Nelaimīgie korķīši

Domājams, nevienam nav paslīdējis garām fakts, ka plast­masas korķīšiem dzērienu pudelēm jābūt piestiprinātiem arī tad, kad pudele atvērta. No 2. jūlija visās Eiropas Savienības bloka dalībvalstīs vienreizlietojamām plastmasas pudelēm ar tilpumu līdz trīs litriem ir jābūt aprīkotām ar piestiprinātiem korķīšiem. To nosaka 2019. gadā pieņemtā direktīva.



Ja paveicies nopirkt vēl pilnībā attaisāmu iepakojumu, tas tāpēc, ka tetrapakas ar vecā stila korķiem un pudeles, ko veikali ir iepirkuši līdz šim, drīkst iztirgot. Cilvēki pierod pie visa jaunā, noteikti pieradīsim arī pie šīs nianses, bet pagaidām tā izraisa jautrus, neveiklus un arī nepatīkamus atgadījumus. Gan jau ne viens vien piedzīvojis neveiklo situāciju, kad, lejot dzērienu glāzē, korķītis iztraucē satura ieliešanu, tāpat, dzerot no pudeles, jāatrod veids, kā to izdarīt, lai korķis nespiežas gluži sejā. Jāteic, ģimenē pieredzējām arī ne tik jautru situāciju – meita, cenšoties korķīti noņemt pavisam, ar to sagriezās, sīkums, bet nepatīkami. Un vēl jau ir nākamais moments – pēc dzēriena izmantošanas pudeles aizvēršana. Nereti tas ir vēl grūtāk, nekā to atvērt.



Skaidrs, ka par šo jaunumu sūrojas ne tikai patērētāji, bet arī ražotāji, jo ieviešana ir dārga. Tomēr izmaiņu mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu daudzumu, un dzērienu korķīši ir viens no izplatītākajiem. Tomēr ražotāji norāda, ka situācija nav tik vienkārša, lai izgatavotu jaunā veida korķus, plastmasa jāizmanto vēl vairāk.



Tomēr ES direktīvas mērķis ir ne tikai mazināt plastmasas atkritumus, bet vispār izmantoto pudeļu daudzumu, kā arī veicināt esošo pudeļu atkārtotu izmantošanu. Direktīvā ir noteikti pārstrādes mērķi, līdz 2029. gadam ir paredzēts pārstrādāt 90% vienreizlietojamo plastmasas pudeļu, bet nākamgad starpposma mērķis ir 77% pārstrādāto pudeļu.



Latvijā to aktīvi veicina SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, ne tikai nodrošinot taras savākšanu, bet arī rīkojot motivējošus pasākumus. Jūlijā ik gadu izsludina pilsētu izaicinājumu. Augustā operators apkopos datus par nodotajiem apjomiem un izziņos, kuru pilsētu iedzīvotāji nodevuši visvairāk depozīta taras. Cēsis sacenšas ar Siguldu, jāteic, mums ir labas izredzes, jo pērn jūlijā Cēsis nodeva 665 838 iepakojumus, kamēr Sigulda – 581 327. Redzēsim, kā būs šogad.



Jā, un Eiropas Parlaments aktīvi turpina strādāt pie plastmasas samazināšanas. Tā aprīlī pieņēma noteikumus, kas paredz līdz 2030. gadam aizliegt vienreizlietojamus plastmasas iepakojumus augļiem un dārzeņiem, garšvielām ātrās ēdināšanas iestādēs, plānos plastmasas maisiņus pārtikas produktiem un mazās kosmētikas pudelītes viesnīcās. Dzērienu un līdzņemamo ēdienu tirgotājiem būs jāpiedāvā pārdot produkciju pircēja līdzņemtajos traukos. Turklāt tirgotājiem līdz 2030. gadam būs jācenšas nodrošināt, ka 10 % no to produkcijas ir atkārtoti izmantojamā iepakojumā. Lai vienošanās varētu stāties spēkā, tā oficiāli ir jāapstiprina arī Eiropas Padomei. Bet ir skaidrs, ka mums ierastos paradumus pakāpeniski būs jāmaina, jo piesārņojums, ko radām uz planētas, nenolie­­dzami, ir daudz, daudz par lielu.