naumo­vam svarīga katra vieta, laiks un sajūtas, kas pārtop gleznā, tāpēc kā piezīmes mirklim gleznas apakšējā malā līdzās parakstam var lasīt arī vietas nosaukumu un laiku. “Man patīk zaļā krāsa, tā dabā ir tik dažāda. Gaismas nevar sacerēt darbnīcā, tās var ieraudzīt, novērot un uzgleznot tikai dabā. Gleznu sāku un pabeidzu dabā,” pastāsta A.Naumovs. Ik glezna ir spilgts, atvests mirklis, ko izbaudīt ar acīm un mēģināt sajust tā gaisotni.

Lielākais pārsteigums bijis pirmie izstādes vērtētāji, starp kuriem arī mākslas zinātnieks, gleznotājs, ilggadējais Rundāles saimnieks Imants Lancmanis. “Viņi muižā iegriezās cita iemesla dēļ, bet atzinums, ka vieta atdzīvojusies, bija augsts novērtējums. Izstādē ir arī glezna, kas tapusi Rundāles dārzā,” atklāj A.Nau­movs. Viņš arī uzsver – ir svarīgi muižām pievērst uzmanību un būtiski, ka vietējiem cilvēkiem tās ir interesantas. “Esmu laimīgs, ja varu dot ko pozitīvu, un mākslā ir jābūt pozitīvām emocijām. Ja vēl cilvēkiem patīk, ko daru, ko vēl varu vēlēties,” saka gleznotājs.



Māksliniece, A.Naumova studente Signe Vanadziņa vērtē, ka Veselavas muižai profesora gleznas ir piestāvīgas. “Tās dzīvo or­ganiski, arī pie izaicinošajām svītrainajām un dzeltenajām sienām. Nams kļuvis krāsains,” saka Signe un piebilst, ka Veselavas muiža ar apkārtni, pastaigu taku, estrādi, tagad arī krāšņo A.Nau­mova izstādi noteikti ir vieta, kuru vērts apmeklēt, kur pavadīt laiku.



Muižas pārvaldniece Emerita Gruzde pastāsta, ka A.Naumova izstāde Veselavā ir, pateicoties veselavietim Viesturam Šiliņam. Viņš pastāsta, ka vēlas, lai šī vieta piesaista cilvēku interesi, lai ir dzīva un arī pašiem pagastā ir prieks. “Mana lauku māja ir nedaudz tālāk par kilometru no muižas. Tā pagastā bija pirmā saim­niecība, ko muiža pārdeva, nopirka mans vecvectēvs. Šo vietu vienmēr esam kopuši. Esmu redzējis muižu dažādos laikos. Saprotu, cik grūti to uzturēt,” stāsta V.Šiliņš un atzīst, ka jau ilgāku laiku domājis, kā muižā sarīkot kādu vērienīgu izstādi. Ar meitas Kristīnes līdzdalību uzrunāts A.Naumovs. “Glezno­tājs uzreiz piekrita, un varam būt priecīgi pagastā redzēt tāda mēroga izstādi,” saka V.Šiliņš un atgādina, ka ir jādomā, kā muižu piepildīt, kā par to ieinteresēt tuvu un tālu. “Cēsis ar savu piedā­vājumu ir Vidzemes kultūras galvaspilsēta, bet mēs esam lepni, jo muižā notiek brīnišķīgi mūziķu koncerti. Tagad te pazīstama gleznotāja izstāde.”