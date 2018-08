“ZZK” komandas jaunie riteņbraucēji atzīstami debitējuši prestižajā Šveices kausā

Arvo Godiņš

Prestižajā Šveices kausā kalnu divriteņu (MTB) olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā, ko spēcīgā dalībnieku sastāva dēļ junioriem dēvē par neoficiālo pasaules kausa posmu, atzīstamus rezultātus savā debijā šāda līmeņa sacensībās uzrādījuši jaunie MTB riteņbraucēji no “ZZK” Arvo Godiņš un Rodžers Petaks. Rīdzinieks Godiņš jauniešu grupā 79 dalībnieku konkurencē iekļuva divdesmitniekā, iegūstot 19.vietu, bet cēsnieks Petaks pie junioriem no 58 dalībniekiem ieņēma 39.vietu. Tikmēr pieredzējušais cēsnieks Mārtiņš Blūms (CST American Eagle) elites grupā 18 dalībnieku vidū finišēja 15.vietā.

Šveices kauss MTB krosa sacensībām, kas sastāv no 7 posmiem, sākās aprīļa vidū. Pēc veiksmīgiem startiem Latvijas sacensībās un uzvarām Latvijas čempionātā MTB XCO junioru un jauniešu grupās “ZZK” braucēji Arvo Godiņš un Rodžers Petaks devās uz Šveici, lai startētu prestižo šīs valsts MTB sacensību 6.posmā, kas norisinājās Villersā. Vilmāra Tomsona audzēkņi bija labi patrenējušies un pirmo reizi izmēģināja spēkus ar pasaules vadošajiem sava vecuma konkurentiem.

Cēsīs dzīvojošajam rīdziniekam Arvo jauniešu grupā (2002./2003.g.), kur 3,7km aplis bija jāveic 4 reizes, 79 dalībnieku vidū nācās startēt pašās beigās, kas radīja papildu sarežģītību, jo bija jāapdzen daudz konkurentu. Godiņš ar to tika galā lieliski, pirmajā aplī paveicot neticamo, proti, apdzenot vairāk nekā 50 konkurentus un atrodoties jau starp labākajiem 30. Turpinājumā rīdzinieks kāpa uz augšu un pēc priekšpēdējā trešā apļa iekļuva jau divdesmitniekā. Finišā Godiņš uzvarētājam Janisam Baumanm no Šveices piekāpās piecas minūtes un ieņēma 19.vietu. Uzrādīto apļu laiki skaidri parāda, ka “ZZK” braucējs varēja pacīnīties par vietu desmitniekā, ja vien ne starta vieta pašās beigās. Taču ar to šāda līmeņa sacensību sākumā ir jārēķinās, un nākamajās reizēs starptautiskais reitings jau būs labāks, kas dos arī augstāku starta vietu nekā debijā.

17 gadus vecais Rodžers Peteks junioru konkurencē (2000./2001.g.) neoficiālajā pasaules kausā no 58 dalībniekiem visus sešus 3,7km apļus turējās labāko četrdesmitniekā un finišā ieņēma 39.vietu. Uzvaru izcīnīja Eiropas junioru čempions Aleksanders Balmers no Šveices, kuram Rodžers zaudēja desmit ar pusi minūtes. Tikmēr Eiropas junioru vicečempions itālis Simone Avondeto mūsu sportistu apsteidza par 5 minūtēm un ieņēma 15.vietu.

Tikmēr elites grupā, kur bija jāveic 8 apļi, Mārtiņš Blūms apsteidza 3 konkurentus un ierindojās 15.vietā. Uzvaru izcīnīja pagājušā gada pasaules čempionātaU23 grupas 25.vietas ieguvējs un ar 71.vietu šo gadu pieaugušo grupā pasaules kausa sezonu iesākušais Simons Victūms no Šveices, kas cēsnieku no “CST American Eagle” komandas apsteidza par 12 minūtēm.

Tikmēr “ZZK” komandai labas vietas savā debijā bija arī šosejā UCI otrās kategorijas velo sacensībās “Minsk cup” un “Grand Prix Minsk”, kur pirmajā dienā 6.vietu ieguva Darijus Dzervus. Vairāk nekā 100 dalībnieku vidū 32. un 37.vietu ieņēma Dmitrijs Sorokins, 36.vieta Mihailam Besanam, pirmajā dienā vairāk nekā pusi apsteidza un 47.vietā finišēja Vitālijs Korņilovs.