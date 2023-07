Zirgu sports aizvien cieņā

SACENSĪBAS SVĒTKU ROTĀ. Mores pagasta jāšanas skolā "Salaiņi" treniņsacensībās "Salaiņu Jāņu kauss" daļa dalībnieku rotājās atbilstoši Līgo svētkiem, tai skaitā Letīcija Viktorija Zariņa ar zirgu Arsolini Zibens, startējot gan maršrutā ar 60 cm, gan 80 cm šķēršļu augstumu un iegūstot simpātiju balvu. Foto: no albuma Mores pagasta jāšanas skolā "Salaiņi" treniņsacensībās "Salaiņu Jāņu kauss" daļa dalībnieku rotājās atbilstoši Līgo svētkiem, tai skaitā Letīcija Viktorija Zariņa ar zirgu Arsolini Zibens, startējot gan maršrutā ar 60 cm, gan 80 cm šķēršļu augstumu un iegūstot simpātiju balvu.

Mores pagasta jāšanas skolā “Salaiņi” notikušas treniņsacensības “Salaiņu Jāņu kauss”.

“Salaiņu” saimniece Sniedze Robiņa “Druvai” pastāsta, ka šīs stallī bija ceturtās sacensības trīs gadu laikā: “Maršruti bija, sākot no vadības līdz simtu desmit centimetru augstiem šķēršļiem. Dalībnieku bija diezgan daudz, ņemot vērā, ka zirgu sporta sacensības šajā dienā notika arī citviet Latvijā, piemēram, Kleistos, Audruvīs.”

No Cēsu novada sacensībās piedalījās “Hobby ride” no Vaives pagasta, “Bokalderi” no Liepas pagasta, “Bērzkroga zirgi”, “Līgatnes zirgi”, “Saullēktu zirgi” no Priekuļiem, no Smiltenes novada Raunas pagasta startēja jāšanas sporta klubs “Rezerves Virsnieku Apvienība”, kā arī paši mājinieki.

R.Sniedze uzteic brīnišķīgo sadarbību ar tiesnesi un maršruta sastādītāju Egilu Broku: “Viņš ir ļoti profesionāls, un ar viņu ir viegli sadarboties.” Šajā reizē no mūspuses staļļiem godalgotas vietas ieguva jāšanas skolas “Salaiņi” dalībnieki: maršrutā ar 60 centimetru šķēršļu augstumu 2. vietu nodrošināja Madara Kirkila ar zirgu Hors, 80 centimetru šķēršļu maršrutā 1. vietu izcīnīja Sniedze Robiņa ar zirgu Lady Bumble-Bee, 100 centimetru šķēršļos 2. vieta un 110 centimetru šķēršļos 3. vieta Annai Rijniecei ar zirgu Orļiks.”

Analizējot “Salaiņu” staļļa jātnieku gūtos panākumus sacensībās, R.Sniedze atzīst: “Mūsu jātnieki ir ļoti neatlaidīgi treniņos. Lai arī nav viegli, bet katrs dara, un rezultāts parādās sacensībās! Arī man izdevās visu noorganizēt tā, lai pati varētu piedalīties, startēju ar jaunzirgu. Mums izdevās ļoti labi iziet maršrutu, tuvu ideālajam laikam, līdz ar to ielēcām 1.vietā.”

Vērtējot, vai savā laukumā ir vieglāk startēt, staļļa saimniece uzsver, ka tieši pretēji – grūtāk: “Zirgi ilgstoši ir iepazinuši šo vidi, bet pēkšņi viss tajā mainās. It kā ir savā vidē, bet tomēr nav kā parasti, tāpēc var būt bailīgāki, nedrošāki, kas var ietekmēt rezultātu. Priekšrocība tikai tā, ka te viss ir uz vietas, zirgs līdz sacensību videi jūtas mājās un līdz tam dzīvnieku nekas neuztrauc.”

Tā kā sacensības notika ļoti tuvu Jāņu dienai, organizatori aicināja jātniekus atbilstoši saposties un izrotāt arī zirgus. Sniedze Robiņa pastāsta: “Bija dalībnieki, kas bija ļoti centušies, tie arī saņēma simpātiju balvas, iegūstot vērtīgu zirgu barību.”

“Salaiņu” saimniece vērtē, ka sacensību organizēšanā ļoti svarīga ir sponsoru iesaiste, lai būtu vērtīgas balvas, piemēram, sviedrenes zirgiem: “Sacensības rīkot ir diezgan dārgi, bez sponsoru dāvanām vēl ir daudz dažādu lietu, kas jāiegādājas, lai pašiem būtu patīkami tās pasniegt: ziedi, kausi, balvas. Liels ir personīgais ieguldījums, lai sacensības vispār varētu notikt. Ceru, ka visi bija apmierināti. Mēs vienmēr cenšamies iedot to labāko, ko spējam. Šoreiz balvu fonds bija fantastisks, un es vēlos pateikties visiem, kas iesaistījās, lai tā būtu.”