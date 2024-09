Degvielu grāvī nelej, bet…

Seniori, kas atceras padomju laiku saimniekošanu, atcerēsies, ko uzņēmumos un iestādēs darīja gada beigās – lai tikai nākamam gadam atvēlētie limiti un summas nebūtu mazākas, tērēja, ko tik varēja, vajadzīgi vai nevajadzīgi. Nezinu, vai tās ir tā teikt lauku leģendas, bet bija pat stāsti, ka decembrī neizmantoto dīzeļdegvielu izlej grāvī. Ja nebūs izlietota, nogriezīs limitu.



Tā vien izskatās, ka tā dīvainā saimniekošana mūsu galvās atstājusi ilgstošas pēdas. Grāvī gan neviens neko nelej, bet, ja vari dabūt ko vairāk, kāpēc gan nepaņemt, kaut tas nav ne racionāli, ne lietderīgi.

Spilgts piemērs publiski parādījās pagājušajā nedēļā. Sākums izklausās labs. Zemkopības ministrija, izlietojot 3,1 miljonu eiro, visā Latvijā ierīkojusi 42 elektromobiļu uzlādes punktus. Tajos ministrijas pārvaldībā esošās institūcijas var uzlādēt savus videi draudzīgos spēkratus. Taču, izrādās, uzstādītās uzlādes iekārtas tālu pārsniedz vajadzības, kādas ir šiem transporta līdzekļiem. Tādas iekārtas ne tikai maksā dārgāk, bet arī ir dārgāk uzturamas, uzsver Valsts kontrole un lēš – uzstādot parastās iekārtas, varēja ietaupīt 2,7 miljonus. Un tas vēl nav viss, revīzijā konstatēts, ka ierīču jaudu pašreiz faktiski nemaz nevar izmantot. Bijušais Zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagad Valsts kancelejas vadītājs gan uzskata, ka projekts veidots ar tālredzīgu mērķi un zaļās politikas kontekstā būs noderīgs.



Lai uzzinātu visas nejēdzības, kas saistītas ar projektu, jāieskatās Valsts kontroles mājaslapā. Tur dveš arī korupcijas aizdomas, bet tas tiesībsargājošo iestāžu ziņā. Es šoreiz par citu aspektu. Par joprojām spēkā esošo – kāpēc ko nepaņemt, ja var? Protams, cilvēka dabai tas ir raksturīgi. Taču nepieļaujami, ja tiek iebraukts kopīgajā makā.



Tagad, ejot ar zaļās politikas karogu, taču iespējams dabūt daudz ko, izskatās, reti tiek rēķināts, vai mērķis ir racionāls, vai to nevar īstenot, ieguldot daudz mazāk. Un, ja ir kāds naudas pods, no kā var paņemties, vai tie būtu Eiropas fondi vai citi ārējie resursi, rēķinām vēl mazāk. Tad jau vienalga, ja rezultāts izmaksā daudz dārgāk nekā tad, ja naudu atvēlētu no pašu ikdienas vajadzībām.