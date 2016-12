Ziemassvētku brīvdienās Vidzemē ugunsgrēkos cietuši divi, bet izglābti pieci cilvēki

Laika posmā no 23.decembra plkst. 6.30 līdz 27.decembra plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma divpadsmit izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu un piecus uz glābšanas darbiem, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Piektdien plkst. 15.31 VUGD saņēma izsaukumu uz Alojas novada Staiceles pagastu, kur dega traktora salons divu kvadrātmetru platībā. Plkst. 16.15 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 20.30 tika saņemts izsaukums uz Cepļa ielu Cēsīs, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka mājas pirmā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas gāzes plīts bez uzraudzības atstāts eļļas katliņš, no kā aizdedzies virtuves skapītis un tvaika nosūcējs. Ugunsgrēkā cietuši un hospitalizēti divi cilvēki. Plkst. 21.14 ugunsgrēks tika likvidēts.

24.decembrī plkst. 20.13 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1,5 m² platībā. Plkst. 22.26. ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 21.21 tika saņemts izsaukums uz Jaunpiebalgas novadu, kur vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 m² platībā. Liesmas nodzēstas plkst. 22.01.

Svētdien, 25.decembrī, plkst. 19.44 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Mālupi, kur dega pirts. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg vienstāvu pirts 8 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 21.26.

Pirmdienas naktī plkst. 00.04 tika saņemts izsaukums uz Jāņkalna ielu Alūksnē, kur dzīvojamai mājai dega jumts. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamai mājai deg bēniņi un jumta konstrukcijas 120 m² platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas otrā stāva ar glābšanas masku palīdzību izglāba piecus cilvēkus, bet no pirmā stāva evakuēja vienu cilvēku. Plkst. 4.58 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt vakardien plkst. 11.38 tika saņemts izsaukums uz Mazsalacas novadu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 3 m² platībā. Plkst. 13.17 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās, laika posmā no 24.decembra plkst. 6.30 līdz 27.decembra plkst. 6.30, VUGD Latvijā kopumā saņēma 97 izsaukumus, no kuriem 50 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 26 uz glābšanas darbiem, bet 13 no izsaukumiem bija maldinājumi.