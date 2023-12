Ziemassvētku vecīši uz slēpēm aiz motocikliem

Jautrība un azarts. Nītaurē rīkotā Ziemassvētku vecīšu brauciena mērķis ir popularizēt atraktīvo aizmotora braukšanu – skijoringu. Foto: no albuma Nītaurē rīkotā Ziemassvētku vecīšu brauciena mērķis ir popularizēt atraktīvo aizmotora braukšanu – skijoringu.

Nītaurē skijoringa trasē devās Ziemassvētku vecīši, 22 ekipāžas.

Treniņā Nītaurē piedalījās turpat 40 ekipāžas, bet ne visi dalībnieki bija vecīšu kostīmos. Taču, iespējams, tieši aicinājums startēt arī Ziemassvētku vecīšu parādes braucienā bija pulcējis atraktīvā sporta veida cienītājus no visas Latvijas. “Uz pasākumu bija sabraukuši interesenti no malu malām, pat kurzemnieki. Kopējais dalībnieku skaits bija tuvu Latvijas čempionāta mērogam,” smaidot teic Mareks Gabliks, viens no notikuma rīkotājiem.

Treniņus skijoringā Nītaurē sāka rīkot pagājušā gada martā. “Kopā ar Jāni Ogorodņikovu tos plānojam un organizējam šādā formātā. Tas būtībā aizgūts no čehiem. Pagājušajā gadā pasākumam bija liela atsaucība, tad nu nolēmām turpināt tradīciju, pie reizes ieplānojot arī “Zie­massvētku vecīšu” parādes braucienu,” stāsta M.Gabliks. “Paši šāda veida treniņus dēvējam par “Winter Skio challenge”. Plā­nojam arī nākamos, tāpēc tie, kas pamana šādu nosaukumu, zina, kāda veida pasākums tas būs.” Mareks arī pastāsta, ka pasākumos aicināts piedalīties ikviens, arī tie, kas nekad nav mēģinājuši šādu braucienu, jo paredzēti treniņi arī iesācējiem. Saziņai ar rīkotājiem var izmanto sociālos tīklus. Protams, iespēju rīkot braucienus nosaka arī laika apstākļi. Skijoringam vislabākie ir tādi, kādi pieturējušies līdz šim, skaidro Mareks, ar nelielu salu, kļūstot siltākam, braukt vairs nevar, trases nav labvēlīgas.

Tagad Mareks un Jānis aicina ikvienu, kas apmeklēja Zie­massvētku vecīšu parādes braucienu un to fotografēja vai filmēja, dalīties ar uzņemto, lai izveidotu kopīgu video rullīti sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt skijoringu Latvijā. “Uz Zie­massvētkiem gaidāms arī jautrs sveiciens no skijoringa saimes!” uzsver Mareks un piebilst, ka abi rīkotāji ir pateicīgi visiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā, kas piedalījās un atbrauca to skatīties.