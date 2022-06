Ziedot asinis ir svarīgi

Pēc ziedošanas. Cēsniece Liene Tirne ir priecīga par iespēju ziedot asinis, jo to vēlējusies darīt jau ļoti sen. Foto: Iveta Rozentāle Cēsniece Liene Tirne ir priecīga par iespēju ziedot asinis, jo to vēlējusies darīt jau ļoti sen.

Donoru dienā Cēsīs vakar (15.06.) asinis ziedot vēlējās 102 cilvēki, pieci no viņiem to darīja pirmo reizi. Viens no ziedotājiem bija Ukrainas iedzīvotājs.

Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova informē, ka no visiem, kuri vēlējās ziedot asinis, to varēja darīt 87. Ziedotājus Cēsīs pēc asins nodošanas sagaidīja ne tikai Valsts Asindonoru centra sarūpētais cienasts enerģijas atjaunošanai, bet arī Sarkanā Krusta jauniešu sagatavotā dāvaniņa: ar lentīti apsieta šokolādīte ar nelielu kartīti, uz kuras ar roku rakstīts: “Paldies, ka ziedoji!”

Cēsniece Ilona asinis nodod regulāri un cenšas to darīt pēc iespējas biežāk: “Asins nodošana ir laba gan pašam donoram, jo atjaunojas asinsrades sistēma, gan arī ir iespējams palīdzēt kādam citam.” Atceroties pirmo ziedošanas reizi, kas bija pirms gadiem desmit, Ilona teic, ka nāca kopā ar draugiem, kopš tā laika, kad ir iespēja, cenšas ziedot.

Savukārt cēsniece Liene Tirne vakar asinis nodeva otro reizi. Viņa teic: “Rītdien (16.jūnijā -aut.) manam vīram ir operācija, nekas jau kritisks un bīstams, bet tomēr zīmīgi. Mana situācija gan ir nedaudz sarežģīta, jo esmu slimojusi ar dzelteno kaiti, bet mediķi paskaidroja, ka tas netraucē ziedot asinis, tikai ārstiem par to ir jāzina un pašas veselībai jābūt kārtībā. Iepriekš nebiju droša, ka drīkstēšu būt asins donore, tomēr ļoti sen jau vēlējos šo soli spert, īpaši, kad asinis ziedot gāja kolēģes.”

Cēsniece atzīst, šoreiz dienas pirmajā pusē ir mazāk cilvēku nekā iepriekšējā reizē, par to bijusi izbrīnīta: “Iepriekšējā reizē rinda bija visu kāpņu garumā no otrā stāva līdz pirmajam, asinis ziedoja vairāk nekā simts cilvēku. Personāls strādāja ilgāk par paredzēto, lai varētu pieņemt visus, kas bija atnākuši. Es tikko aizrakstīju pazīstamajiem, lai arī droši nāk. Manu vīru parasti aicina ziedot uz Valmieru, jo viņš tur strādājis. Vīrs kļuva par donoru, kad viņa vecmāmiņai bija operācija un visus ģimenes locekļus aicināja nodot asinis. Pēc tam arī regulāri turpina ziedot.” Liene atzīmē, ka pamanījusi ziņās sarkano brīdinājumu par donoru asins trūkumu, arī citi mediķi sais­tībā ar Jāņu tuvošanos aicina ziedot, jo tas ir kritisks brīdis, kad asinis var būt nepieciešamas vēl lielākā apmērā.

Lai Saulgriežu mēnesī ārsti varētu palīdzēt visiem pacientiem, kuriem tas ir nepieciešams, Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz visus iedzīvotājus būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem, ziedojot asinis gan pirms, gan pēcsvētku laikā. Šobrīd īpaši nepieciešamas ir A+, 0-, un B- grupas asinis.