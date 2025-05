T/c VALLETA Valmierā aicina uz ATLAIŽU BRĪVDIENĀM

Pat ja iegādājaties vissiltākos un kvalitatīvākos logus, to funkcionalitāte būs atkarīga no pareizas uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā izmantotajiem materiāliem. Nepareizi uzstādīti logi laidīs iekšā aukstumu, mitrumu un vēju, deformēsies, radīs vēršanas problēmas. Tāpēc vienmēr ir vērts pārbaudīt logu montāžas kvalitāti. Tālāk rakstā padalīsimies ar praktiskiem PVC logu un durvju mynest.lv platformas padomiem, kā to izdarīt. […]