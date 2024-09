Iepazīst medus ceļu līdz karotei

Latvijas Biškopības biedrība ar devīzi “Dabas spēks karotē medus” aizvadītās nedēļas nogalē rosināja ikvienu apmeklēt “Medus dienu dravā”. Daudzi biškopji Latvijā iepazīstināja ar savām dravām, medus

iegūšanu, stāstīja par tā veselīgajām īpašībām, un bija iespēja bez maksas iepazīt dažādas medus garšas.

Cēsu novadā varēja braukt ciemos uz Nītaures pagastu pie Zusteru ģimenes. Dravā ir 85 bišu saimes, saimniecība piedāvā dažādu ziedu medu, meža medu, kā arī ziedputekšņus un bišu maizi, arī ražo bišu vasku šūnas, audzē bišu mātes.



Vecpiebalgas pagasta “Upmaļos” pieredzējušais biškopis Aivars Radziņš ar interesi uzņēma ciemiņus. “Divas dienas stāstīju par bitēm, rādīju to dzīvi stropā un piedāvāju nogaršot dažādu medu. Tās bija intensīvas dienas. Bija interesenti, kas pieteicās, bet neatbrauca, bija, kuri nepieteicās un atbrauca, gan pazīstami, gan sveši,” pastāsta A.Radziņš un piebilst, ka “Medus diena dravā” bija iespēja vēlreiz atgādināt, ko medus dod mūsu veselībai, popularizēt biškopju darbu un izglītot sabiedrību. “Latvijā esam diezgan braši medus ēdāji, bet, kā tikt no zieda līdz medum, ne visi zina. Tie visbiežāk arī izvēlas lielveikalu piedāvājumu, kaut nepārtraukti tiek stāstīts, ka tas, kas audzis, iegūts paša zemē, ir visveselīgākais. Kas veselīgāks- Latvijā audzis ābols vai no Āfrikas atvests banāns?” pārdomāt rosina A.Radziņš un atgādina, ka, apēdot karoti medus dienā, retāk būs jāiet pie daktera.



Ciemiņiem bija iespēja uzvilkt biškopja tērpu un iet dravā. Ne vienam vien bija pārsteigums, ka vasarā bites mūžs ir vien 35 dienas. Bija arī iespēja nogaršot ne tikai pazīstamā zīmola “Piebalgā ievākts medus” produktus, bet arī biedrības sarūpēto liepziedu un griķu medu. Degustējot viesi atzina, ka Piebalgā vāktais ir gardākais, ar lepnumu pastāsta bitenieks. “Ir svarīgi, kāds medus garšo, un arī zināt, ar ko tie atšķiras. Griķu medū ir visvairāk dzelzs, ja tā vajadzīga organismā, tad tā ir medus burciņā, nevajag iet uz aptieku,” zināšanās dalās vecpiebaldzēns.



A. Radziņš vērtē, lai arī Latvijā ir daudz bitenieku, “Medus dienā”, piemēram, Vidzemē piedalījās vien 13. Tas šķiet maz. “Lielajiem biškopjiem nav laika, mazajiem pietrūkst enerģijas. “Upmaļos” arī ikdienā uzņemam tūristus, interese ir. Tajās divās dienās, kurās nestrādāju dravā, satiku daudz cilvēku, ceru, ka viņi ko noderīgu uzzināja,” teic A.Radziņš un piebilst, ka apmeklētāju vidū bijis tikai viens bērns, pārējie- dažādu paaudžu pieaugušie.