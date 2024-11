Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps veido savu valsts vadības komandu. Tu­vākajās dienās būs skaidrs par tās sastāvu, jo pašlaik vēl kaut kas var mainīties. Eksperti jau vērtē Trampa izraudzītās personas un piesardzīgi cenšas prognozēt, kāda būs Trampa politika, ko viņš darīs vai nedarīs. Pirms vēlēšanām viņš sarunājis daudz, arī vispretrunīgākās lietas. Gan jau laiks parādīs gan komandas profesionalitāti (vai tās trūkumu), gan Trampa darbus. Tomēr, manuprāt, jau tagad pavisam noteikti ir redzamas divas lietas. Pirmā – šī prezidenta komanda ļaus Tram­pam darīt jebko, neiebildīs, pat ja viņš gribēs izstāties no NATO vai neatbalstīt Ukrainu. Otrā – Eiropai jāaizmirst par mūžīgo palīgu un atbalstītāju, labo Ameriku. Ir pēdējais brīdis iemācīties dzīvot patstāvīgi. Protams, sadarbība NATO ietvaros ir vajadzīga, bet nevar rēķināties ar to, ka Amerika šajā organizācijā ir galvenais spēlētājs, bez kura dzīvot nav iespējams.

19.novembrī apritēs tūkstoš dienu, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā — tūkstotis dienu asiņu, nāves un tautas cīņas par brīvību un neatkarību.

12.novembrī Augstākās Radas (Ukrainas parlamenta) deputāte no “Eiropas solidaritātes” Irina Geraščenko savā blogā rakstīja: “Krievija nogalinājusi vēl vienu ukraiņu ģimeni. Jaunā māmiņa, trīs bērni. Puisīšiem desmit un divi gadiņi, meitenītei divi mēneši. To nevar aptvert, to nevar attaisnot vai piedot.(..) Tajā pašā laikā Rietumu plašsaziņas līdzekļos notiek “miera plānu” konkurss, kuros tā vai citādi cenšas saglabāt Krievijas seju. Ir acīmredzami, ka šie “plāni” pagaidām ir tikai “augsnes zondēšana”. Tāpat ir labi redzams, ka Krievija negrasās apstāties, tieši otrādi – pirms svarīgām starptautiskām sarunām likmes tiek paceltas, pastiprinot spiedienu un agresiju, demonstrējot pilnīgi neadekvātu pieeju un kanibālismu. Jebkurš mēģinājums flirtēt ar Putinu dārgi maksās Ukrainai un pasaulei, jo karu tikai pagarinās, nostiprinās ļaunuma asi un atraisīs Krievijai rokas iejaukties vēlēšanās citās valstīs, starptautisko institūtu iznīcināšanai, jauniem kariem un robežu pārkāpšanai. Mani uztrauc tas, ka ziņas no Ukrainas pazūd no pasaules plašsaziņas līdzekļiem. Tajos tagad ir “miera plānu” parāde, kurai maz saistības ar realitāti.”

Savukārt nopelniem bagātā Ukrainas ārste, medicīnas zinātņu doktore, Ukrainas Kara medicīnas akadēmijas profesore Olga Bo­gomoļeca raksta: “It kā jau sen vajadzēja pierast pie tā, ka blakus dzīvo barbari-cilvēkēdāji. Tomēr grūti aptvert, kā cilvēks var būt tik nežēlīgs?!”



Tikmēr Tramps gatavojas drīzumā iecelt miera sūtni, kurš runāšot ar Krieviju par kara izbeigšanu. Par spīti košajiem pirmsvēlēšanu solījumiem, konkrēta plāna Trampam gan neesot, viens no variantiem esot konflikta iesaldēšana, vēsta dažādi informācijas avoti. Bet Reuters ziņo, ka Trampa komanda jau sastāda no darba atlaižamo Pentagona darbinieku sarakstu. Īsi sakot – gan Putins, gan Tramps grib uzcelt jaunu pasauli. Jautājums ir, vai abi to grib darīt uz Ukrainas kauliem?