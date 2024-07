Ar mākslu pret vardarbību

Cēsīs, Raunas ielas 8 iekšpagalmā, garāmgājēji nevar nepamanīt sienas gleznojumu. Tajā sieviete, kurai uzglūn čūska, bet kāda roka uzbrucēju satver. Kā stāsta biedrības “Latvian Association for Youth Activists” vadītāja Marija Groza, gleznojums simbolizē solidaritāti un atbalstu pret vardarbībā cietušajām

sievietēm. Darba autore ir lietuviešu māksliniece Egle Narbutaite.

“Vēlējos ilustrēt spēcīgu sievieti, kura spēj stāties pretī briesmām un pārvarēt savas bailes. Viņa ir gan stipra, gan gatava aizsargāt sevi ar trešo metaforisko roku. Indīgā čūska, kas savijusies starp mājām, simbolizē to, ka vardarbība var notikt aiz jebkurām slēgtām durvīm. Pasaules Veselības organizācijas dati ir satraucoši – aptuveni katra trešā sieviete (30 %) pasaulē dzīves laikā ir cietusi no fiziskas un/vai seksuālas intīmo partneru vardarbības vai seksuālas vardarbības, kas nav saistīta ar partneri.Pētījumi liecina, ka sievietes baiļu dēļ bieži turpina dzīvot bīstamās attiecībās. Šis sienas gleznojums ir mans novēlējums ikvienai cietušai sievietei – lai viņa atrastu spēku stāties pretī savām bailēm un meklētu palīdzību,” par sienas gleznojumu stāsta E.Narbutaite. Gleznojums tapis starptautiska projekta ietvaros, un tādi radīti arī Polijā un Lietuvā.



“Ar Cēsu pašvaldību mums bijusi laba sadarbība “Erasmus” projektos, labi saprotamies un saņēmām piekrišanu, ka varam apgleznot sienu. Vietu un sienu izvēlējās pašvaldība,” stāsta M.Groza un uzsver, ka gleznojuma pamatuzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību, stāstīt un skaidrot par vardarbību pret sievietēm. Viņa atgādina, ka, gatavojot projekta pieteikumu, veikts pētījums, kurā atklājas, ka katra trešā sieviete no 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību un tikai 14% cietušo ir ziņojušas policijai par smagākajiem partneru vardarbības gadījumiem, bet vien 13% ir informējušas par smagākajiem ar partneriem nesaistītiem vardarbības gadījumiem. M.Groza arī pastāsta, ka “Covid-19” pandēmijas laikā piedzīvotā izolēšanās no sabiedrības situāciju ir būtiski pasliktinājusi, projektā Lietuvas partneri uzsvēruši, ka šis laiks liedzis daudzām sievietēm, kas cieš no dzīvesbiedra varmācības, rast drošu patvērumu.



Realizējot projektu, ceram arī iedrošināt sievietes, kuras šobrīd cieš no vardarbības, meklēt palīdzību, gan vēršoties policijā, gan krīzes centros un biedrībās, kas sniedz atbalstu. Tāpat jāmin, ka liela nozīme vardarbības novēršanā pret sievietēm ir līdzcilvēkiem, jo ne vienmēr cietušās ir spējīgas pašu spēkiem meklēt palīdzību un izeju no situācijas. Projekta galvenais mērķis ir sabiedrības izglītošana un informēšana par vardarbības problemātiku Latvijā, Polijā un Lietuvā,” teic M. Groza.