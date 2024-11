Neodent zobu implantu diena Valmierā "IEKODIES PIPRAKŪKĀ!"

Lai veicinātu izpratni par zobu implantu kā veiksmīgu ārstēšanas veidu zaudēta zoba gadījumā, pasaulē vadošais zobu implantu ražotājs “Neodent” Valmierā organizēs zobu implantu dienu IEKODIES PIPARKŪKĀ!

Pasākums ir domāts ikvienam interesentam un tas norisināsies š.g. 30. novembrī t/c VALLETA, 2. stāvā no 11.00 līdz 18.00. Pasākuma laikā būs iespēja saņemt kuponus bezmaksas ārsta konsultācijai ar rentgenu par “Neodent” zobu implantiem, iegriežot laimes ratu, vinnēt noderīgas dāvanas un uzspēlēt “Patiesība vai meli”, kā arī uzzināt noderīgu informāciju par zobu implantu priekšrocībām.

Zoba implanta primārais uzdevums ir atgūt zaudēta zoba funkcionalitāti, nodrošinot žokļa pareizu darbību. Zoba implantācija ir progresīvs ilgtermiņa risinājums viena vai vairāku zaudēto zobu, vai visas zobu rindas atjaunošanai. Tā ir droša un ātra procedūra, kas nodrošina maksimālu zobu funkcionalitātes atgūšanu un estētisko rezultātu.

Ikvienam ir būtiski ir apzināties nepieciešamību pēc iespējas ātrāk aizstāt zaudēto zobu, neatlikt to uz vēlāku laiku. Kavēšanās var izraisīt neatgriezeniskas sekas un tās būs īpaši nepatīkamas kļūstot vecākiem, palielinoties citām organisma novecošanās problēmām. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja zobs ir zaudēts it kā neredzamā vietā, līdz ar to tas nozīmē, ka zobs ir iesaistīts košļāšanas funkcijā un to zaudējot, blakus esošajiem zobiem rodas papildus slodze. Zaudēta zoba agrīna atjaunošana ar implantu ir arī finansiāli izdevīga, jo palīdz izvairīties no lielākām ārstēšanas izmaksām nākotnē.

Vēl joprojām vēsturiski zināmākā ārstēšanas metode zaudēta zoba atgūšanai ir izmantot zobu tiltiņu, kas nozīmē noslīpēt divus veselus blakus esošos zobus. Zobu implantus Latvijā kā ārstēšanas veidu zaudēta zoba atgūšanai izmanto salīdzinoši maz. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm uz 10’000 iedzīvotājiem Latvijā ir 111 zobu implantu, bet, piemēram, Lietuvā ir 321 zobu implanti, Spānijā ir 380, Itālijā 260 zobu implanti.

Vienu zoba implantu ievieto vidēji 20-30 minūtēs. Samērā bieži implantu ievieto tajā pašā dienā, uzreiz pēc zoba izraušanas – to sauc par tūlītējo implantāciju. Zoba implants ir zoba saknes aizvietotājs, izgatavots no īpaši izturīga, viegla un bioloģiski saderīga materiāla: titāna, cirkonija vai to sakausējuma. Ar “Neodent” implantiem var atjaunot vienu vai vairākus zaudētus zobus, kā arī pilnībā visu zobu rindu vai abas zobu rindas.

Sīkāka informācija par “Neodent” un informatīvo kampaņu ir pieejama mājaslapā www.neodentimplanti.lv