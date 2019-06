Zvani atgriežas mājās

Restaurēti, ar labu skaņu. Atjaunotie baznīcas zvani pēc restaurācijas iezvanīs dievkalpojumus un stundas. Foto: Dzintars Močs Atjaunotie baznīcas zvani pēc restaurācijas iezvanīs dievkalpojumus un stundas.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas tornī pagājušajā nedēļā tika uzstādīti atjaunotie zvani. Tā kā abi zvani bija saplaisājuši un neskanēja, īstenojot torņa telpu atjaunošanas projektu, tika veikta pilna zvanu restaurācija.

Restaurēšanai tika izmantota īpaša tehnoloģija, lai piešķirtu zvaniem to kādreizējo izskatu, tostarp gravējumus.

Baznīcas tornī tagad atrodas divi vēsturiski bronzas zvani, vienu no tiem 1754. gadā Stokholmā izgatavoja Gerhards IV Meiers, otrs ir izgatavots 1902. gadā pie Švenna Rīgā. Vecākais zvans ir lielāks, tā diametrs ir 942 mm un aptuvenais svars – 480 kg. Jaunākais zvans ir mazāks, tā diametrs ir 830 mm un aptuvenais svars – 350 kg.

Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes valdes priekšsēdētājs Ainārs Pastva skaidroja, ka zvani tiks darbināti automātiski no pults, kas atradīsies pirmajā stāvā. Pirmo reizi tie jau iezvanīja Vasarsvētku dievkalpojumu. Zvani darbojas divos režīmos: “Pirmajā gadījumā, kad tiek iezvanīts un izzvanīts dievkalpojums, reizē kustas visi zvani, otrajā gadījumā, kad aprit viena stunda, zvaniem viegli pieskaras speciāla elektromagnētiska zvana mēle, līdz ar to skaņa nav tik jaudīga. Pašlaik iecerēts, ka zvani diennaktī iezvanīsies katrā stundā, sākot no pulksten septiņiem rītā līdz pulksten 24.”

Darbi pie baznīcas zvanu nocelšanas sākās novembrī, tos veica meistars no Igaunijas, un gada sākumā zvanus transportēja uz Holandi restaurācijai. Līdztekus veikti citi projektā paredzētie darbi. A.Pastva pastāstīja, ka gada pirmajos mēnešos tornī tika nojauktas vecās betona kāpnes un stikla bloku siena, aiz kuras gadu desmitiem, slēpti no skatītājiem, atradās abi zvani. Tāpat demontētas vecās apkures iekārtas, izstāžu zālē ieklāta ozolkoka grīda, un jaunajām trepēm iebūvēts kāpņu laidiens, restaurētas durvis un logi, ievilkta jauna elektroinstalācija un automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma. Pašlaik norit pēdējie labiekārtošanas darbi un var jau teikt, ka viss pabeigts. A. Pastva klāsta, ka drīzumā baznīcas torņa zālē būs izveidota inter­aktīva izstāde, kurā apmeklētāji varēs uzzināt visu par Sv. Sīmaņa baznīcas vēsturi. Izstāde apmeklētājiem durvis vērs Valmieras pilsētas svētkos jūlijā.

Svētās Sīmaņa draudzes virsmācītājs Edijs Kalekaurs teica, ka remontdarbu laikā baznīcas garīgā dzīve nebija traucēta: “Dievkalpojumi notika, kā ierasts, turklāt aktīvākā rosība baznīcā noris vēlās pēcpusdienās, vakaros. Strādnieku darbošanās tikpat kā nebija jūtama, līdztekus turpinājās arī pārējie plānotie darbi Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torņa telpu atjaunošanas projektā.”

Mācītājs bilst, ka tik vērienīgiem atjaunošanas darbiem bija un joprojām nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība, ziedojot katram pēc savām iespējām. Līdz šim saziedoti aptuveni desmit tūkstoši eiro, pašlaik draudzē aktīvi darbojas 550 cilvēku, taču kopumā draudzē ir vairāk nekā 2000 cilvēku. “Vēlamies vērsties pie pārējiem draudzes locekļiem un aicināt dot savu artavu baznīcas atjaunošanā, jo, visiem apvienojoties kopējā spēkā, darbos un lūgšanās, Dieva nams atgūs savu spozmi, spēs vēl ilgi pulcēt sirdis, kas paļaujas Dieva mīlestībā un labestībā,” pie iedzīvotājiem vēršas mācītājs.

Lai varētu veikt torņa telpu atjaunošanu, Sv. Sīmaņa luterāņu draudze kā partneris piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Kopējā projekta summa tiek plānota 170 000 eiro. Par ERAF līdzekļiem segti 75% no torņa iekštelpu atjaunošanas izmaksām, pārējie izdevumi – no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un draudzes ziedotiem līdzekļiem.