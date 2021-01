Ziemas ceļiem savi noteikumi

Ziema. Sniegs. AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Cēsu nodaļa šonedēļ veikusi valsts autoceļu ziemas uzturēšanas darbus vairāk nekā 1 900 km garumā. Foto: “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Sniegs. AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Cēsu nodaļa šonedēļ veikusi valsts autoceļu ziemas uzturēšanas darbus vairāk nekā 1 900 km garumā.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vakar arī Vidzemē bija izsludinājis dzelteno sniega brīdinājumu. Dienas laikā daudzviet turpinājās ilgstoša snigšana un vietām sniega segas pieaugums bija paredzēts par vēl pieciem centimetriem. Ceļi klāti ar sniegu un ir slideni, redzamība snigšanas laikā pasliktināta.

Pagājusī nedēļa beidzot arī mūspusē atnāca ar baltu ziemu un ziemas ceļiem. “Piebalgas pusē arī Ziemassvētki bija balti. Gada nogalē vienreiz tīrījām ceļus,” saka Vecpiebalgas pašvaldības Saim­niecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots un pastāsta, ka Piebalgas pusē sniega kārta ir apmēram 20 centimetri, dažviet vairāk. “Otrdien putināja, daudzviet veidojās kupenas. Vakar arī visos pagastos ceļi tika tīrīti, pirmos tīrītāji izbrauca centrus,” atklāj V.Burjots un uzsver, ka, protams, kādam autovadītājam ziema ir pārsteigums, jo gribas dzīvot vasarā. “Tagad iztīrīs ceļus, piesals, braukšana būs labāka nekā vasarā pa putekļainu, izdangātu brauktuvi,” saka V.Burjots.

Otrdien šogad pirmoreiz ceļus tīrīja Amatas novada pagastos. Tas tika darīts arī 25.decembrī. “Tīrām ceļus un celiņus. Vis­pirms maģistrālos, pa kuriem brauc sabiedriskais transports, piena mašīnas, pēc snigšanas pārējos,” pastāsta Amatas pašvaldības izpilddirektors Māris Tim­er­manis un piebilst, ka pašvaldībā jau atskanējuši divi neapmierināto zvani, ka ar zemu mašīnu nevarot izbraukt. “Daudzviet vējš bija diezgan spēcīgs, uz ceļa izveidojušies sniega sanesumi. Taču vējš nopūta sniegu no kokiem, tie nav lūzuši, nav aizšķērsojuši brauktuves,” situāciju raksturo izpilddirektors.

Gan V.Burjots, gan M.Timermanis uzsver, ka visbīstamākā braucējiem ir atkala, kad ceļi kļūst slideni. Grants ceļus kaisa tikai īpaši bīstamās situācijās. Vecpiebalgas novadā katrā pagastā ziemas ceļu tīrīšanu veic cits uzņēmējs, Amatas novadā iepirkums tika piedāvāts trīs lotēs uz diviem gadiem.

Pēdējos gados sniega tīrīšana daudzos novados jau bija aizmirsta. Nauda atlika ceļu uzturēšanai. “Šogad valsts ceļu naudu pašvaldībām piešķīrusi uz pusgadu, jo pēc tam būs jaunie novadi. Cik tiks izlietots ceļu uzturēšanai ziemā, to neviens nevar paredzēt. Taču arī uzņēmējiem, kuri iepirkumā ieguvuši darbu – ceļu tīrīšanu -, ir jānopelna,” vērtē M.Timermanis.

Atšķirībā no pašvaldībām valsts ceļu uzturētājiem ir citas prasības, kādai jābūt brauktuvei katras kategorijas ceļam. AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Cēsu nodaļa šonedēļ veikusi valsts autoceļu ziemas uzturēšanas darbus vairāk nekā 1 900 km garumā. Tīrītas brauktuves no sniega, veikta preventīvā kaisīšana, lai mazinātu slīdēšanu.

“Katram autoceļam atkarībā no tā uzturēšanas klases ir noteikts laiks brauktuves attīrīšanai no sniega. Tas skaitīts no brīža, kad beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve ir attīrīta no sniega,” atgādina AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” komunikācijas speciālists Juris Aksels Cīrulis. Mainīgos laika apstākļos (snigšana, apledojums, putenis, vējš) A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves var būt seši centimetri, bet atsevišķās vietās sniega aizputinājumi pieļaujami līdz pat 12 cm. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, putenī pat līdz 16 cm, C uzturēšanas klasei 10 cm, putenī sasniedzot līdz 20 cm. D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega jāattīra un to apstrāde ar pretslīdes materiāliem jāveic trīs stundu laikā, A1 klasei – četru stundu laikā, B klasei – sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās. D uzturēšanas klases autoceļiem laiks netiek normēts.

“Ilgstošas snigšanas apstākļos uz autoceļiem sniega kārta veidojas nepārtraukti. Kaut tikko notīrīts, nokaisīts, uz brauktuves aizvien ir sniegs. Autobraucējiem ar to jārēķinās,” saka Juris Aksels Cīrulis. Valsts autoceļu stāvokli visu diennakti kontrolē 32 uzņēmuma ziemas dienesta dežuranti, kuri, konstatējot noteiktajai uzturēšanas klasei neatbilstošus apstākļus, (sniegs, apledojums), organizē ziemas dienesta darbu.