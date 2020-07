Zīmēt ar gaismu uz baznīcas molberta

Krāsu zīmē. Turpmāk piektdienu un sestdienu vakaros būs iespējams vērot muzikālo gaismas šovu uz Cēsu Sv.Jāņa baznīcas torņa. Foto: Publicitātes Turpmāk piektdienu un sestdienu vakaros būs iespējams vērot muzikālo gaismas šovu uz Cēsu Sv.Jāņa baznīcas torņa.

Ja pirms pieciem gadiem kāds teiktu, ka Cēsu Sv. Jāņa baznīca būs balta un skaisti izgaismota, neviens tam neticētu. Tagad tas noticis. Baznīcas restaurācijas svinīgs noslēgums ieplānots augusta beigās, bet aizvadītajā sestdienā notika vēsturiskā nama apgaismojuma iedegšana un muzikālā gaismas šova pirmizrāde.

Šī darba autors, iniciators un galvenais īstenotājs cēsnieks Uldis Skroders stāsta, ka no idejas līdz rezultātam pagājuši aptuveni divi gadi: “Sākotnēji bija doma tikai izgaismot baznīcas torni, bet sapratu, ka to var izdarīt interesantāk, daudzveidīgāk, pievienojot atbilstošu mūziku, lai radītu muzikālu gaismas spēli. Jāteic, ka iepriekš savā dzīvē neesmu tik daudz klasiskās mūzikas skaņdarbus noklausījies, kā gatavojoties šim pasākumam, līdz atrasti un samontēti, manuprāt, piemērotākie.”

Uldis stāsta, ka spēle ar gaismām viņam ir tuva, viņš cenšas iztēloties, kāda gaismās varētu izskatīties skaņa, kāds instruments vairāk piestāv tam vai citam tonim: “Man patīk saistīt skaņu kopā ar gaismu, un, ja ir šāds molberts, uz kā zīmēt, tad var iegūt lielisku rezultātu.”

Tagad tehniskās iespējas paverot ļoti plašas iespējas strādāt ar gaismu. Nopirkt un uzstādīt neesot sarežģīti, grūtāks bijis radošais process, lai veidotos izrāde.

Ļoti daudzas stundas, vakari un naktis pavadītas baznīcā, auklējot šo ideju, cenšoties saprast, kā šo telpu, šo molbertu – baznīcas torni – pārvērst, atdzīvināt, izceļot arhitektoniskās formas, tajā pašā laikā nepazaudējot pietāti pret baznīcu, viduslaiku pilsētu.

“Baznīcu izgaismot ir īpašāk,” atzīst U. Skroders. “Veidojot šo gaismas izrādi, centāmies, cik iespējams, to turēt noslēpumā līdz pat atklāšanas brīdim, lai tas būtu pārsteigums, un ceru, ka mums izdevās.”

No skatītājiem saņēmis atzinīgus vārdus, arī no paziņām citviet Latvijā un pasaulē, kuri šo gaismas izrādi redzējuši internetā. Uldis norāda, ka ne jau viņš viens pelnījis pateicību, šis esot komandas darbs, kurā savs devums ir paš­valdībai, draudzei, būvniekiem, elektriķiem, programmētājiem, mehāniķiem, krāsotājiem.

Pēc pasākuma daudzi jautājuši, kad atkal uzlikšot gaismas, lai to parādītu.

“Nekas nav jāliek, viss ir pastāvīgai izmantošanai ar iespēju to papildināt, mainīt, veidot jaunus muzikālos gaismas priekšnesumus. Turpmāk piektdienu un sestdienu vakaros, iestājoties tumsai, katrā apaļajā stundā līdz pulksten 23 varēs vērot šo spēli. Tagad tā sākas vēlu, jo vakari vēl gaiši, bet, iestājoties tumšajam laikam, izrādes sāksies ātrāk. Ikdienā baznīca būs izgaismota baltā gaismā, izceļot to pilsētas centrā. Šī projekta veidošanas laiks man bija nozīmīgs un pieredzēm bagāts gan radošajā, gan tehniskajā izpildījumā. Esmu pagodināts ar savu darbu turpināt Cēsu sirds vēsturi un nodot to nākotnei,” skaidro U. Skroders.

Viņš piebilst, ka tiek strādāts arī pie tā, lai dienas laikā baznīcas zvans iezvanītu katru apaļo stundu.

Cēsu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs norāda, ka baznīcas izgaismošana liek domāt par vairākām lietām: “Mēs izgaismojam baznīcu, bet ir svarīgi, kā Dievs izgaismo mūs, ko viņš caur to parāda. Kādi mēs izskatāmies pasaulē šajās Dieva gaismās. Ko liecinām ar savu ārieni, bet jo īpaši – ar savu iekšieni. Kādā pētījumā Eiropas pilsētās vērtētas augstākās celtnes, jo tās parāda, ar ko pilsēta dzīvo, kas tai svarīgākais. Vecajā Eiropā tās vienmēr bijušas baznīcas, ko tagad gan nomainījušas banku, viesnīcu, dzīvojamās augstceltnes. Cēsīs joprojām centrā ir baznīca, tā joprojām ir Cēsu sirds, kas tagad īpaši mirdz pāri pilsētai.”

Baznīcas izgaismošana un muzikālais gaismas priekšnesums var kalpot arī kā labs pienesums pilsētas tūrismam. Esot citās valstīs, pilsētās, cenšamies būt klāt vietās, kur notiek īpaša ēku izgaismošana, tagad arī Cēsis būs šādu tūrisma galamērķu sarakstā.

Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītājs Vadims Kameņevs uzsver, ka šis tiešām var kļūt par magnētu tūristu piesaistei, jo bagātinās pilsētas piedāvājumu: “Tas labi papildinās vakara daļu, kad muzeji jau slēgti un cilvēki meklē, ko vēl darīt. Tas būs pievilcīgi tiem, kuri te uzkavējas vismaz uz divām dienām. Varbūt kādam tas liks izvēlēties nakšņot pilsētā. Īpaši tas iederēsies laikā, kad aktīvā tūrisma sezona beigsies, jo tad ātrāk satumsīs, tātad uzvedums sāksies ātrāk un atkārtosies vairākas reizes vakarā. Tagad mūsu darbs strādāt pie šī notikuma popularizēšanas, lai informācija sasniedz iespējami plašāku auditoriju.”