Domē deputāti nav tikai no Cēsīm

Vairāki lasītāji, paužot viedokli par vēlēšanām, ievēlētajiem deputātiem Cēsu domē, vērtējuši, ka laucinieku ievēlēts maz un cēsnieki lems par to, kas pagastos vajadzīgs. Zaubēnietis Ojārs Evalds Bīriņš uzsver, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā par katru deputātu var vien uzzināt, ka visu dzīvesvieta ir Cēsu novads, kā arī, kad dzimis, kur mācījies, ko dara, ka ir Latvijas pilsonis, vīrietis vai sieviete. Ne vienam vien lasītājam šķiet svarīgi uzzināt, kurā pagastā vai pilsētā katrs vietējās varas priekšstāvis dzīvo. Novads liels, vārdi un uzvārdi sveši, varbūt arī, ka kāds ievēlētais ir no kaimiņu pagasta.



“Jaunās Vienotības” seši deputāti – Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Atis Egliņš-Eglītis, Erlends Geruļskis, Jānis Gabrāns un Ivo Rode – ir cēsnieki. Ēriks Bauers ir no Drabešu pagasta Līviem, Māris Šķesteris no Straupes, bet Indriķis Putniņš no Vecpiebalgas.



Zaļo un Zemnieku savienību, “Latvijas attīstībai”, Vidzemes partiju, Latvijas Zaļo partiju domē pārstāvēs Laimis Šāvējs no Jaunpiebalgas, Ella Frīdvalde – Andersone no Inešiem, Jānis Plūme no Rais­kuma, Jānis Goba no Vaives, Elīna Stapulone un Jānis Mičulis no Priekuļiem, Jānis Kārkliņš no Amatas pagasta Ģikšiem.

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brī­vībai/LNNK” deputāte Cēsu domē Evita Šīrante ir liepēniete, Guntis Grosbergs priekulietis. Savukārt no kustības “Par” ievēlētais Mārtiņš Šteins ir nītaurietis.

Ja sarēķina, no 19 deputātiem tikai seši ir cēsnieki, pārējiem dzīvesvietas ir dažādos pagastos. Trīs deputāti ir no Priekuļu pagasta. Der atgādināt, ka dome lemj par visa novada jautājumiem, bet katrs deputāts var aktualizēt problēmas, rosināt, pievērst uzmanību to risināšanai. Deputāti var būt iedzīvotāju saikne ar lēmējvaru. Kā teikts Cēsu novada pašvaldības nolikumā: “Domes deputāti apmeklētājus pieņem, vienojoties individuāli pēc iepriekšēja pieteikuma.”