Krievija šodien

Lai karotu, vajadzīga nauda un cilvēki. Eksperti dažādi vērtē Krievijas ekonomiku – vieni uzskata, ka tās bankrots gaidāms jau tuvākajā laikā, otri teic, ka, kaut

iedzīvotājiem klājas aizvien grūtāk, valsts iekšzemes

kopprodukts (IKP) aug uz militārās rūpniecības

rēķina.

Grūti teikt, vai Krieviju tiešām drīzumā gaida bankrots, bet rubļa kurss ir savā ziņā fantastisks. Krievijas Centrālās bankas kurss ir 108 rubļi par dolāru un 113 rubļi par eiro, bet valūtas tirgū dolārs maksā jau 115 rubļu, bet viens eiro 120 rubļu (kurss norādīts bez zīmēm aiz komata).



ASV ir ieviesusi jaunas san­kcijas Krievijai, arī pret “Gaz­prom­bank”. Līdz šim šī banka bija pieslēgta starptautiskajai sistēmai SWIFT un kalpoja kā valūtas avots, jo caur to gāja visi maksājumi par Krievijas energoresursiem. Eksperti uzskata, ka jaunu, alternatīvu valūtas plūsmas avotu atrašana var prasīt aptuveni divus mēnešus. Krievijas Centrālā banka paziņojusi, ka līdz šī gada beigām pārtrauks iepirkt valūtu ārē­jos tirgos. Jāpiebilst arī, ka Krievijas naftas cena krīt.



Krievijai trūkst darbaroku arī militārajā rūpniecībā, no pareizticīgo baznīcas jau izskanējuši aicinājumi iesaistīt ražošanā bērnus un pusaudžus, jo “astoņgadīgs zēns jau ir vīrietis, nevis bērniņš”. Karotāju trūkumu Krievija cenšas papildināt ar Ziemeļkorejas karavīriem, ir izskanējusi informācija, ka karavīru vervēšana notiek Āfrikā un dažās nabadzīgās Āzijas valstīs, nereti pat ar viltu, piesolot darbu kādā nozarē, bet pēc tam piespiežot doties uz fronti. Un, protams, nav nekas jauns, ka okupanti cenšas nosūtīt uz fronti arī okupēto Ukrainas teritoriju iedzīvotājus.



Visdīvainākais, pat mežonīgākais ir likumprojekts, kas aizliedz propagandēt dzīvi bez bērniem, tam vēl vajadzīgs tikai diktatora Putina paraksts, jo Valsts Domes deputāti to ir apstiprinājuši. Li­kumprojekts paredz aizliegt jebkādu propagandu, kas reklamē vai attaisno dzīvi bez bērniem. Par to skaļi jau izteikušies ne tikai deputāti, bet arī Putins un viņa galvenie propagandisti. Likum­projekts attiecas uz publiskiem materiāliem gan tiešsaistē, gan medijos, reklāmās un filmās. Par pārkāpumiem paredzēts sods līdz pieciem miljoniem rubļu (pēc Krievijas oficiālā kursa tie ir aptuveni 44 247 eiro). Bez bērniem var dzīvot tikai garīdznieki, kuri devuši solījumu nelaulāties.



Dzimstība Krievijā pašlaik ir aptuveni tāda pati, kāda bija deviņdesmito gadu beigās, bet karam ir vajadzīga lielgabalu gaļa, jo agresorvalsts ideoloģija agrāk vai vēlāk paredz kaimiņzemju iekarošanu. Bet, redzot un dzirdot deputātu un dažādu amatpersonu, arī garīdznieku izteikumus un aicinājumus, ir sajūta, ka tie ir vismaz viduslaiki un kāda reliģiska sekta. Skaļi tiek teikts, ka tā ir vienīgā sievietes misija un dzīves jēga – dzemdēt bērnus. Pār­veidojot kaut cik pieklājīgi visu to sacīto latviešu valodā, tas skanētu aptuveni tā: “Kamēr tā bērnu dzemdējamā ierīce strādā, tas ir jādara un jādara, jums taču nav citas dzīves jēgas.” Tiek rādīti sižeti ar karavīriem, kuri smejas un skaļi aicina iet un pacensties, lai dzimstība augtu: “Brāļi, ejam un darām!” Tiek runāts par abortu aizliegumu un par to, ka pat pēc izvarošanas tas nav pieņemams, manuprāt, netieši tiek aicināts uz vardarbību pret sievietēm, jo tā var paaugstināt dzimstību. Li­kumprojekts nozīmē arī to, ka ārsti vairs nedrīkstēs ne rakstīt, ne brīdināt, ka ir slimības, ar kurām slimojošām sievietēm grūtniecība ir bīstama. Cilvēktiesību eksperti skaidro, ka tādā veidā sieviete Krievijā tiek pasludināta par inkubatoru, kura vienīgās tiesības un pienākums ir dzemdēt bērnus. Un paradoksāli, ka visos tajos aicinājumos un amatpersonu sarunās jēdziens “bezbērnu” tiek sacīts nevis krievu valodā, bet gan izmantojot angļu vārdu childfree. Varbūt tādēļ, ka šis jēdziens angļu valodā nereti tiek lietots, lai apzīmētu apzinātu atteikšanos no bērniem un dzīvi bez tiem. Ie­spējams, Putina režīms tādā veidā kārtējo reizi norāda uz “sliktajiem Rietumiem”. Jebkurā gadījumā mūsu kaimiņvalsts, manuprāt, dodas atpakaļ uz viduslaikiem.