Ziema beidzot noskrieta

Distancē. Seriāla “Noskrien ziemu” pirmajā posmā tautas distancē trešo vietu izcīnīja Artūrs Vadzis no Drustiem. Foto: facebook.com/TakuSkrejejs Seriāla “Noskrien ziemu” pirmajā posmā tautas distancē trešo vietu izcīnīja Artūrs Vadzis no Drustiem.

Priekuļos aizvadīts skriešanas/ nūjošanas seriāla “Noskrien ziemu” sezonas pirmais posms.

Šī bija atgriešanās, jo “Noskrien ziemu” 2019./2020. gada sezona beidzās ar pēdējo posmu 2020.gada 8.martā un pēc piecām dienām valstī tika izsludināta mājsēde un visi pasākumi tika atcelti. Divas ziemas pagāja gaidot, šogad seriāls atkal izsludināts. Rīkotājiem bijis satraukums, vai interese nebūs zudusi, jo līdz piespiedu pārtraukumam seriāla popularitāte arvien palielinājās, posmā startēja ap 800 dalībnieku. Lai arī pirmais posms Priekuļos šoreiz tik daudz skrējēju nepulcēja, tomēr uz starta stājās gandrīz pustūkstotis skrējēju/ nūjotāju ne tikai no Latvijas, bet arī no Dānijas, Spānijas un Slo­vākijas.

Kā saka sacensību rīkotājs Roberts Treijs, kopš pēdējām sacensībām pagājuši divi gadi un deviņi mēneši, tāpēc pirms svētdienas posma bijis pamatīgs satraukums: “Iespējams, tā jūtas aktieri pirms pirmizrādes. Šodien, pirmdienā, sajūtas ir pozitīvas, jo viss izdevās veiksmīgi. Tiesa, sev izvirzītais mērķis – 500 dalībnieki pirmajā posmā – palika nesa­sniegts, uz starta stājās 450. Te iemesli dažādi. Pirmkārt, daudzus skārušas slimības, jo reģistrējušies bija vairāk, bet daļa neatbrauca, vairāki pārcēla savu dalību uz nākamajiem posmiem. Pieļauju, ietekme arī divu gadu pauzei, kāds skriešanu nolicis malā, bet tos, kuri nav startējuši iepriekšējās sezonās, informācija par seri­ālu, iespējams, nesasniedza. Lai gan bija arī dalībnieki, kuriem šī bija debija seriālā.

Ļoti iespējams, dažus tomēr nobiedēja pamatīgā ziema, tik bieza sniega sega nebija bijusi nevienā no seriāla posmiem. Tas varbūt atturēja no starta kādus nopietnākus skrējējus, kuri apzinājās, ka tas nav skriet stadionā vai pa meža takām, jo jāskrien pa sniegu, nestabilu pamatni, kas var radīt traumas. Arī daļa iesācēju, iespējams, saprata, ka tādas trases nav viņiem. Cerams, ka informācija par seriālu izplatīsies un dalībnieku skaits atkal no posma uz posmu palielināsies,” saka R. Treijs.

Ja 2019./ 2020.gada sezona aizritēja vispār bez sniega, tā nebija nevienā no pieciem posmiem, šogad tiešām nācās “noskriet ziemu”, bet, kā saka R. Treijs, seriāls tāpēc vien ir aizraujošs, ka absolūti nav iespējams prognozēt, kas dalībniekus sagaidīs konkrētajā posmā.

Lai arī distance Priekuļu mežos un nogāzēs tiešām bija sniegota, katra kāja slīdēja uz savu pusi, dalībnieki spēja izvairīties no traumām. Taču seriāls pierādījis, jo sarežģītāki laika apstākļi, smagāks trases segums, jo lielāks gandarījums par paveikto. Arī šoreiz finišējušie uzsvēra, ka bijis smagi, bet skaisti! Secinājums arī tāds, ja izskrieti Priekuļi, pārējie posmi ir nieks. Katrā ziņā dalībniekiem šis posms paliks atmiņā, tāpat kā visi atceras Zaubes posmu 2019.gadā, kur vairāki trases posmi bija vienā ledū.

Var atgādināt, ka seriāls dzima tieši mūsu pusē, pirmajā sezonā 2016.gadā visi trīs posmi notika Priekuļos, Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona bāzē. Pašā pirmajā posmā dalībniekiem nācās cīnīties arī ar stipru salu, termometra rādījums bija zemāk par – 20 grādiem. Pirmais gads arī parādīja, ka nevar visu norisi veikt zem klajas debess, tāpēc kopš otrās sezonas seriāls notiek vietās, kur sacensību centrs ierīkots kādā sporta zālē, lai dalībnieki var siltumā saģērbties, atpūsties, tur arī notiek apbalvošanas brīži. Prie­kuļos sacensību centrs atradās Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma sporta zālē, un rīkotāji saka paldies tehnikuma direktoram Artūram Sņegovičam par pretimnākšanu. Paldies arī vietējiem uzņēmējiem, kuri skrējējus atbalstīja gan ar balvām, gan deva iespēju izmantot savus pakalpojumus sacensību dienā ar atlaidēm, un dalībnieki to labprāt izmantoja.

Jau ierasti seriālā “Noskrien ziemu” dalībnieki var izvēlēties, vai startēt sporta distancē, tautas distancē vai piedalīties nūjošanas/ pārgājiena ieskaitē.

Sporta distancē dalībniekiem bija jāveic divi apļi, un, kā atzina uzvarētājs Jānis Kūms (“Scott Running Latvia”), lielāko problēmu sagādājusi nūjotāju vai lēnāko skrējēju apdzīšana otrajā aplī, jo taciņa šaura un, lai tiktu garām, nācies brist pa pamatīgiem sniegiem, tomēr par uzrādīto laiku viņš bija patīkami pārsteigts. Aptuveni 19 km distanci viņš veica stundā un 41 minūtē. Otrajā vietā absolūtajā vērtējumā viņa komandas biedrs Uldis Upītis, bet trešais Artjoms Rekuņenko (ASK “Patria”). Dāmu konkurencē trīs ātrākās: Irita Puķīte (“Superva­roņi”), Evelīna Petrovska (“Su­rikāti”) un Leonarda Baltiņa.

Atsevišķās grupās godalgotās vietas izcīnīja: S20 grupā L. Baltiņa, E. Korsgārda Klauzena (Dānija), V. Jermakova; S30 grupā E. Petrovska (“Surikāti”), M. Frēlika (Ventspils Maratona klubs), M. Petrušēvica (“Limbaži skrien”); S40 grupā I. Puķīte (“Supervaroņi”), K. Slikšāne (Olaine), K. Roga (ASK “Pat­ria”), 6. Ž. Vanaga (“Noskrien Cē­sis”); V20 grupā U. Upītis (“Scott Running Latvia”), A. Liepa (“Suunto Team Latvija”), E. Dzalbs (“Scott Running Latvia”); V30 grupā J. Kūms (“Scott Running Latvia”), A. Rekuņenko (ASK “Patria”), D. Skundenieks (“Scott Running Latvia”), V40 grupā A. Zvejnieks (Koknese), J. Ābols (“Maratona klubs”), A. Gailis (Valmiera); V50 grupā G. Mankus (Saldus OK), V. Muzika (Jumprava), A. Zelčs (“Virsotne/ MARMOT”).

Visvairāk dalībnieku – 250 – bija tautas distancē, un šo distanci visātrāk veica Slovākijas pārstāvis Adams Jonašs, otrajā vietā Kristaps Bērziņš (“Scott Running Latvia”/ Kuldīga), bet trešais Artūrs Vadzis (“Trailinity/ Osveikals.lv”). Dāmu konkurencē trīs ātrākās: Elza Ķuze (“Suunto Team Latvija”), Anete Švilpe (“Supervaroņi/ Inov-8”), Signe Sirmā (“Suunto Team Latvija”). Tieši šāds trijnieks dāmām arī S20 grupā.

Atsevišķās grupās uz goda pjedestāla kāpa: S juniores U. Pēr­kone (Smiltene), A. Mikijanska (“Auseklis” IK); S30 grupā A. Lūkina (“Limbaži skrien”), L. Pometko (“Noskrien Cēsis”), K. Vāvere (ASK “Patria”); S40 grupā I. Pūce (Rīga), I. Otomere (“Supervaroņi”), L. Zebuliņa (“Ri­ga Trail Runners”), tūlīt aiz goda pjedestāla D. Rība – Baltiņa no Liepas. S50 grupā L. Dzelme (“Mežaparka Republika”), D. Krivāne (Rīga), A. Ieviņa (“No­skrien Cēsis”); V juniori E. Fiļovs (“Skrien Jēkabpils”), T. Rebinovs (VTDT), E. Lapiņš (Rīga), 6. – D. Balčuns (Drustu pagasts); V20 grupā A. Jonašs (Slovākija), Kr. Kanenbergs (“Scott Running Latvia”), R. Krūmiņš (“Suunto Team Latvija”), 5. – M. Karlsons (Dzērbene); V30 grupā K. Bērziņš, A. Vadzis, J. Tamužs (“Trailinity”); V40 grupā A. Pūcītis, J. Višķers, Andris M. (“Limbaži skrien”).

Var atzīmēt, ka arī seriāla rīkotāji nav pagājuši garām notikumiem Ukrainā.

Par katru startējošo dalībnieku “Noskrien ziemu” un seriāla ilg­gadējais draugs “LMP” ziedos vienu eiro labdarībai. Ir vienošanās ar “ Ziedot.lv”, ka ziedojumu pārskaitīs 2023. gada martā par visos piecos posmos startējušajiem dalībniekiem, līdzekļus novirzīs tā brīža aktuālajām vajadzībām Ukrainai!

Kopumā plānoti pieci posmi, nākamais Salacgrīvā 8.janvārī.