Ziemas prieku baudījums

Izklaide. Cēsnieki tā īsti ziemas iestāšanos redz Pils parkā, jo līdz ar pirmo sniegu parks kļūst par rotaļu vietu. Nogāzes tik piemērotas gan braukšanai ar ragavām, gan šļūkšanai ar pūsli vai tāpat uz dibena. Foto: Jānis Gabrāns Cēsnieki tā īsti ziemas iestāšanos redz Pils parkā, jo līdz ar pirmo sniegu parks kļūst par rotaļu vietu. Nogāzes tik piemērotas gan braukšanai ar ragavām, gan šļūkšanai ar pūsli vai tāpat uz dibena.

Vislielākais prieks par uzsnigušo sniegu vienmēr ir bērniem. Sniega priekus bauda gan bērnudārzos, gan skolās, gan brīvajā laikā: mazākie kopā ar vecākiem, lielākie – ar draugiem.

Amatas pamatskolas direktors Valdis Nītiņš teic, ka līdz ar baltās sniega segas parādīšanos bērni pēc iespējas vairāk dzīvojas ārā: “Gan pirmsskolas grupiņas, gan skolas bērni bērnu laukumiņā taisa lielo ņigu ņegu, ir jābūvē, jābīda, jāliek ķerrās. Viss pēdu pēdām nopēdots. Skolai ir arī slēpošanas inventārs, bet slēpot gan vēl nevar, sniega sega vēl nav tik bieza, bet arī slēpes gaida savu kārtu. Ar slēpošanu veicas dažādi: ir bērni, kuri pirmo reizi mūžā uz slēpēm uzkāpj skolā, tad nu viņiem ir iespēja pamēģināt, kā tas ir.”

Direktors teic, ka arī pagarinātās grupiņas audzēkņi pēcpusdienā labprāt dzīvojas ārā. Kad uzkritis svaigs, lipīgs sniegs, tad veļ bumbas un ceļ sniegavīrus, bet bērni priecīgi dzīvojoties ārā arī tad, ja to nevar izdarīt. Tā kā dienas pašlaik īsas un pēc skolas nodarbībām jau tumšs, vakarā bērniem mazāk iespēju būt ārā, tomēr brīvdienās apkaimes bērni labprāt izmanto iespēju atnākt uz pie skolas esošo rotaļu laukumiņu. V.Nītiņš ir gandarīts, ka bērni labprāt dzīvojas svaigā gaisā, aktīvi izkustoties.

Cēsu Olimpiskais centrs sagatavojis slēpošanas trasi, līdz ar to pašā novembra izskaņā, 30. novembrī, Cēsu Pilsētas sporta skolas Slēpošanas un biatlona nodaļas audzēkņi atklāja slēpošanas sezonu, par ko prieks kā audzēkņiem, tā treneriem, arī bērnu vecākiem.

Bērnudārzos decembris ir Ziemassvētku ieskaņas laiks, kad ziemas ainava ir ne tikai ārā, bet tiek uzburta arī telpās. Ineta Kromane ir metodiķe Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī Veselavas pirmsskolā. Viņa teic: “Abos dārziņos viss tiek gatavots svētkiem, rūķi devuši uzdevumu gatavot rotājumus un izpušķot telpas, bērni labprāt gatavo baltas sniegpārsliņas, bumbulīšus un citus rotājumus. Turklāt šos uzdevumus veic arī bērniņi, kuri šobrīd nav dārziņā, tādā veidā visi jūtas iesaistīti un neviens nav aizmirsts.”

Bērnus pēc pāris dienām sagaidīs arī jaukais notikums – 5.pirmsskolas izglītības iestādē tiks iedegta pagalma egle, bet Veselavas bērnudārza bērni dosies uz egles iedegšanu pagasta centrā. I.Kromane vērtē: “Egles iedegšana bērniem ir kā brīnums. Daudzviet ierobežojumu dēļ egles jau vairākus gadus publiskā pasākumā netiek iedegtas, bet ir svarīgi, ka bērni piedzīvo šo skaisto mirkli. Visas grupiņas gan nedrīkst pulcēties kopā, tādēļ svētku noskaņa tiek radīta katrai grupiņai atsevišķi.”

Līdz ar sniegu audzēkņi pēc iespējas vairāk laika pavada ārā – gan priekšpusdienā, gan pēcpusdienā. Metodiķe stāsta: “Ārā notiek gan sporta nodarbības, gan vizināšanās ar ragavām un šļūkšana ar dažādiem palīglīdzekļiem. Bērni labprāt arī tīra celiņus. Tas viss sagādā prieku un jautrību.”

Ineta Kromane skaidro, ka, lai gan nav pirmsskolā īpaša programma, kurā būtu noteikts, piemēram, attīstīt prasmes, kas noderīgas nākamajiem biatlonistiem, atkarībā no skolotāju ieinteresētības un arī iestādes budžeta bērniem tiek piedāvātas pēc iespējas dažādākas aktivitātes: “5. pirmsskolas izglītības iestādē iegādātas slēpes, Veselavā tādu budžeta iespēju nav, tāpēc izlīdzas ar tām, kas ir no senākiem laikiem, kā arī tām, kas ir pašiem bērniem. Ņemot talkā zero waste principu, slēpes var izgatavot pat no plastmasas pudelēm, ko pārgriež uz pusēm. Esmu izmēģinājusi, arī ar tādām pat diezgan labi slēpot. Varianti ir ļoti dažādi. Tāpat ir dienas, kad vecāki iedod bērniem līdzi dažādus braucamos, ar ko slidināties no kalniņa. Bērni ar tiem mainās, mācoties dalīties, izvizina draugus. Redzams, ka tas sagādā lielu prieku un jautrību. Protams, līdzko sniegs ir lipīgāks, tiek celti cietokšņi un notiek pikošanās, pieaugušie izskaidro arī drošības noteikumus, lai darbošanās nevienam nebūtu nepatīkama un nesagādātu kādu bēdu.”

Vēl metodiķe atklāj, ka bērni apguvuši kādu interesantu nodarbi: ielej pudelē krāsainu ūdeni, pudeli izmanto otas vietā, ar to sniegā veidojot zīmējumu: “Gan darbinieki, gan bērni izmanto visas iespējas, ko ziema dod, un tas tiešām ir priecīgs brīdis. Un mēs, pieaugušie, cenšamies, lai bērnus katru dienu sagaidītu kāds neliels brīnums, lai viņiem ir prieks nākt uz dārziņu, satikt draugus un ir tāda brīnuma gaidīšanas sajūta.”

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Freimane arī piekrīt, ka ziemotais laiks aktīvi tiek izmantots: “Mums ir priekšrocība, ka tieši blakus ir mežs, kur ir iestaigāti celiņi un ir dažādi kalniņi, pa kuriem var slidināties. Uz mežu iet līdzi arī sporta skolotāja, uzdod uzdevumus, pastaigu pārvēršot par atraktīvu sporta nodarbību. Arī mūzikas nodarbības mēdz notikt ārā.”

Arī “Mežmaliņās” slēpes ir izņemtas no pagraba un gaida brīdi, kad varēs tikt izmantotas. “Līdzko būs piemērots sniegs, tā paši iebrauksim trasītes un bērni varēs slēpot. Vēl jāpagaida piemērots brīdis arī ledum, jo iepriekšējos gados mums ir bijis arī savs hokeja laukumiņš. Kamēr no sniega vēl nevar savelt bumbas, lai celtu sniegavīrus vai cietokšņus, ūdens tiek sasaldēts ledū, lai veidotu ledus pili un ledus skulptūras. Lielāko bērnu grupiņas Ziemassvētku pasākumu rīkos ārā, tad sniega skulptūras tiks papildinātas ar gaismiņām, radot omulīgu noskaņu,” pastāsta I.Freimane.

I.Freimane vērtē, ka decembrī nedēļas paskrien ātri: “Neskatoties uz apkārtējo situāciju, rūpējamies par svētku sajūtu, emocionālo līdzsvaru. Decembrī gan dziedam Ziemassvētku dziesmas, gan cepam piparkūkas, gan veidojam rotājumus, vārdu sakot, notiek aktīva rosība svētku noskaņās. Turklāt bērnu aktivitātes arī nofilmējam, lai tās var redzēt gan citas grupiņas, gan arī audzēkņu vecāki.”