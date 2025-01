Neparocīgie stāvlaukumi

Brīvajās dienās, sarūpējot nepieciešamo svētkiem, pie lielveikalu stāvlaukumiem bija ne tikai rūpīgi jālūkojas pēc brīvas stāvvietas savam auto, bet arī ļoti uzmanīgi jāver spēkrata durvis un izveicīgi no tā jāizkāpj vai jāiekāpj. Vienlaicīgi varēja novērtēt, cik akurāti katrs autovadītājs māk novietot mašīnu, lai situācija nekļūtu vēl sarežģītāka. Bet sarežģīta tā ir gana bieži, jo normatīvi, cik platai ir jābūt stāvvietai, rada situāciju, ka, ja auto novietots neprecīzāk vai ir vēlme tā durvis atvērt pilnībā, tās var trāpīt un radīt skādi blakus esošam transportlīdzeklim.



Par aizvadīto gadu gan jau informācija vēl tiek apkopota, bet 2023. gadā OCTA apdrošinātājiem bija pieteikts 881 ceļu satiksmes negadījums, kas fiksēts publiskajās stāvvietās. Un atlīdzībās par tiem izmaksāti 789 tūkstoši eiro. Nerunājot nemaz par mazākajiem bojājumiem, kas nav fiksēti. Pērn decembrī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) iedzīvotāju aptaujā noskaidroja, ka 61% respondentu nav apmierināti ar publiskajiem un lielveikalu stāvlaukumiem, jo katrai automašīnai paredzētā vieta ir pārāk šaura. Vien 4% aptaujas dalībnieku norādīja, ka esošais lielums ir pietiekami ērts transportlīdzekļa novietošanai, durvju atvēršanai, pasažieru izkāpšanai, mantu izņemšanai no salona.



Jau 2021. gada aprīlī Lat­vijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs portālā manabalss.lv rosināja iniciatīvu, lai palielinātu stāvvietu izmērus pie publiskiem objektiem, arī lielveikaliem. Šobrīd visbiežāk vienas stāvvietas platums ir no 2,3 līdz 2,5 metriem, jo normatīviem ir vien rekomendējošs raksturs. Tā Rīgā tikai 20% lielveikalu stāvvietās platums ir 2,5 metri un vairāk.



LTAB esošo optimālo 2,5 metru platumu rosinājusi palielināt, nosakot, ka minimālais platums ir no 2,60 metriem un garums pieci metri vieglajam transportlīdzeklim. Lai iniciatīva nonāktu Saeimā, 10 tūkstoši parakstu vairāku mēnešu laikā bija savākti. 2023. gada februārī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija vienojās uzdot valdībai līdz 2023. gada beigām piedāvāt kompleksu risinājumu drošākai transportlīdzekļu novietošanai stāvvietās. Ir pagājis vairāk nekā gads, bet risinājumi nav piedāvāti. LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins gan jau iepriekš norādījis, ka, uzsākot diskusiju un publisku parakstu vākšanu, apzinājies, ka izmaiņas normatīvajos aktos nebūs ātrs un vienkāršs risinājums. Tāpat viņš atzinis, ka ne vien izmaiņas normatīvajos aktos, bet arī pašu lielveikalu un citu publisku iestāžu piedomāšana par klientu ērtībām ļauj situāciju uzlabot. Kā piemēru viņš min “Lidl” zīmola veikalu stāvvietas, kur izmēri pārsniedz normatīvos noteiktos minimumus. Un jāteic, ka tas bija pirmais, ko arī es piefiksēju, iebraucot Cēsu “Lidl” stāvlaukumā – gan platu braukšanas ceļu, kur ērti izmainīties mašīnām un arī ērti iebraukt stāvvietā, gan platu pašu stāvvietu, kur mašīnas durvis atvērt var pavisam droši, nesatraucoties, ka varētu trāpīt blakus esošajam auto. No vienas puses, kas tur liels, bet, no otras puses, nevienam taču nav patīkami dzirdēt to skaņu, kad, blakus esošajam auto vadītājam vai pasažierim izkāpjot no auto, durvis trāpa tavam braucamrīkam. Un, ja situācija ir risināma, tad loģiski būtu risinājumu arī ieviest.