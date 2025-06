“Par” un “Pret”izjauc kārtību sarakstos

Domē iekļuvušie deputāti kārtējo reizi parāda, ka nebūt tik svarīga ir vieta sarakstā, ja vēlētājam ir tiesības biļetenā novērtēt konkrēto politiskā spēka pārstāvi.

“Jaunajā Vienotībā” pirmie četri saraksta līderi savas pozīcijas noturēja, tālāk jau seko vēlētāju griba. Ēriks Bauers no 8.vietas ieguvis 5., Erlendu Geruļski no 21. balsotāji pārcēluši uz 6., Māri Šķesteru no 22. uz 7., Jāni Gabrānu no 10. vietas uz 8., Ivo Rode sarakstā bija 7., bet ar pret atzīmēm palika 9. un kā pēdējais no partijas tika domē. No neievēlētajiem kandidātiem augstu vērtējumu saņēmis Normunds Ruķis – bija 20., pēc vēlēšanām sarakstā 12.



Vēlētāji jaunajā domē neredzēja vietu ilggadējam deputātam Jurim Žagaram. Partija viņam bija uzticējusi 5.vietu sarakstā, bet vēlētāji atbīdīja uz 21. Saivai Vītolai nedaudz vieglāks kritiens – no 6.vietas uz 19. Izņemot pirmos četrus deputāta kandidātus, kuri saglabāja savu vietu vēlēšanu biļetenā, tas izdevās arī Artūram Sņegovičam, kurš bija un palika 11.



Politisko partiju komandas “Rīcība un atbildība” (Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas attīstībai, Vidzemes partija, Latvijas Zaļā partija) vēlētāji bijuši ļoti kritiski pret savējiem. Savu 20. vietu sarakstā saglabāja tikai Mareks Gabliks. Līderi Jānis Goba un Elīna Stapulone apmainījās vietām, bet pārējos, kuri iekļuva domē, balsošanas biļetenā aktīvi aizkrāsojot zaļo laukumu, starp citiem kandidātiem priekšgalā izvirzīja vēlētāji. Ella Frīdvalde-Andersone sarakstā bija piektā, pēc balsu skaitīšanas trešā, Jānis Kārkliņš no 7.vietas ieguva 4.,Jānis Plūme deputāta godā tika kā piektais savā sarakstā, kaut bija 10. Savukārt Jānis Mičulis ieguva 6. augstāko vēlētāju vērtējumu, kaut sarakstā bija 11. Laimi Šāvēju tie, kuri viņam uzticas, no 22. vietas biļetenā pārcēla uz 7. Augstu vērtējumu saņēma arī Vineta Lapsele, viņa no 16.vietas listē pēc balsošanas ir 8. Tāpat arī Illa Lingarte, kura pēc vēlēšanām sarakstā ir devītā, bet bija 17.



“Rīcība un atbildība” pieredzējušie politiķi saņēma arī vēlētāju, var teikt, pērienu. Katram balsotājam savi iemesli, kāpēc tā rīkojušies. Artis Rasmanis sarakstā bija ceturtais, pēc vēlētāju balsu saskaitīšanas ieguva 22. vietu, Andris Mihaļovs no 3.vietas pārcelts uz 11., Hardijs Vents no 6. uz 15., Iveta Dzērve no 8.vietas uz 19.



Vēlētāji pārbīdes izdarījuši arī Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvī­bai/LNNK” sarakstā. Līderi Evita Šīrante un Guntis Grosbergs savas pozīcijas saglabājuši, un viņi ir vienīgie, pretī kuru vārdiem aizkrāsotie zaļie vai sarkanie laukumi neietekmēja vietu sarakstā pēc vēlēšanām. 3.vietu, nevis 20., kas bija biļetenā, vēlētāji piešķīra Aināram Amantovam, 5., nevis 16. Agrim Šopam, 6., nevis 17. Ingai Kraftei-Dambei, 8., nevis 22. Maijai Ozoliņai. Protams, lai kāds iegūtu sarakstā augstāku vietu, citam jāpabīdās zemāk. Desmit vietas zemāk vēlētāji ierindoja Vigo Račevski, Māri Bērziņu un Uldi Ulmi, bet par 14 vietām uz leju – Kristīni Zmičerevsku.



Kustība “Par!” līderis Mārtiņš Šteins iekļuvis domē. Vēlētāju uzticību, paliekot 2.vietā, saglabājis Oskars Kaulēns. Vēlētāji ar atzīmēm no 10.vietas sarakstā uz 3. ierindojuši Līgu Piksi-Zvirbuli, no 22.vietas uz 4. Iju Brammani, no 21. vietas vēlēšanu biļetenā 6. balsotāji uzticējuši Emīlam Lukjanskim. Savukārt no 5.vietas uz 16. sarakstā noslīdējis Ģirts Fūrmanis, no 11. uz 20. Ramona Vasiļjeva, no 8. uz 14. Inga Kola.



Vēlētāji ar savu vērtējumu pau­duši viedokli, kuram kandidātam uzticas, kurš spētu pārstāvēt viņu intereses. Protams, nedrīkst aizmirst, lai kādu sarakstā paceltu, pretī cita vārdam bija jāiekrāso sarkanais laukums. Var arī uzskatīt, ka tāds, kurš pazīstamāks, dabū vairāk balsu, bet šīs vēlēšanas šo uzskatu apgāž. Beigu beigās tikai katrs vēlētājs pats zina, kāpēc pretī kāda kandidāta vārdam iekrāsojis laukumu vienā vai otrā krāsā.