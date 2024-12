Horoskopi 2025

Horoskopi tapuši sadarbībā ar astroloģi Ritu Riekstiņu.

AUNS

2025. gads ir jaunu sākumu un drosmīgu pārvērtību gads! Kos­miskais posms ir paredzēts lielām pārmaiņām, kas Aunus ieved jaunās izaugsmes, izpausmes un identitātes izpētes jomās. 2025. gads aicina izpētīt šīs zīmes pārstāvjus savu radošo, jūtīgo pusi. Marta Auna aptumsums virza uz jaunu dzīves pavērsienu, savukārt gan Venera, gan Merkurs Auna zīmē iedrošina apstāties un pārdomāt, pirms pieņemt lēmumus, kas maina dzīvi. Maijs iezīmē neticamu sevis izzināšanas laiku, kas prasa briedumu un paš­paļāvību.



Šīs zīmes pārstāvju uzmanība tiek pievērsta dzīves pamatiem, kas, iespējams, novedīs pie dzī­ves­vietas maiņas, ģimenes pieauguma vai tuvu attiecību nostiprināšanas! 2025. gadā Auni ir aicināti saskaņot atbildību ar rūpēm par sevi, pieņemt pārvērtības un sekot savai sirdij!

VĒRSIS

Planētas sakrīt, lai savienotu Vēršus ar dvēseles ģimeni, uzlabotu garastāvokli un pavērtu jaunus pašizpausmes ceļus. Gads sola gaidīto izpausmju atnākšanu un dvēseles renesansi. Šajā jaunajā pārveidošanās ciklā Vērša zīmes pārstāvji radīs nozīmīgu ietekmi attiecībās ar citiem, vienlaikus ļaujot vaļu radošu izpausmju dziļumiem.



Marta ugunīgais debesu kokteilis iekustina Vērša iekšējo pasauli, lai viņiem būtu iespēja un drosme palaist nevajadzīgo. Maijā Vērsis tiek aicināts uztvert atjaunošanos un dziedināšanu nopietni. Jūnijā gaidiet popularitāti un jaunus sakarus!



2025.gads svētī Vēršus ar spēju spēcīgi izteikties, padarot to par ideālu gadu jaunu ideju uzsākšanai, rakstīšanai, mācībām vai jauniem darba pavērsieniem. Nozīmīgākais kosmiskais notikums Vērsim 2025. gadā ir tas, ka šis gads ienes dzīvē negaidītus satricinājumus! Pieņemiet pārmaiņas, lai arī cik neērtas tās būtu, jo tās ir jūsu evolūcijas katalizators! Vērši, atcerieties, ka visas izmaiņas, ar kurām saskaraties, virza uz stabilitāti un gandarījumu!

DVĪŅI

2025. gads ir jūsu zaļā gaisma, lai ieietu savā autentiskumā un kaislīgi tiektos pēc saviem nozīmīgākajiem mērķiem. Aptveriet pārmaiņu vējus, jo planētas sniedz jums spēku visos līmeņos. Šis jaunais divu gadu cikls ienes aizraujošas pārvērtības, kas liek Dvīņiem apvienot savas ambīcijas ar emocijām, lai radītu harmoniju. Gan Neptūns, gan Saturns 2025. gadā arī ieiet Aunā, mudinot sapņus sapīt ar praktiskumu un spert nopietnus soļus, lai izveidotu savu sapņu dzīvi. Var notikt negaidītas izmaiņas, kas būtiski ietekmēs dzīves trajektoriju un iedvesmos negaidītai, bet apdomātai rīcībai! Dvīņi, jūs uzzināsit, ka aizraujošākie piedzīvojumi ir tie, kas ved atpakaļ pie sevis!

VĒZIS

Vai esat gatavi sava redzeslauka un dzīves apvāršņu paplašināšanai un izpētei? 2025. gads aicina ar drosmi un dvēseli virzīties pa pārvērtību ūdeņiem. Šis ir gads, lai saskaņotu savu iekšējo balsi ar ārējām ambīcijām, ļaujot radošumam saplūst ar mērķi.



Šis ir jauns cikls, kas aicina Vēža brīvo garu beidzot iznākt no slēpņa un aktivizēt zinātkāri, vedot uz jaunu dzīves pieredzi, kas aizrauj Vēža dziļo dvēseli. Šis ir aicinājums ieskatīties savā karjeras ceļā, bet ne tikai – tas ir uzaicinājums dziedēt brūces, kas saistītas ar personīgo spēku un pašapliecināšanos visa gada garumā. Izaugsme nāk caur introspekciju. Gada nozīmīgākais brīdis pienāk jūnijā, kad Jupiters ieies jūsu zīmē! Šī enerģija izgaismo jaunas iespējas, kas no jauna definē jūsu identitāti. Atbrīvojieties no sevis uzliktajiem ierobežojumiem, veiciet sev neierastus, bet radošus eksperimentus!

LAUVA

2025. gads nav paredzēts gļēvajiem, taču, bruņojoties ar dabisku drosmi, jūs pieņemsit gada nestās pārmaiņas gan ārēji savos resursos un attiecībās, gan iekšēji dvēselē. Šogad planētas sola jūs virzīt uz dziļāku sevis izpratni un izaugsmi. Šis jaunais cikls liek Lauvām saskaņot materiālo drošību ar emocionālo dziļumu, lai varētu atrast līdzsvaru starp to, kas jums pieder, un to, ar ko dalāties ar citiem. Marts aicina uz enerģisku restartēšanos. Šis laiks prasa pacietību un izturību, jo īpaši attiecībā uz to, kā Lauvas pauž savus galvenos uzskatus un īsteno savas kaislības. Auna aptumsums iedvesmo jaunam ceļojumam, savukārt Neptūna klātbūtne Aunā mudina sekot iztēlei visa gada garumā. Jūnijs vēsta par ievērojamām pārmaiņām. Ir pienācis laiks ieklausīties intuīcijā un novērtēt izaugsmi, kas notiek vientulības, meditācijas un klusu pārdomu brīžos. Jūlijs ienesīs pārsteidzošas izmaiņas Lauvas sociālajās aprindās un ilgtermiņa redzējumā. Gaidiet negaidīto un esiet atvērts jauniem veidiem, kā sazināties ar apkārtējiem un dot ieguldījumu kopienā!

JAUNAVA

Jāgatavojas! Jaunava, 2025. gadā visu acis ir vērstas uz jums! Šis ir dvēseliskas evolūcijas gads, kas ļauj jums saskaņoties ar savu spēku, planētām virzoties uz priekšu.



Šis gads var atnest lielas izmaiņas, piemēram, dzīvesvietas maiņu, jaunas karjeras, dvēseles radinieku atrašanu un pat nopietnu attiecību nostabilizēšanos. 2025. gads Jaunavām var brīžiem likt justies pagalam neērti, tomēr ir jārod spēks stāties pretī bailēm, īpaši attiecībā uz naudu un tuvību. Maijs aicina Jaunavas pārvērtēt savas atkarības — gan finansiālās, gan emocionālās — un veidot dzīvei stiprākus un sev paš­paļāvīgākus pamatus. Šis ir spēcīgs gads gan naudas, gan karmisko parādu dzēšanai. Attīstiet komunikācijas tīklu un sadarbojieties ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas vīzijas — šīs attiecības var piedāvāt ne tikai draudzību, bet arī vērtīgas karjeras izaugsmes iespējas! Jaunavām būs pārmaiņas, kuru dēļ būs jāievieš jauninājumi un krietni vien jāpielāgojas. Esiet atvērts jauniem ceļiem un eksperimentējiet ar neizpētītiem veidiem, kā dalīties savā darbā ar citiem! Gadam ejot, ļaujiet jūs vadīt intuīcijai, un jūs kļūsiet stiprāks un harmoniskāks nekā jebkad agrāk.

SVARI

Gads virza kosmiskos svarus uz izaugsmi, sevis izzināšanu un mīlestību pret jums, Svari! Planētas saskaņojas, lai sniegtu jums introspekcijas un iekšējo pārmaiņu kokteili, kas vedīs uz daudz bagātāku un pilnvērtīgāku ceļu. 2025.gads aicina jūs parūpēties par sevi. Tas ir kosmisks atgādinājums, ka, lai saglabātu mieru, Svariem ir jāpiešķir prioritāte savam prātam, ķermenim un dvēselei. Atrodiet savu svētvietu, vai tā ir joga, meditācija vai vienkārši sakot “nē”.



Martā jūsu attiecību sfēra var būtiski “uzkarst”. Tas ir gads, lai definētu, ko patiesi vēlaties no attiecībām un stingri ievērotu savas noteiktās robežas. Gatavo­jieties, jo beidzot dzīvosiet pēc sava dzīves aicinājuma un par jūsu vārdu taps dzirdēts plašāk un tālāk! Gaidiet izaugsmi, iespējas un, iespējams, pat jaunu lomu, kas vairāk atbilst jūsu emocionālajām vērtībām. Iedegas Svaru zināšanu dzirksts, kā arī nepieciešamība ceļot un izpētīt jaunas dzīves perspektīvas. Šogad jūs varētu pārsteigt cilvēkus ar savu piedzīvojumiem bagāto pusi!

SKORPIONS

Gads prasa radošumu un pārvērtības, kas ir ideāls uzdevums jebkuram Skorpionam. Šogad planētas sadarbojas, lai uzsāktu izaugsmi jūsu dzīves intīmākajos nostūros, lai jūs varētu pacelties gluži kā fēnikss savā spozmē! Gada sākums mudina Skorpionus atrast līdzsvaru starp personīgo baudu un pozitīvas, nesavtīgas ietekmes radīšanu. Ieradumi, ko piekopjat (un arī cenšaties ignorēt), var ietekmēt atlikušo gadu, padarot pirmo pusi par svarīgu laiku, lai noteiktu prioritāti sev – savam prātam, ķermenim un dvēselei. Ir pienācis laiks pārvērtēt savus ieradumus, īpaši to, kā tie ieteikmē Skorpionu labklājību un darba efektivitāti. Gada vidus iezīmē pāreju no dziļas, pārveidojošas pieredzes, kas saistīta ar kopīgiem resursiem un tuvām attiecībām, uz ego pasaules paplašināšanos un izpēti. Domājiet plašāk, ceļojiet tālāk un ienirstiet dziļāk! Ir gads, lai jūs pirmie aizņemtu brīvās vietas! Paļaujieties uz dabisko izturību un ļaujiet pārmaiņām pārveidot jūs visneiedomājamākajos veidos!

STRĒLNIEKS

Vai esat gatavs pieņemt silto mājas pavardu, mīlošu sirdi un transformējošu izaugsmi? Šis gads nes daudz iespēju kopt savas saknes, uzplaukt profesionāli un ar pārliecību ķerties pie savām kaislībām! Kosmiskie notikumi gada pirmajā puse izgaismo Strēlnieka mājas, emocionālās drošības un ģimenes tēmas. Tas ir aicinājums dziļi ienirt tajā, kas jums patiešām šķiet kā “mājas”. Gads jūs aicina sabalansēt ambīcijas ar personīgo dzīvi. Pavasaris aizsāks skaistu pārdomu periodu un radīs vajadzību tikt skaidrībā, kas tad īsti Strēlniekam sagādā prieku un baudu. Šis ir spēcīgs laiks, lai veiktu jēgpilnus ieguldījumus – gan personīgos, gan profesionālos nolūkos. Sagaidiet neparedzēto partnerattiecībās, jo 2025.gads mudina jūs pieņemt jaunas saiknes un komunikācijas formas. Pieņem transformāciju un esi atvērts revolucionārām pārmaiņām šajā gadā!

MEŽĀZIS

2025. gads ir kā meistarklase, Mežāzi māca, kā no jauna definēt attiecības un ļaut varu būt sev pašam. Šogad planētas paver ceļu, lai jūs augtu, apzinātu dziļāko mērķi un atvērtu sirdi vairāk nekā jebkad. Janvāra kosmiskais evolūcijas cikls mudina Mežāžus paplašināt zināšanu bāzi un izpētīt jaunas dzīves filozofijas, iespējams, ceļojot vai pārceļoties uz citu vietu! Tas ir aicinājums pārvarēt plaisu starp pazīstamo un svešo, mudinot dalīties gudrībās, kas palīdz iegūt atpazīstamību savā jomā. Pavasara debess ķermeņu aktivitātes ienes introspekciju periodus, mudinot pārvērtēt emocijas un pieņemt esošo dzīves situāciju. Gatavojieties pamatīgām pārmaiņām jūsu mājas dzīvē un arī iekšējā pasaulē. Galīgais mērķis ir nostiprināt dzīves pamatus un parādīt, kas ir Mežāža īstie dvēseles radinieki. Ir pienācis laiks aptvert neaizsargātību un veidot nozīmīgas alianses ar cilvēkiem, kuriem patiesi varat uzticēties. Izmēģiniet jaunus dziedināšanas veidus vai apsveriet, kā izmantot tehnoloģijas gadsimtu labsajūtai. Varbūt ielādējiet telefonā kādu jaunu meditācijas lietotni? 2025. gads ir jūsu gads, lai izkoptu atvērtību un stiprinātu savas saknes, ar empātiju kopjot attiecības un tālākos mērķus. Pieņemiet izmaiņas, tās bruģē ceļu uz labāku dzīvi!

ŪDENSVĪRS

Šis ir unikālu iespēju gads, kas lieliski saskan ar Ūdensvīra mīklaino dabu. Šogad sagatavojieties būt pārsteigti, kad planētas atnesīs jums izteiktu transformāciju gadu, īpaši naudas, tuvības un emocionālās izaugsmes jomā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta finansiālo attiecību uzlabošanai, jaunu izpausmju veidu izpētei un līdzšinējo parādu risināšanai. Pavasaris ienesīs spēcīgas izmaiņas Ūdensvīra budžetā, bet radīs zināmu neaizsargātību tuvākajās attiecībās. Šajā gadā tiekat mudināts runāt savu patiesību un arī dziļi ieklausīties citos. Padomā­jiet par holistisku veselības, darba un privātās dzīves līdzsvaru, vienlaikus neaizmirstot par darbiem, kas ne tikai maksā rēķinus, bet arī baro jūsu dvēseli. Ir pienācis laiks ar lielu degsmi kopt savu ķermeni un ambīcijas! Jūs tiekat aicināts izpētīt jaunus izteiksmes veidus sev pašam un, pats galvenais, ļauties jautrībai!

ZIVIS

Šogad Zivis daudzējādā ziņā ir šova zvaigznes, jo 2025. gadā beidzot iznāk no savas ērtās slēptuves un nokļūst uzmanības epicentrā. Šogad Visums ir pamats tam, lai jūs dziļi ienirtu sevis izzināšanas ūdeņos un izkļūtu no tiem ar vēl nebijušiem gudrības un spēka dārgumiem. Šis ir spēcīgs laiks tādu nodomu izteikšanai, kas atbilst jūsu patiesākajām vēlmēm, vienlaikus ļaujoties negaidītiem brīnumiem un pārsteigumiem.



Gads nes spēcīgus pavērsienus tuvākajās attiecībās un liek pārvērtēt to, kas jums patiešām ir svarīgs. Šis introspekcijas periods ir mājiens, lai Zivis saskaņotu savus resursus un esošās attiecības ar jaunatklāto identitāti. Šis ir laiks, lai pieņemtu to, kas jums sagādā prieku un ļautu jūsu sirdij rādīt ceļu. Pieņemiet elastību un nebaidieties izaicināt ierastās tradīcijas; šīs izmaiņas pavērs ceļu autentiskākam dzīvesveidam jums un jūsu ģimenei! Šogad uzticieties procesam, bet visvairāk – uzticieties savai intuīcijai!