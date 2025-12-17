PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 18. decembris
Vārda dienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsīs autobusi sāk kursēt no atjaunotā Stacijas laukuma

Iveta Rozentāle
00:00
18.12.2025
6
Stac Noj (3)

Atjaunotais stacijas laukums. Tajā ir gan laikrādis, gan nojumes, kur uzgaidīt autobusa atiešanu, skaisti soliņi un gājēju un velobraucēju celiņi. FOTO: Iveta Rozentāle

15.decembrī gan kājāmgājēji, gan autobraucēji ievēroja, ka Cēsu Stacijas laukumā vairs nav norobežojošo zīmju, kas liegtu kustību.

Tā kā pabeigti galvenie rekonstrukcijas darbi, šodien no plkst. 12 AS “CATA” atsāks reisu izpildi un pasažieru apkalpošanu atjaunotajā teritorijā, izmantojot jaunizveidotās iekāpšanas un izkāpšanas platformas.

Galvenais, kas iedzīvotājiem jāievēro, – tagad transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa apli pulksteņa rādītāja virzienā, saglabājot divvirzienu kustību piegulošajā Raiņa ielas posmā, uzsver Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Pro­jektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta. Autobusiem ir paredzētas sešas pieturvietas pasažieru iekāpšanai, kas izvietotas ap skvēru laukuma vidū, un vairākas pieturvietas izkāpšanai Raiņa ielas abās pusēs.

Iveta Herbsta “Druvai” paskaidro, ka objekts vēl nav nodots ekspluatācijā, jo palikuši pēdējie nelielie darbiņi, kā arī jāsaņem visu iesaistīto pušu atzinumi. Bet ielu būvniecības noteikumi pieļauj objekta atvēršanu. “Mums ir vienošanās ar būvnieku, kas ir atļāvis laukumu lietot. Šādu lēmumu pieņēmām, jo laikapstākļi ir nepatīkami. Tāpēc ir labāk, ja cilvēkiem, gaidot autobusu, ir iespēja nojumēs patverties no lietus, sniega un vēja. Iekāpšana paredzēta sešās vietās, līdz ar to ir arī sešas nojumes. Tā kā, vienu no tām uzstādot, ieplīsa stikls, tā tiks uzstādīta vai nu šovakar (pirm­dien- aut.) vai tuvākajās dienās. Sabiedriskā transporta lietotājiem jārēķinās, ka Stacijas laukumā vēl var būt epizodiski nelieli ierobežojumi,” pastāsta projekta vadītāja, piebilstot, ka sākotnēji bijusi doma arī par vairākām nojumēm un iekāpšanas vietām, tomēr secināts, ka šis ir optimālais skaits, lai visi autobusi savās pieturvietās varētu apstāties.

Otrdienas pusdienlaiks Stacijas laukuma atvēršanai izvēlēts mērķtiecīgi. “Pie pārmaiņām ir jāpierod, bet no rīta cilvēki ir steidzīgāki, tad šādas izmaiņas var būt grūtāk īstenojamas. Savukārt pēcpusdienā, dodoties uz mājām, ir vieglāk saprast jauno kārtību. Pirmdienu neizvēlējāmies arī tāpēc, ka ne visi var būt iepazinušies ar izmaiņām un tas radītu lieku stresu,” paskaidro I. Herbsta.

Teritorijā ir nodalītas gājēju un velobraucēju joslas. Celiņu trajektorija veidota, lai nodrošinātu ātrāku nokļūšanu uz katru pieturvietu un dzelzceļa peronu. Īpaši domāts par velosipēdu lietotājiem, uzstādot velostāvvietas nojumi. Stacijas laukumā izvietots pulkstenis un vairāki soliņi. Laukums ir izgaismots, saglabājot atbilstošu vēsturisko un lokālo dekoratīvā apgaismojuma veidu.

Vasaras sezonā teritorijā būs pieejams arī publiskais ūdens krāns. Paredzēts arī neliels bērnu rotaļu laukums skvērā. Tāpat līdz nākamā gada beigām plānots uzstādīt arī spilgtus digitālos stendus gan pie pieturvietām, gan kopīgo – centrālā laukuma vietā, kur būs redzama aktuālā informācija.

Būvdarbu beigu stadijā ir arī stāvlaukuma izbūve, kas atrodas dzelzceļa sliežu otrā pusē, nodrošinot vēl vienu vietu, kur atstāt auto vai velosipēdu, lai turpinātu ceļu ar sabiedrisko transportu. “To plānots nodot ekspluatācijā janvārī, bet iedzīvotāji jau sākuši to izmantot, novietot auto,” novērojusi I. Herbsta.

Stacijas laukuma pārbūve tika īstenota kā nozīmīga daļa projektā “Ilgtspējīgas daudzveidu mobilitātes veicināšana Cēsīs”, un to finansēja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma. Kopējā pārbūvējamā Stacijas laukuma platība sasniedza 3663 m², papildus sakārtoti arī Raiņa ielas un Raunas ielas posmi. Būvdarbus veica SIA “MRG Būve”, un to izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa bija 1 359 390,53 eiro.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Sāk egļu astoņzobu mizgrauža skarto koku zāģēšanu Līgatnes dabas takās

08:08
13.09.2025
26

Lai nodrošinātu apmeklētāju, darbinieku un dzīvnieku drošību, kā arī saglabātu neskartu Gaujas Nacionālā parka (GNP) Līgatnes dabas taku infrastruktūru, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) septembrī sākusi bīstamo un bojāto – lielākoties egļu astoņzobu mizgrauža skarto – koku zāģēšanu. Rūpējoties par dabas vērtību aizsardzību, nokaltušie koki mežā tiks saglabāti, daļa no tiem – kā augstie celmi. Bīstamo […]

Ilustracija Mezs Daiga Seglina

Varbūt ir vērts apdomāt dot mājas murrājošam draugam

19:41
08.08.2025
23

8.augusts ir Starptautiskā Kaķu diena. Tās organizatori vēlas mudināt ikvienu, kam patīk kaķi, veltīt brīdi, lai “svinētu sugu un unikālās saites, kas mūs ar tiem vieno”. Ņemot vērā, ka visā pasaulē ir aptuveni 600 miljoni kaķu, gan tādi, kam ir mīloši saim­nieki, gan tādi, kuriem dzīve ir skarba, “Kaķu godināšanas diena” aicina minku aizstāvjus sanākt […]

Anna Kola

Domē deputāti nav tikai no Cēsīm

08:24
15.06.2025
230

Vairāki lasītāji, paužot viedokli par vēlēšanām, ievēlētajiem deputātiem Cēsu domē, vērtējuši, ka laucinieku ievēlēts maz un cēsnieki lems par to, kas pagastos vajadzīgs. Zaubēnietis Ojārs Evalds Bīriņš uzsver, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā par katru deputātu var vien uzzināt, ka visu dzīvesvieta ir Cēsu novads, kā arī, kad dzimis, kur mācījies, ko dara, ka ir […]

Cvklv

Smiltenes novada domē pārstāvji no Raunas un Drustiem

09:40
14.06.2025
147

Smiltenes novada domē ir iekļuvuši pieci no sešiem politiskajiem spēkiem,   kuri startēja pašvaldību vēlēšanās. Par tiem savas balsis atdeva 45,51 %    balsstiesīgo pilsoņu.  Četras vietas domē ieguvusi Nacionālā apvienība, pa trim    deputātu mandātiem ieguva “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie” un Latvijas Zaļā partija, bet Vidzemes partija – divus. “Suverēnā vara” – “Apvienība Jaunlatvieši” ir vienīgā, […]

Cvklv

“Par” un “Pret”izjauc kārtību sarakstos

06:38
13.06.2025
135

Domē iekļuvušie deputāti kārtējo reizi parāda, ka nebūt tik svarīga ir vieta sarakstā, ja vēlētājam ir tiesības biļetenā novērtēt konkrēto politiskā spēka pārstāvi. “Jaunajā Vienotībā” pirmie četri saraksta līderi savas pozīcijas noturēja, tālāk jau seko vēlētāju griba. Ēriks Bauers no 8.vietas ieguvis 5., Erlendu Geruļski  no 21. balsotāji pārcēluši uz 6., Māri Šķesteru no 22. […]

Cvklv

Kā sadalījās balsis iecirkņos

18:48
09.06.2025
187

Novadniekiem, balsstiesīgajiem pilsoņiem, kuri    deklarēti novadā, un tiem, kam te pieder īpašums, pašvaldību vēlēšanās bija iespēja nobalsot kādā no 29 iecirkņiem. Cēsnieks varēja vēlēt Vecpiebalgā, zaubēnietis Cēsīs, priekulietis Straupē, tāpēc nebūtu pareizi teikt, ka kādā pagastā īpaši balsots par vai pret kādu sarakstu. Taču, ieskatoties, kam kurā pagastā vēlētāji atdevuši vairāk, kam mazāk balsu, […]

Cvklv

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
20
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
34
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
35
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
40

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
14
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
32
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
29
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
45
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
45
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
13

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054