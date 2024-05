Dažas pārmaiņas nogurdina

“Nav jābaidās no pārmaiņām, no jaunā, bet vajag atcerēties, ka kāda racionāla kripata ir arī vecajā, pārbaudītajā. To es par Cēsu satiksmes organizāciju. Katru pavasari sākam ar pārmaiņām. Prieks par labajām, kad saņemam ziņu par kādas ielas remontu, kur radīs labāku un drošāku vidi gājējiem, velosipēdistiem un arī autovadītājiem. Taču pavisam nogurdinoši ir ik pēc gada uzzināt par kārtējo satiksmes organizācijas maiņu. Vai, pirms domāt kārtējos jaunumus, nevajadzētu paskatīties, kas bijis iepriekš, kas no tā nesis labumu, kas sliktumu, un tad pieņemt lēmumu, kas spēkā ilgāku laiku, nevis pārbaudīt pilsētnieku pacietību,” pārdomās dalījās cēsnieks.