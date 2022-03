Zukijs “iesaukts” armijā

Pēdējais kopīgais foto. Cēsnieks Kārlis Pots uzņēmis paš­bildi ar savu auto, kurš nu jau ir ceļā uz Ukrainu, lai palīdzētu tās aizstāvjiem. Foto: no albuma Cēsnieks Kārlis Pots uzņēmis paš­bildi ar savu auto, kurš nu jau ir ceļā uz Ukrainu, lai palīdzētu tās aizstāvjiem.

Atbalstīt Ukrainu tās karā pret agresoru var dažādi: ziedojot naudu, citu ikdienā nepieciešamo, kā arī pilnpiedziņas automašīnas, kas lieti noder Ukrainas teritoriālās aizsardzības vienībām.

Cēsnieks Kārlis Pots savā feisbuka profilā ievietojis foto un tekstu, ka savu auto dāvina Ukrainai. Viņš raksta: “Mans uzticamais draugs dodas sava mūža svarīgākajā braucienā. Mans pirmais īstais auto, mans prieka avots vairāku gadu garumā, mans dubļu kareivis un pilsētas švītiņš vienlaikus. Mana sarkanā bulta atsaucās uzsaukumam par pilnpiedziņas auto nepieciešamību un tika atzīta par derīgu dienestam. Mans Zukijs, kuram nekad neko nežēloju, tika ziedots Ukrainas armijas un pašaizsardzības spēkiem.

Neticu spēka zīmēm vai talismaniem, bet vienlaikus ticu, ka neviens labs nodoms šajā brīdī nevar būt par daudz – karoga lentīte, neliels suvenīrs no Cēsīm, lai neaizmirst, no kurienes nāk, vēl viens pēdējais pārlaistais skats salonam un uz sekundi drusku ciešāk saspiesta stūre – kā rokasspiediens tuvam draugam.”

Uz “Druvas” jautājumu, vai tas bija ilgs un smags lēmums, K. Pots atzīst, ka nē, tas bijis mirkļa lēmums, varbūt vienu nakti pārdomāts: “Tā kā esmu 4×4 grupās feisbukā, redzēju tur uzsaukumu ziedot pilnpiedziņas auto.

Sākumā nodomāju, ko es ar šo mazo mašīnīti, bet sapratu, ka katrs spēkrats tur ir no svara, it īpaši, ja caurgājība šim auto laba. Uzrakstīju vienam no vīriem, kuri gādā par šādu palīdzību Ukrainai, izklāstīju, kāda ir mašīna, arī to, ka tā ir pamanāma, sarkanā krāsā, viņi sazinājās ar Ukrainas pusi, kuri pateikuši, ka arī mans Zukijs ir derīgs dienestam. Jau nākamajā dienā pielēju pilnu degvielas bāku, aizvedu uz Jaunmārupi, no kurienes auto jau ir devies ceļā uz Ukrainu.”

Informācija sociālajos tīkos rāda, ka procesu kūrē rīdzinieks Reinis Pozņaks ar draugiem. Sākumā mašīna uz Ukrainu tika nogādāta savā gaitā, tagad atbalstu sniedz firma “Kurbads”, kas mašīnas saliek uz auto pārvadāšanas treilera un ved uz Ukrainu. Informācija R.Poz­ņaka kontā vēsta, ka sūtījumā, kurā ir arī Zukijs, kopumā pāri robežai dosies 22 mašīnas, bet kopējais Ukrainai ziedoto auto skaits nedēļas laikā jau ir 38. Vēl vismaz desmit mašīnas gaida savu kārtu, un to skaits dienu no dienas aug.

Ir nepieciešamība pēc pikapiem, 4WD kravas auto, īpaši meklē 4/5 durvju busiņus ar vai bez kravas kastes. Pretī ņem gan lielus, gan mazus auto (pirms tam jāsaskaņo, protams), arī kvadriciklus. Tiek piedāvāta arī iespēja transportlīdzekli par simbolisku summu atpirkt. Visas mašīnas pirms vešanas tiek tehniski pārbaudītas un pielabotas. Informācija par pasākumu rodama Reiņa Pozņaka soctīklos.

“Lielākais gods un pateicība tiem čaļiem, kuri to visu organizē,” saka K. Pots. “Viņi vismaz nedēļu ģimenes nav redzējuši, arī serviss Jaunmārupē strādā bez brīvdienām, lai pārbaudītu, vajadzības gadījumā arī salabotu automašīnas.

Šis ir laiks, kad katrs domā, kā palīdzēt. Ziedojam naudu, bet ko vēl? Un nav svarīgi, kāda attieksme pret vakcīnām vai valdību, ir sajūta, ka visi grib palīdzēt. To saprot pat bērni. Kad pateicu savam trīsgadīgajam dēlam, kuram sarkanā mašīna ļoti patika, ka atdosim auto, viņš jautāja – kāpēc? Teicu, ka ir jāpalīdz. Dēls tikai pajautāja – Ukrainai? Teicu – jā, un viņš vairāk neko nejautāja, pat savā trīsgadnieka prātā sajuta to svarīgumu.”