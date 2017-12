Ziemassvētku saldumu prieks

Kopīgi paveikts. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” darbinieces pašas veidojušas saldumu paciņas bērniem. Dina Nazarova (no kreisās), Iveta Vīksniņa, Inta Veipāne, Laima Zelča, Valentīna Ļaudupe. Foto: Marta Martinsone-Kaša Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” darbinieces pašas veidojušas saldumu paciņas bērniem. Dina Nazarova (no kreisās), Iveta Vīksniņa, Inta Veipāne, Laima Zelča, Valentīna Ļaudupe.

Korporatīvā kultūra vai saglabāta tradīcija – kas labāk raksturo saldumu paciņu vai citu dāvanu sarūpēšanu, svētku pasākumu rīkošanu uzņēmumu, iestāžu darbinieku bērniem?

Protams, izvēle dāvināt darbinieku bērniem paciņas vai rīkot Ziemassvētku pasākumu ir uzņēmuma vadības ziņā. Biznesa vadības speciālisti norāda, ka vecāki novērtē uzņēmuma centienus iepriecināt arī viņu atvases, taču lēmums, to darīt vai ne, jāpieņem uzņēmuma vadībai, īpašniekiem.

Tajos uzņēmumos, kur dāvanas tiek dotas, kur notiek arī īpaši pasākumi bērniem, norāda, ka uzskata to par pašsaprotamu. Pie­liekot visam klāt kripatiņu sirds siltuma un mazliet izdomas, ir garantija, ka svētku pasākumi un dāvanas sagādās patiesu dāvināšanas un saņemšanas prieku, nevis būs vienkārši pieklājības žests.

Uzņēmuma “M.E.LAT-LUX” valdes priekšsēdētājs Māris Gailis stāsta, ka viņiem jau daudzus gadus ir tradīcija sveikt darbinieku bērnus un nekad nav domāts, vajag to vai ne, tas ir jādara: “Paciņas, ko pasniegt darbinieku bērniem, jau gaida zem eglītes, esam tās sarūpējuši ne tikai darbinieku bērniem, bet arī mazbērniem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi šādi pateikties darbiniekiem. Katru gadu rīkojam kopīgu pasākumu, kurā piedalās darbinieku ģimenes ar visiem bērniem. Tā ir ļoti jauka kopības sajūta, kad darbi nolikti malā un varam izjust svētkus!”

Dāvanas darbinieku bērniem katru gadu Ziemassvētku laikā gādā arī uzņēmuma “Wolf System” vadība. Valdes priekšsēdētājs Juris Kozlovskis uzsver, ka ir svarīgi rūpēties ne tikai par to, lai darbiniekiem būtu labi darba apstākļi, bet arī lai ir laba atmosfēra mājās, ģimenē. Lai, saņemot dāvanu, bērns zina, kur tētis, mamma dodas katru dienu strādāt.

“Ir svarīgi neaizmirst par darbinieku bērniem, ģimenēm. Darbi­niekiem kopā ar otrajām pusēm ir svētku sarīkojums, bērniem – dāvanas. Jāteic, ka mēs arī citādi atbalstām bērnus, piešķirot naudu mācību piederumu iegādei, atbalstot tos, kuri studē un pie mums strādā. Mums gandrīz katru dienu uzņēmumā ienāk kāds, kurš prasa atbalstīt finansiāli, vai nu kādu sporta veidu, vai kādu citu mērķi, bet kāpēc atbalstīt to, kur neredzu rezultātu! Viņš paņem naudu, aiziet, nav konkrēti zināms, kādam mērķim tā tiek izlietota. Ja atbalstām ar paciņām darbinieku bērnus, zinu, ka būs rezultāts, jo darbiniekiem attieksme pret darbu būs cita,” saka J. Kozlovskis. Viņš arī norāda, ka dāvanā nav tradicionālās saldumu paciņas, bet pats personīgi katru gadu cenšoties izdomāt ko tādu, kas bērnam nebūs nevienā citā paciņā, kuru viņš saņems citur.

Dāvanas katru gadu darbinieku bērniem tiek sarūpētas arī uzņēmumā “Beātus”. Valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants atzīst, ka tā ir pirmssvētku neatņemama sastāvdaļa “Tur nav jautājumu, tas vienkārši ir jādara, bērni jāiepriecina vismaz ar konfektēm. Ne­kādus īpašos pasākumus bērniem nerīkojam, paciņas iedodam vecākiem, kuri tās nodod mājās bērniem, bet zinām, ka bērni tās gaida un novērtē.” Viņš arī stāsta, ka veikalos “Solo” citi Cēsu puses uzņēmumi dažkārt pasūta saldumu paciņas savu darbinieku bērniem. Tās tiek saformētas veikalā atbilstoši pieprasījumam, cenšoties izveidot nedaudz atšķirīgus paciņu saturus.

Jau tradicionāli Ziemassvētku saldumu paciņas tiek pirktas, pasūtītas firmas “Laima” saldumu veikalā Cēsīs. Veikala pārdevēja Sigita Lindenberga stāsta, ka arī šis gads nav izņēmums un paciņas sūta uzņēmumi gan no Cēsīm, gan apkārtējiem novadiem, arī no Siguldas. Pasū­tītājiem ir iespējas izvēlēties dāvanas dažādās cenu kategorijās, sākot no nepilniem četriem eiro līdz pat desmit eiro par vienu.

“Cilvēkiem ir plašas iespējas izvēlēties, pastāvīgajiem klientiem e-pastā aizsūtām piedāvājumu, lai viņi var izvēlēties, ko grib redzēt paciņā, cik naudas var tērēt. Ir plašs klāsts saldumu ar Ziemassvētku simboliku. Jau gatavas saldumu paciņas pērk arī ikdienas pircēji saviem bērniem, mazbērniem,” saka S. Lin­denberga.

No vienas puses, vieglāk nopirkt jau gatavu saldumu paciņu, bet dažviet tās veido paši, tā piešķirot īpašu pievienoto vērtību. Jau sen šāda tradīcija ir Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa”. Vadītāja Kristīna Bernāne stāsta, ka pašvaldība pēc viņu pasūtījuma nopērk saldumus, bet darbinieces pašas veido paciņas: “Vienmēr tā esam darījušas. Saģērbjamies kā rūķi un kopīgi darbojamies savā “Rūķu darbnīcā”, saformējot saldumu paciņas. Tā nav vienkārša saldumu salikšana pa paciņām, tas ir vesels process ar dziesmām un dažādām darbībām. Ar to sevi ievedam svētku noskaņā, jo smaržo konfektes, piparkūkas, visas kopā darbojamies. Rūķiem ir, ko darīt, jo jāsaformē apmēram 150 paciņu!”