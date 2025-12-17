Cēsīs autobusi sāk kursēt no atjaunotā Stacijas laukuma

15.decembrī gan kājāmgājēji, gan autobraucēji ievēroja, ka Cēsu Stacijas laukumā vairs nav norobežojošo zīmju, kas liegtu kustību.
Tā kā pabeigti galvenie rekonstrukcijas darbi, šodien no plkst. 12 AS “CATA” atsāks reisu izpildi un pasažieru apkalpošanu atjaunotajā teritorijā, izmantojot jaunizveidotās iekāpšanas un izkāpšanas platformas.
Galvenais, kas iedzīvotājiem jāievēro, – tagad transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa apli pulksteņa rādītāja virzienā, saglabājot divvirzienu kustību piegulošajā Raiņa ielas posmā, uzsver Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta. Autobusiem ir paredzētas sešas pieturvietas pasažieru iekāpšanai, kas izvietotas ap skvēru laukuma vidū, un vairākas pieturvietas izkāpšanai Raiņa ielas abās pusēs.
Iveta Herbsta “Druvai” paskaidro, ka objekts vēl nav nodots ekspluatācijā, jo palikuši pēdējie nelielie darbiņi, kā arī jāsaņem visu iesaistīto pušu atzinumi. Bet ielu būvniecības noteikumi pieļauj objekta atvēršanu. “Mums ir vienošanās ar būvnieku, kas ir atļāvis laukumu lietot. Šādu lēmumu pieņēmām, jo laikapstākļi ir nepatīkami. Tāpēc ir labāk, ja cilvēkiem, gaidot autobusu, ir iespēja nojumēs patverties no lietus, sniega un vēja. Iekāpšana paredzēta sešās vietās, līdz ar to ir arī sešas nojumes. Tā kā, vienu no tām uzstādot, ieplīsa stikls, tā tiks uzstādīta vai nu šovakar (pirmdien- aut.) vai tuvākajās dienās. Sabiedriskā transporta lietotājiem jārēķinās, ka Stacijas laukumā vēl var būt epizodiski nelieli ierobežojumi,” pastāsta projekta vadītāja, piebilstot, ka sākotnēji bijusi doma arī par vairākām nojumēm un iekāpšanas vietām, tomēr secināts, ka šis ir optimālais skaits, lai visi autobusi savās pieturvietās varētu apstāties.
Otrdienas pusdienlaiks Stacijas laukuma atvēršanai izvēlēts mērķtiecīgi. “Pie pārmaiņām ir jāpierod, bet no rīta cilvēki ir steidzīgāki, tad šādas izmaiņas var būt grūtāk īstenojamas. Savukārt pēcpusdienā, dodoties uz mājām, ir vieglāk saprast jauno kārtību. Pirmdienu neizvēlējāmies arī tāpēc, ka ne visi var būt iepazinušies ar izmaiņām un tas radītu lieku stresu,” paskaidro I. Herbsta.
Teritorijā ir nodalītas gājēju un velobraucēju joslas. Celiņu trajektorija veidota, lai nodrošinātu ātrāku nokļūšanu uz katru pieturvietu un dzelzceļa peronu. Īpaši domāts par velosipēdu lietotājiem, uzstādot velostāvvietas nojumi. Stacijas laukumā izvietots pulkstenis un vairāki soliņi. Laukums ir izgaismots, saglabājot atbilstošu vēsturisko un lokālo dekoratīvā apgaismojuma veidu.
Vasaras sezonā teritorijā būs pieejams arī publiskais ūdens krāns. Paredzēts arī neliels bērnu rotaļu laukums skvērā. Tāpat līdz nākamā gada beigām plānots uzstādīt arī spilgtus digitālos stendus gan pie pieturvietām, gan kopīgo – centrālā laukuma vietā, kur būs redzama aktuālā informācija.
Būvdarbu beigu stadijā ir arī stāvlaukuma izbūve, kas atrodas dzelzceļa sliežu otrā pusē, nodrošinot vēl vienu vietu, kur atstāt auto vai velosipēdu, lai turpinātu ceļu ar sabiedrisko transportu. “To plānots nodot ekspluatācijā janvārī, bet iedzīvotāji jau sākuši to izmantot, novietot auto,” novērojusi I. Herbsta.
Stacijas laukuma pārbūve tika īstenota kā nozīmīga daļa projektā “Ilgtspējīgas daudzveidu mobilitātes veicināšana Cēsīs”, un to finansēja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma. Kopējā pārbūvējamā Stacijas laukuma platība sasniedza 3663 m², papildus sakārtoti arī Raiņa ielas un Raunas ielas posmi. Būvdarbus veica SIA “MRG Būve”, un to izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa bija 1 359 390,53 eiro.
