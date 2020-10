Zvārtes iezī top filma

Krāšņa un arī ērta vieta filmēšanai. Zvārtes ieža filmēšanas sesijas pirmā diena sākas ar romantisko ainu uzņemšanu krastmalā. Foto: Līga Salnite Zvārtes ieža filmēšanas sesijas pirmā diena sākas ar romantisko ainu uzņemšanu krastmalā.

Zvārtes ieža apkaime vēl vakar bija slēgta apmeklētājiem, jau trešo dienu teritorija bija pārtapusi par starptautiska mēroga filmēšanas laukumu.

Amatas novadā uzņemtais materiāls skatītājus sasniegs jau kā epizodes pilnmetrāžas spēlfilmā “The Piper” (“Hamelinas stabulnieks”). Kā iepriekš skaidrojuši projekta veidotāji, tā iecerēta kā teikā balstīta romantiska pasaku filma ar fantāzijas žanra ievirzi. Gan jāpiebilst, ka tā paredzēta skatītājiem vecākiem par 12 gadiem. Zvārtes iezis filmā parādīsies kā čigānu apmetnes vieta ar cirka vagoniņiem, kā arī filmas galveno varoņu romantiskā satikšanās vieta.

“Druva” filmēšanas vietā sestdienas rītā sastapās ar intensīvu rosību, filmu studijas “Tasse” pārstāve Antra Gaile pastāstīja, ka darbs laukumā sākas jau pirms septiņiem rītā un kopumā filmēšanas tehnisko komandu veido vismaz 80 cilvēki. Nudien, klātienē varēja pārliecināties – lai izvietotu visu pagaidu telšu pilsētiņu, iekārtas, dzīvojamos vagoniņus un pārējos transportlīdzekļus, pat ar visai plašo Zvārtes ieža stāvlaukumu bija par maz. No Lietuvas atbraukušais cirks novietojies attālāk no mazā pagaidu ciemata, taču no turienes dzirdams gan ēzelis, gan citi dzīvnieki. Kinoprodu­cente A.Gaile izrādīja darba procesu, apliecinot, ka pirms tik apjomīga kopdarba uzsākšanas komandas dalībnieki veikuši “Co­vid-19” testu.

Projekta filmēšanas vietu speciāliste Ingrīda Nagle atzina, ka Zvārtes iezis ir ļoti pateicīgs šī darba vajadzībām. Te ir gan vizuāli krāšņas un daudzveidīgas ainavas, gan tuvu sasniedzams no Rīgas, ir ērta platība telšu pilsētiņas un transporta izvietošanai, un tas arī salīdzinoši viegli ir norobežojams no apmeklētājiem. Drīzu­mā plānoto filmēšanas dienu Liepā esošajā Lielajā Ellītē gan komanda gaida ar nelielām raizēm, jo šī vieta ir ļoti tuvu ielai un automašīnu radītajiem trokšņiem. Lielākā daļa filmas epizožu tiek uzņemtas Vidzemē, un izšķirošs dažādo kadrējumu meklējumos šai virzienā bijis Cesvaines pils faktors. Kā min “Tasse” pārstāvji, Latvijā nav citu līdzīgu vietu tieši šāda skata iegūšanai. Vācijas pilsētvides atainojums meklēts arī Vecrīgā, savukārt filmas koncepcijai atbilstoši interjera skati – Jelgavā.

Filma ir Vācijas, Latvijas, Nīderlandes un Krievijas kopprojekts. No Latvijas ir gandrīz visa filmēšanas komanda, kā arī daļa no starptautiskā aktieru ansambļa.

“Hamelinas stabulnieka” darbība risinās nosacīti mūsdienās, nelielā Vācijas ciematā Hamelinā, uz kurieni no Amerikas kopā ar mammu uz dzīvi pārceļas septiņpadsmitgadniece Eimija. Viņa sāk mācīties vietējā skolā, drīz pagānu svētku laikā iepazīstas ar čigānu zēnu Luku. Uzzinot vietējo leģendu par Hamelinas stabulnieku, Eimija nolemj to izmantot vēstures uzdevumam. Strādājot pie pētījuma, jauniete sāk pamanīt dīvainības pilsētiņas pieaugušo iedzīvotāju uzvedībā. Eimiju un viņas mammu sāk piemeklēt savādi sapņi, pat halucinācijas, un notikumi izvēršas arvien draudīgāki.

Filmas veidotāji skaidro, ka stabulnieka tēls iezīmē vainas apziņu, no kuras nevar aizmukt, pilnībā apklusināt. Stāstā tagadne savijas ar pagātnes teiku, varoņu sapņiem un vīzijām. “Stabulnieks ir arī metafora, kas iezīmē daudzu mūsdienu cilvēku drīzāk formālu ticības apliecību, pat izteiktu māņ­ticību, vēlmi garīgos konfliktus kārtot “veikalnieku manierē”. Nopirkt, izpirkt piedošanu, tikai redzot soda neizbēgamību, – pretstatā spējai uzņemties atbildību par pastrādāto.”