Ziemassvētku kauss – sākusies ziemas sezona vieglatlētikā

Panākums. “Ziemassvētku kausa” izcīņā Valmierā sporta kluba “Ašais”/ Cēsu Sporta skola (CPSS) skrējējs Roberts Glazers (treneris Austris Āboliņš) pieaugušo konkurencē 800 m distancē izcīnīja sudraba godalgu ar jaunu personīgo rekordu un kluba rekordu telpās (1:57,68). Foto: no albuma “Ziemassvētku kausa” izcīņā Valmierā sporta kluba “Ašais”/ Cēsu Sporta skola (CPSS) skrējējs Roberts Glazers (treneris Austris Āboliņš) pieaugušo konkurencē 800 m distancē izcīnīja sudraba godalgu ar jaunu personīgo rekordu un kluba rekordu telpās (1:57,68).

Valmierā, Jāņa Daliņa stadiona vieglatlētikas manēžā, aizvadītas sacensības “’Ziemas­svētku kauss 2021”, pulcējot vairāk nekā 700 dalībnieku no visas Latvijas,

sportistu vidū arī pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas. Netrūka arī sportistu no Cēsu novada.

Katrās sacensībās visu dalībnieku sniegums tiek izvērtēts punktu sistēmā pēc Pasaules vieglatlētikas savienības (WA) disciplīnas salīdzinošās tabulas. No mūsu sportistiem šoreiz augst­vērtīgāko rezultātu sarakstā visaugstāk ir sporta kluba “Ašais”/ Cēsu Sporta skola (CPSS) skrējējs Roberts Glazers (treneris Austris Āboliņš), kurš pieaugušo konkurencē 800 m distancē izcīnīja sudraba godalgu ar jaunu personīgo rekordu un kluba rekordu telpās (1:57,68).

Augstvērtīgāko rezultātu sarakstā tūlīt aiz viņa trenera Māra Urtāna audzēknis, lodes grūdējs Ralfs Gauja no Saldus Sporta skolas, kurš pārstāv Cēsu Viegl­atlētikas klubu. Viņam uzvara pieaugušo konkurencē ar rezultātu 15,70 m.

Lodes grūšanas sektorā cēsniekiem šoreiz gan iemesls priekam, gan zināmām pārdomām, norādīja arī treneris M. Urtāns. Pār­liecinošu uzvaru U20 grupā junioriem svinēja Niks Kļaviņš (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs), raidot lodi 14,35 m tālu. Viņam ieskaitīti trīs mēģinājumi, un visi bija tālāk nekā otrās vietas ieguvējam, kura rezultāts 12,80 m.

Varbūt ne tā, kā cerēts, beidzās sacensības lodes grūšanā sievietēm. Startēja trīs M. Urtāna audzēknes, kuras pārstāv CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubu, labākā Luīze Barkāne, ieņemot 4.vietu (10,81m), 6.vietā Diāna Nam­niece (10,10 m), bet Vinetai Krūmiņai šoreiz tikai 7.vieta ar pieticīgu rezultātu 9,49 m. Jāatzīmē, ka viņai ieskaitīts tikai viens, trešais, mēģinājums.

Treneris, lūgts vērtēt sacensības, saka, ka uz tām jāatskatās ar dalītām jūtām: “Puiši nostartēja ļoti labi, meitenēm – kā nu bija, tā bija. Ko lai dara, dažkārt emocionalitāte ņem virsroku pār reālajām spējam. Iesildoties izdevās ļoti tāli grūdieni, bet sacensībās tos vairs neredzējām. Pēc sacensībām pat citi treneri nāca klāt un jautāja, kas noticis sportistēm. Pēc sacensībām ar dalībniecēm visu uzreiz pārrunājām, domāju, turpmāk viss būs kārtībā. Skaidrs, ka iespējami vairāk jāpiedalās sacensībās, lai gūtu pārliecību, noņemtu stresu, lai ieietu sacensību ritmā, jo viņu spēju robežas ir daudz, daudz lielākas. Kādu laiku sacensības nav bijušas, tās jau vienmēr uzliek papildu stresu. Vēl jo vairāk, ja sportiste zina, ko var izdarīt, redz, kas sasniegts iesildoties, un sacensībās gaida to pašu. Tas ir papildu psiholoģiskais slogs, bet ar to jāmācās tikt galā. Rezultātu nenosaka tikai fiziskā sagatavotība, bet arī psiholoģiskā noturība. Ja skriešanas disciplīnā, īpaši garākā distancē, sacensību laikā vari mainīt kādu lēmumu, lodes grūšanas sektorā viss izšķiras sekundes, pusotras laikā. Ja tajā brīdī neesi visu sevī salicis, rezultāta nebūs.”

Treneris norāda, ka ar Diānas rezultātu ir apmierināts, viņa ir daudzcīņniece, nedaudz virs desmit metriem, tas šobrīd ir viņas rezultāts. Diāna startēja arī augst­lēkšanā, kur ieņēma 4.vietu. Rezultāts 1,55 m tāds pats kā trešās vietas ieguvējai, bet Diāna augstumu pārvarēšanai izmantoja par vienu mēģinājumu vairāk, tāpēc palika aiz goda pjedestāla.

Runājot par komandas līderes V. Krūmiņas pieticīgo sniegumu, treneris norāda, ka nākamajās sacensībās, visticamāk, viss būs pilnīgi pretēji: “Iesildoties viņai veicās ļoti labi, ja nemaldos, grūda tālāk par 13 metriem, kas būtu pārliecinoši labākais sniegums, bet….šāds mēģinājums jāizpilda arī sacensību laikā. Pirmie divi mēģinājumi bija labi, bet neizdevās noturēties sektorā, un pēc divām nullītēm jau bija jūtams, ka satraukums dara savu. Pārliecība bija zudusi. Tad panāca vismaz vienu ieskaitītu mēģinājumu, bet atgūties vairs neizdevās. Taču satraukumam tiešām nav pamata, jo ziemas sezonas galvenās sacensības – valsts čempionāts – būs tikai februārī.”

Pie medaļām tika arī CPSS trenera Riharda Parandjuka audzēkņi. Artis Āboliņš U16 grupā uzvarēja 300 m skrējienā (41.30) un bija trešais 60 m sprintā (7.90). Renāts Lācis 300 m distancē pieaugušajiem uzrādīja trešo labāko rezultātu (23.52). Emīls Sandlers – Bomis U16 grupā uzvarēja tāllēkšanas disciplīnā (5,86m). Viņš startēja arī 60 m sprintā, uzvarēja savā skrējienā ar otru labāko laiku (7.76),iekļuva finālā, taču tajā nestartēja. Marks Kornets U16 grupā 300 m distancē palika tūlīt aiz goda pjedestāla, bet Tīna Briša U16 grupā 300 m distancē uzrādīja piekto rezultātu.

Trenera A. Āboliņa audzēkne Elza Niklase (SK “Ašais”/ CPSS) sieviešu konkurencē izcīnīja bron­zas medaļu, bet Renāte Be­ļājeva (SK “Ašais”/ CPSS) sieviešu konkurencē 200 m skrējienā uzrādīja 5.ātrāko laiku.

Tagad neliela gadu mijas pau­ze, lai sacensību ciklu atsāktu janvārī.