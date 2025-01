Desmit gadi pilni brīnumiem

Sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” Cēsu Izstāžu namā svinēja jubilejas pasākumu “Mums jau viens desmits”, sakot paldies ikkatram, kurš palīdzējis – uzņēmējiem, sadarbības partneriem no valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskā sektora, ziedotājiem, brīvprātīgajiem un speciālistiem.

“Brīnummājas” vadītāja Liena Graudule sacīja: “Jūs katrs esat daļa no brīnuma – daļa no bērna smaida par izdošanos, daļa no vecāku prieka asaras, daļa no kopības sajūtas un daļa no sirds gudrākas Latvijas.”

Pirms desmit gadiem labdarības organizācija tika radīta, lai bērniem tepat Cēsīs sniegtu plašākas iespējas saņemt atbalstu attīstībai. Šim mērķim tiek piesaistīts projektu finansējums un ziedojumi. Pastāstot par biedrības nosaukumu “Brīnummāja”, Lie­na Graudule sacīja, ka tikai bērni spēj tik patiesi priecāties par šķietami vienkāršām lietām.



“Brīnummāja” kļuvusi par vienu no vadošajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem Vidzemē. Pērn vien notikušas teju četri ar pusi tūkstoši nodarbību. “Šodien “Brīnummāja” ir kļuvusi par platformu, kur ģimenes var saņemt atbalstu, stiprināt cita citu, veicināt sabiedrības izpratni par bērnu vajadzībām un uzticamu ceļa biedru katrai ģimenei bērna attīstības ceļā,” vērtē organizācijas vadītāja. Šajos gados paveikts daudz: 403 ģimenes saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un 305 ģimenes interešu izglītības iespējas. Speciālisti, vecāki un brīvprātīgie īstenojuši vairāk nekā 30 labdarības un ziedojumu piesaistes akcijas un aktivitātes. Pa­teicoties sadarbības partneriem, piesaistīts finansējums sociālās jomas projektiem vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā. Un, pateicoties ziedotājiem, ik gadu iespējams sniegt vēl plašāku atbalstu bērniem.



Novērtējot organizācijas devumu, Cēsu novada pašvaldība svētkos teica sirsnīgu paldies un pasniedza Atzinības rakstu par ilg­gadējo ieguldījumu bērnu attīstības veicināšanā, sabiedrības izpratnes veicināšanā un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšanu dažādām sociālajām grupām. Atsevišķu pateicību organizācija saņēma arī no Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta – par profesionālu atbalstu un veiksmīgu sadarbību, nodrošinot atbalstu bērniem un viņu ģimenēm sociālās, emocionālās, intelektuālās un fiziskās attīstības ceļā.



Atzinību no Cēsu novada paš­valdības saņēma arī mammas, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām: Dana Ūdre par nesavtīgu brīvprātīgo darbu labdarības pasākumu organizēšanā un vecāku, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, iedvesmošanā un saliedēšanā un Iveta Beinaroviča par nesavtīgu brīvprātīgo darbu labdarības pasākumu organizēšanā un līdzcilvēku izglītošanā par īpašo bērnu vajadzībām.



Pasākums bija piepildīts ne tikai sirsnīgiem vārdiem, bet arī ar mūziku, uzstājās mūziķis Indars Grasbergs, “Brīnummā­jas” brīvprātīgā – saksofoniste Keita Šeršņova un viens no “Brīnummājas” bērniem – Gin­ters kopā ar savu māsu Unitu. Koncerta izskaņā kā pateicība un dāvana jubilejā savu pirmatskaņojumu piedzīvoja Artura Gruz­diņa īpaši biedrībai sacerētā un veltītā dziesma “Ver logu plašāk Brīnummājā”. Mūziķis to izpildīja kopā ar “Brīnummājas” speci­ālistēm – Gitu un Ēriku.

4.janvārī īpašas jubilejas svinības turpinājās, pulcinot “Brī­nummājas” ģimenes uz kopīgu svinēšanu un piedalīšanos jautrās nodarbēs. Katrs varēja atrast kaut ko aizraujošu Cēsu novada jauniešu domes un biedrības “Nītau­reņi” sarūpētajās aktivitātēs, kā arī izspēlēt speciālo “Brīnum­mājas” desmitgadei radīto spēli “Viens desmits”.



Biedrības vadītāja Liena Graudule teic: “Paldies par iespēju dāvāt pieņemšanu, rūpes un mīlestību. Tā ir liela dāvana – darīt šo darbu. Dāvana ļaut kādam mazam cilvēkam noticēt, ka viņš ir labs tieši tāds, kāds viņš ir, ka viņš ir svarīgs un ka viņam izdodas! Vienlaikus liela atbildība un izaicinājums – neapstāties un aizvien meklēt jaunas iespējas.”