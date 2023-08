Zivīm pavērts ceļš

Foto: no albuma

Jūlija sākumā Pasaules Dabas Fonds (PDF) veicis Sveķupes caurtekas pārbūvi Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Cēsu novadā, atjaunojot migrācijas ceļu upē mītošajām zivīm un citiem dzīviem organismiem.

Iespējams, šī ziņa varētu paslīdēt garām neievērota, caurteka atrodas mežā, vairākus kilometrus no lielajiem ceļiem, upi šajā vietā šķērso galvenokārt velo­braucēji, garo pastaigu cienītāji, sēņotāji, mežu izstrādātāji. Taču būtiski, ka šis ir viens no posmiem procesā, kura mērķis atdot dabai to, ko cilvēki tai atņēmuši apzināti vai nesaimnieciskas darbības rezultātā.

Tas ir viens posms procesā, kas notiek visā Eiropā, visā pasaulē, un uz to PDF pamudinājusi drūma statistika. Pēc Zivju migrācijas fonda datiem kopš 1970. gada saldūdens migrējošo zivju populācijas pasaulē samazinājušās vidēji par 76%, bet Eiropā pat par 93%. Par vienu no galvenajiem faktoriem migrējošo zivju skaita samazinājumam atzīta aizsprostu būvēšana. Tie maina upju stāvokli, bloķē zivju migrācijas ceļus un pārtrauc upju spēju dabiski pielāgoties plūdiem vai sausumam. Tāds šķērslis ir arī caurtekas, kas ievietotas nepareizi, piemēram, augstāk par upes gultni, kā tas bija Sveķupē, skaidro PDF Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena.

Tagad Sveķupē izņemta vecā betona caurule, kas bija ievietota apmēram 40 centimetrus virs gultnes, tādējādi sadalot upi. Jaunā caurteka ir daudz lielāka, tā novietota gultnē tā, lai caur to varētu dabiski plūst upe. Jau pāris dienas pēc ievietošanas caurtekā bija ieskalojušās smiltis, izveidojot dabisku upes gultni.

Lai izmērītu caurtekas pārbūves pozitīvo ietekmi, pirms darbiem veikta upes apsekošana un zivju monitorings, tagad to veiks atkārtoti, lai novērtētu, kādas zivis izmanto jauno iespēju migrēt augšup pa upi. Pārbūvējot caurteku, augšpus tās atbrīvoti apmēram četri kilometri upes, kas iepriekš nebija pieejami migrējošajām zivīm.

Pasaules Dabas Fonds šos darbus veica ar dabīgā minerālūdens zīmola “Mangaļi” un uzņēmuma “ViaCon” atbalstu.