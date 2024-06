Sestdien vētras nebūšot

Noguruši no saules, no karstuma, sausuma? Gluži kā uz vairuma sūkstīšanos daba tuvākajās brīvdienās sola vēsu un lietainu laiku. Turklāt viens otrs sinoptiķis svētdien iesaka palikt mājoklī, jo esot gaidāma pat vētra. Labi, lai būtu! Var taču atrast, ko darīt, arī telpās, kaut vai pārcelties no dārza kopšanas uz putekļu slaucīšanu no skapjaugšām. Ja nu mājās viss spīd un laistās, var palasīt grāmatu, sēsties pie datora, nodarboties ar telefonu, vismaz izdzēst visu, kas tur sakrājies pilnīgi lieks. Galu galā var skatīties televīziju kaut vai tādēļ, lai uzzinātu, kādi rezultāti Eiroparlamenta vēlēšanās Latvijā. Tas varētu interesēt gan tos, kas balsoja, gan tos, kas nebalsoja. Aptaujas liecinot, ka varot prognozēt vēlētāju zemu aktivitāti. Žēl gan. Īpaši, ja ņem vērā, ka aktīvākie būšot tieši ne valsts valodā runājošie…



Kā būs patiesībā, to uzzināsim svētdien, bet pa vidu ir sestdiena, brīvdiena, diena, kuras centrālais notikums Latvijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Laiks pavēss, lietains, uz jūru vai pie citiem ūdeņiem nebrauksim, dārzā arī ne visai ieteicams grozīties, vētra vēl tālumā. Kāpēc neaiziet un nenobalsot?



Ak, nekas jau nemainīsies šā vai tā. Bet ja nu mainās, turklāt tajā nevēlamākajā virzienā? Viņi jau tikai sola, kad jādara – nekā! Vai tiešām? Kā dzīvo cilvēki ārpus Eiropas Savienības, kādas tur algas, pensijas, kādi ceļi, infrastruktūra. Kaut vai Armēnijā, kur biju pirms pāris gadiem. Kaut kā ļoti atgādināja padomju laikus Latvijā… Sarakstos neviena godīga cilvēka. Tad ņemam to sarakstu un izsvītrojam visus!



Patiesi grūti saprast vienaldzīgos. Nebūšanas jau ir bijušas un būs. Paskatīsimies vispirms katrs uz sevi, savu darbu, dzīvi, māju. Vai viss tur tik perfekts, sakārtots, pārdomāts. Neviena melnumiņa? Bet dzīve un laiks rit uz priekšu, kļūdas un nebūšanas var labot, vismaz censties. Un vēlmi to darīt varam rosināt mēs, tie, kam ir iespējas, tiesības un arī tomēr pienākums izteikt savu viedokli, nobalsot par mūsu visu nākotnes lēmējiem.



Var jau var vēlēties vairāk informācijas, citu kārtību, nosacījumus. To varam un arī vajag prasīt, lai arī pārmaiņas nenotiek tik ātri, kā gribētos. Bet šobrīd ir tā, kā ir. Un arī tas ir jāizmanto, lai atdotu savu tik vērtīgo un nozīmīgo balsi mūsu trauksmainās, viedokļu daudzveidīgās nākotnes vārdā. Kurš no viedokļiem dominēs, atkarīgs arī no katra mums.