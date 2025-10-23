Daudz priekšrocību, ko sniedz vecu lietu šķirošana

Latvietis pasaulē nereti var pasmieties pats par sevi, par to, ka esam krājēji. Katram mājsaimniecībā noteikti ir atvilktne ar tukšiem plastmasas maisiņiem, skapītis vai plauktiņš pagrabā ar tukšām, izmazgātām stikla burciņām, kādam pat netrūkst iztukšoto plastmasas saldējuma kastīšu vai citu tamlīdzīgu trauku, ko “taču var izmantot otrreiz, trešo un pat ceturto reizi”! Kāds nevar šķirties no gadu desmitiem veciem apģērbiem, segām, spilveniem, nemaz nerunājot par ieplīsušiem, salīmētiem traukiem, ar izolācijas lentu satītiem elektrorīkiem vai citām uzpariktēm, “kas taču arvien darbojas”.
Visbiežāk lielu daļu no šīm lietām nemaz neizmantojam, tomēr sirdi silda apziņa, ka neesam izšķērdētāji. Ir jauki būt taupīgiem līdz brīdim, kad pieliekamais mājās vai pagraba plaukti ir krājumu tik pārpildīti, ka nolaižas rokas, jo sakārtot visu iekrāto negribas nu nemaz – tas taču prasītu tik daudz laika! Un galu galā – aizmirsīšu vēl, kur kas nolikts, jo var taču būt brīdis, kad kaut ko no tā visa ievajagas.
Ar šo latvisko praktiskumu dažubrīd nākas iedzīvoties citā problēmā – kad saprotam, ka tomēr, gadiem ejot, ir sakrāts tik daudz krāmu un lietu, kuras nelietojam, un labprāt no tām atbrīvotos. Tad nākas prātot – kur un kā to visu likt. Kam atdot. Atkritumu apsaimniekotāji lielākoties par papildus atkritumiem prasa samaksu. Tad gaidām pavasari, aprīli, kad būs lielā talka un iespēja savest savus krāmus uz kolektīvajiem lielgabarīta atkritumu savākšanas punktiem. Kāds cits, kam Dievs devis mazāk smadzeņu šūnu, nevajadzīgo saliek mašīnā un vienkārši izmet mežā vai Gaujmalā.
Patiesībā ir jāsaprot, ka vairs nav laiki, kad nenoskārstai vajadzībai bija jāglabā viss, ko vien varēja. Veikali ir stāvgrūdām pilni lietu, produktu, preču. Ir iespēja šķirot atkritumus – arī noderīgās stikla burciņas visdrīzāk tik daudz mājas krājumā nevajag, tās var mierīgu sirdi nodot stikla tarā. Arī apģērbs, kas karājas skapī jau gadiem, varbūt ļoti labi noderētu kādam citam un to daudz vērtīgāk ir atdot labdarības ziedošanas konteineros. Kā būtu ar to papildu tosteri, ko gadiem ilgi glabājat pagrabā? Kāds varētu priecāties par to.
Ziedošana patiešām sniedz labu sajūtu. Tāpat kā dzīvošana sakārtotā un organizētā vidē. Nekārtība rada haosu, ietekmē pat spēju koncentrēties. Tā arī ierobežo mūsu smadzeņu spēju apstrādāt informāciju. Kā teic mūsu prāta noslēpumu pētnieki, nekārtība ir vizuālas uzmanības novēršanas veids, kas palielina kognitīvo pārslodzi un var samazināt darba atmiņu. Pētījumi liecina, ka cilvēki ir mazāk aizkaitināmi, mazāk izklaidīgi, daudzkārt produktīvāki un labāk spēj apstrādāt informāciju, ja darba zona sakārtota, organizēta. Fiziski pārblīvētā mājoklī vai darba vidē ir grūti funkcionēt ne tikai fiziski, bet nekārtība neapzinātā līmenī burtiski bombardē prātu ar pārmērīgiem, neveselīgiem stimuliem.
Būsim godīgi – lai kā kāds sacītu, ka viņu neuztrauc netīru trauku kalns virtuves izlietnē, putekļu mākonīšiem noklāta grīda vai speķainiem pirkstiņiem notraipīti logi, tas tomēr krietni ietekmē labsajūtu. Neticu, ka cilvēks, kas dzīvo nolaistā, nesakoptā mājoklī, ir prieka pilns, laimīgs un piepildīts. Vairāki pētījumi liecina par korelāciju starp nekārtību, lieku krāmu uzkrāšanu un garīgās veselības stāvokļiem, tostarp depresiju, trauksmi un stresu. Nekārtīga vide var patiešām izraisīt frustrāciju, bezpalīdzību un nomāktības sajūtu.
Viss, kas mums pieder un ko mēs ienesam savās mājās, aizņem daļu no mūsu laika, enerģijas un vietas. Lai gan dažas lietas ir tā vērtas, parasti ir arī krietni daudz priekšmetu, kas mums vairs nekalpo un bez kuriem patiesībā ļoti labi varētu iztikt. Mēģinājumi visu kontrolēt pārblīvētā mājā prasa vairāk laika, enerģijas un pūļu.
Ir daudz iemeslu, kāpēc cilvēki patur lietas, sākot no sentimentālām līdz pat naudas vērtībām. Bet par kādu cenu? Visbiežāk lietas, no kurām baidāmies atbrīvoties, galu galā negatīvi ietekmē mūsu dzīvi, nevis sniedz tai kādu labumu. Vēl viens iemesls, kāpēc paturam lietas, kas ir labā stāvoklī, bet zinām, ka mums tās nekad vairs neizmantosim, ir tāpēc, ka nezinām, ko īsti ar tām darīt. Atbilde ir vienkārša: vislabāk nevajadzīgo, kas arvien ir lietojamā stāvoklī, jāziedo labdarībai. Iespēju netrūkst – ir gan tam paredzētas vietas, konteineri, īpašas akcijas dienas un gana daudz organizāciju un biedrību, kas ziedojumu labprāt pieņems! Atliek tikai atrast sev piemērotāko.
Komentāri