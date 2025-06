Smiltenes novada domē pārstāvji no Raunas un Drustiem

Smiltenes novada domē ir iekļuvuši pieci no sešiem politiskajiem spēkiem, kuri startēja pašvaldību vēlēšanās. Par tiem savas balsis atdeva 45,51 % balsstiesīgo pilsoņu.

Četras vietas domē ieguvusi Nacionālā apvienība, pa trim deputātu mandātiem ieguva “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie” un Latvijas Zaļā partija, bet Vidzemes partija – divus. “Suverēnā vara” – “Apvienība Jaunlatvieši” ir vienīgā, kas no startējušajiem nav sasniegusi 5% slieksni, par to nobalsojis 2,1% vēlētāju.



Jaunajā domē strādās raunēnieši Edgars Plētiens un Andris Abramovs, abi no “Jaunās Vienotības”, un drustēniete Ilze Palma no “Progresīvajiem”.



A. Abramovs sarakstā bija sestais, kā trešais no partijas listes ievēlēts domē. Viņš ieguva 1805 balsis, “par” 442 atzīmes biļetenā un 159 “pret”. Savukārt raunēnieši 343 vēlēšanu zīmēs izdarījuši atzīmes zaļajā, bet desmit sarkanajā laukumā, nodrošinot A.Abramovam 782 balsis. E.Plētiens vēlēšanu zīmē saglabāja 2.vietu. Ieguvis 1874 balsis, 526 atzīmes “par”, 174 “pret”. Savukārt 339 raunēnieši pretī viņa vārdam iekrāsojuši zaļo, bet 15 sarkano laukumu, dodot 773 balsis.



Raunēnietis Mārtiņš Vīgants “Jaunās Vienotības” sarakstā bija devītais, palika 4. vietā un domē neiekļuva. Viņš ieguva 262 raunēniešu zaļās atzīmes un 14 sarkanās atzīmes. Kopā iegūstot 697 sava pagasta vēlētāju balsis, bet novadā 1670 balsis. No pēdējās vietas “Jaunās Vienotības” sarakstā uz pirmo vēlētāji pārcēluši tagadējo domes vadītāju Astrīdu Harju.



Raunā “Jaunā Vienotība” ieguva 58,85 procentus balsu, “Progresīvie” 14,42 procentus, NA – 11,53 , Vidzemes partija – 8,39, bet “Suverēnā vara” – “Ap­vienība Jaunlatvieši” un Zaļā partija neieguva piecus procentus balsu.



Drustēniete Ilze Palma no “Progresīvajiem” no 4.vietas pakāpusies uz 3. un ievēlēta domē. I.Palma no drustēniešiem saņēma 99 “par” un trīs “pret”, bet novadā kopā 173 “par” un 93 “pret”, kopā iegūstot 1197 balsis. Drustos par viņas pārstāvēto sarakstu nobalsoja 65,48 procenti vēlētāju, par NA – 14,21, par “Jauno Vienotību”- 8,63, Vidzemes partiju – 7,11, pārējo partiju listes Drustos nesaņēma piecus procentus balsu.



“Druvai” I.Palma pastāsta, ka priekšvēlēšanu programmā ir daudzi konkrēti darāmie darbi. “Tā ir ceļu sakārtošana. Drustēniešiem aktuāls ir ceļš uz Launkalni. Arī par vēja parku iedzīvotāji nav apmierināti. Drustos ilgu laiku nav kultūras darbinieka, kas ir ļoti nepieciešams.



Laiks daudzu jautājumu risināšanai nav tas pateicīgākais, bet ir jādara, ir lietas, kas jārisina, jo ir kaut kur iestrēgušas. Kaut vai jāpārvērtē skolēnu vadāšanas loģistika. Smiltenē nepieciešams jauniešu centrs, kur bērniem, gaidot autobusu uz mājām, uzkavēties,” dažus darāmos darbus ieskicē I.Palma un piebilst, ka sarakstu līderiem jāvienojas, kā kopā strādās.



A.Abramovs pēcvēlēšanu situāciju novadā raksturo kā miglā tītu. “Notiek sarunas. Tās nav vieglas, jo viens negrib būt koalīciju ar otru, trešais ar ceturto. Ir gan partiju, gan cilvēku ambīcijas un savstarpējās nesaprašanās. Kādu izdosies izveidot koalīciju, nevaru pateikt. Novadā ir vajadzīgs saimniecisks vadītājs. Zināms taču, ka budžets nebūs dāsns un iedzīvotāji gaida konkrētu jautājumu risinājumu,” viedokli pauž A.Abramovs.