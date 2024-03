Saeimas priekšsēdētājaapciemo ļaudis pansionātā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa reģionālajā vizītē Cēsīs apmeklēja arī Cēsu pilsētas pansionātu, tikās ar tā iemītniekiem un iepazinās ar viņu ikdienu. Daiga Mieriņa atveda dāvanu – trīs kvarca lampas, kas izmantojamas telpu dezinfekcijai. Kopā ar priekšsēdētāju iestādi apmeklēja arī Cēsu domes deputāts Hardijs Vents.Daiga Mieriņa uzsvēra, ka viņai ir svarīgi braucieni ārpus Rīgas un tikšanās ar iedzīvotājiem. Tas palīdz saglabāt izpratni par ikdienu laukos, mazpilsētās, saikni ar cilvēkiem.



Saeimas priekšsēdētāja tikās ar senioriem, kas savu dzīves nogali pavada iestādē. Stāstot par reģionālo vizīti Cēsīs, sarunām ar pašvaldību, D.Mieriņa sacīja: “Izrunājām dažādus jautājumus, bet nepārrunājām, kā jūtaties jūs, kas jums visvairāk vajadzīgs, ko no savas puses varam darīt. To vēlos uzzināt tieši no jums pašiem.” Pansionāta klienti bija manāmi samulsuši, tiekoties ar augsto amatpersonu. Lai arī Saeimas priekšsēdētāja D.Mie­ri­ņa, pansionāta direktore Inga Gunta Paegle un Cēsu novada domes deputāts Hardijs Vents vairākkārtīgi iedrošināja dalīties savā redzējumā un uzdot jautājumus, sanākušie vairāk bija gatavi klausīties. Uz D.Mie­riņas jautājumiem, kā te rit dzīve,vai par viņiem labi rūpējas, izskanēja atbildes “jā” un “brīnišķīgi”. Daži vecļaudis interesējās par pensiju indeksāciju. I.G.Paegle papildināja aktuālos jautājumus, kas saistās ar vecuma pensijām. Tās nevajadzētu aplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā arī bērniem nebūtu jāmaksā par tuvinieku uzturēšanos pansionātā, ja cilvēks visu mūžu strādājis un maksājis nodokļus. D.Mieriņa piekrita, ka ir jautājumi, kurus būtu laiks pārskatīt, bet tas ir ļoti plašs jautājums, kas prasa mainīt visu līdzšinējo sistēmu, tāpēc tas nav izdarāms ātri.



Par pansionāta ikdienu pastāstīja direktore. Vismaz reizi vasarā pansionāta iemītnieki dodas ekskursijā, labprāt apmeklē koncertus. Būtiska ir arī ārstniecības personu pieejamība, pansionāta klienti apmeklē gan speciālistus Cēsu klīnikā, gan Valmierā un Siguldā atbilstoši tam, kādi speciālisti pieejami konkrētajā ārstniecības iestādē, kur iespējami ātrāk saņemt pakalpojumu. Viena no pansionāta iemītniecēm norādīja, ka aktuāls būtu arī psihologs.



Inga Gunta Paegle pastāstīja, ka pansionāts vasarā svinēs 30 gadu jubileju, un atgādināja, lai gan ir pašvaldības iestāde, katru gadu ir nepieciešams palielināt maksu par uzturēšanos pansionātā, lai nodrošinātu darbiniekiem konkurētspējīgākas algas, plānotu remontus, kā arī nodrošinātu vajadzīgo aprīkojumu.



Saeimas priekšsēdētāja interesējās,cik pieprasīts ir pansionāta pakalpojums, un uzzināja, ka cilvēku, kuriem pakalpojums ir vajadzīgs, ir vairāk nekā vietu iestādē. D.Mieriņa vērtēja, ka pansionāts senioriem dod arī saskarsmes iespēju. Nereti vecie ļaudis mājās ir vientuļi, tuvinieki, kuri strādā, nevar veltīt tik daudz laika, kā vajadzētu. Tāpēc viņa atzinīgi novērtēja, ka pansionātā ir iespēja gan citam ar citu parunāties, gan satikties, baudīt dažādus pasākumus.



Hardijs Vents bilda, ka darbinieki strādā iejūtīgi, piedomājot, kā atrast laiku katram iemītniekam, kā radīt māju sajūtu. Viņš uzsvēra, ka šādas iestādes darbs sabiedrībai ir ļoti svarīgs. Patlaban būtisks ir atalgojuma jautājums, uzsvēra H.Vents, atzīstot, ka pie tā jāturpina strādāt.



Pansionāta iemītnieki atzina, ka Saeimas priekšsēdētāja dzīvē nav tik nopietna, kā izskatās televīzijā, kur viņu redzējuši līdz šim. Daiga Mieriņa atzina, ka viņas mērķis nebija kļūt par Saeimas priekšsēdētāju: “Bet cilvēks domā, Dievs dara. Tagad cenšos savu pienākumu pildīt ar labāko sirdsapziņu.”



Saeimas priekšsēdētājai dāvanu pasniedza un laba vēlējumus teica Francis Zvīdrs. Ivars Laiviņš D.Mieriņai iedeva vēstuli ar lūgumu dabūt vairākas grāmatas.



Daiga Mieriņa reģionālās vizītes laikā tikās ar Cēsu novada domi, pārrunājot aktuālos jautājumus saistībā ar plānotajām izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, skolu tīkla reformu, administratīvi teritoriālo reformu, veselības aprūpi, kā arī situāciju civilās aizsardzības jomā. Sa­eimas priekšsēdētāja viesojās arī koprades telpās “Skola6”, radošajā un digitālajā kvartālā “Raiņa Kvartāls”, Kosmosa izziņas centrā.