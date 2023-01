Ziedo, lai Ukrainā izdzīvotu

Noderēs. Līna Paimiņa un Jānis Roberts Krams rāda jauniešu centrā “Balgas strops” vecpiebaldzēnu sanestos ziedojumus. Foto: Sarmīte Feldmane Līna Paimiņa un Jānis Roberts Krams rāda jauniešu centrā “Balgas strops” vecpiebaldzēnu sanestos ziedojumus.

Vecpiebalgas jauniešu centrā “Balgas strops” krājas novadnieku ziedojumi Ukrainai. Aicinot atbalstīt ukraiņus, atgādināts – mūsu galvenais uzdevums šobrīd – samazināt ziemas radītos bada un salšanas draudus, īpaši bērniem.

Cēsu novada Vecpie­balgas apvienības Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Līna Paimiņa un jaunatnes lietu speciālists Jānis Roberts Krams rāda kastes ar ziedojumiem, kas tuvākajās dienās tiks vesti uz Rīgu. Kastēs apģērbs, adītas zeķes un cimdi, higiēnas preces, arī pārtika.

“Ko varam, to dodam. Pēc Ziemassvētku labdarības akcijām, kur arī Vecpiebalgā atsaucība bija ļoti liela, vēl arī lielie rēķini par siltumu un elektrību, ziedošanas iespējas ierobežotākas,” stāsta Līna, bet Jānis Roberts uzsver, ka pērn pavasarī vecpiebaldzēni saziedoja ļoti daudz. “Katrs ziedojums kādam cilvēkam Ukrainā būs ļoti noderīgs,” atgādina Līna un uzsver, ka, televīzijā redzot, kā, baidoties no uzlidojumiem, pagrabos dzīvo bērni, nespēja būt vienaldzīgi. Stāstot par vecpiebaldzēnu atsaucību, viņa pastāsta par kādu omīti, kura saviem nākamajiem mazbērniem domātos adījumus ziedojusi ukraiņiem. Vairāki Vecpiebalgas uzņēmēji ziedojuši mašīnas.

Jaunieši ieinteresēti un aktīvi iesaistījās arī ierakuma sveču gatavošanā. Tās jau nogādātas, bet pāri palikušas uzņēmēju ziedotās metāla kārbas, nedaudz parafīna, tas tiks vests uz Rīgu, tāpat kā vairākas kastes ar izgatavotajām svecēm.

“Balgas strops” sadarbojas ar biedrību “Tavi draugi”. Līna pastāsta, ka katrs brauciens uz humānās palīdzības noliktavu Rīgā ir emocijām bagāts. “Nāk brīvprātīgie kaut uz stundu, cik kuram laika, un šķiro savesto. Tur darbojas arī ukraiņi. Tiek gatavotas aizvien jaunas kravas ar to, kas kādam visvairāk vajadzīgs. Starp ziedojumiem ir arī vecpiebaldzēnu dotais,” saka Līna.

“Pie kara nevar pierast. Arī sarunās jaunieši pauž līdzjūtību, viņi izprot to, kas notiek Ukrainā, cik šis karš ir nozīmīgs mums. Par to skaidro skolās, runā ģimenēs. Kad sākās karš, arī ikdienā palaidnīgi puikas zīmēja Ukrainas karogus, bija nopietni. Ja arī kādam varbūt attieksme nav tāda, kā lielākajā daļā sabiedrības, jaunieši to nesaka,” pārdomās dalās Jānis Roberts.

Jaunatnes lietu speciālisti Vecpiebalgā un Dzērbenē dažādos pasākumos cenšas iesaistīt ukraiņu bērnus un jauniešus, kuri dzīvo Dzērbenē. Līna atzīst, ka viņi ir ļoti atturīgi, bērnu vienīgā vēlēšanās ir atgriezties mājās, bērni domā par tām, par draugiem.

“Atkal frontē ir nepieciešami aizsargtīkli. Pirmdien sāksim tos pīt. Pamatrāmi jau pavasarī izgatavoja Reinis Rāvietis. Vēl ir materiāli, tie tiks krāsoti, griezti strēmelēs, pīti. To darām sadarbībā ar skolu, iesaistās skolotāji, bērnu vecāki,” stāsta Līna, bet Jānis Roberts piebilst, ka arī abi brīvprātīgie no Gruzijas labprāt darbojas Ukrainas atbalsta pasākumos. “Jaunieši stāsta par situāciju Gruzijā, kur, bēgot no režīma, bijis ļoti daudz iebraucēju no Krievijas, par gruzīnu un krievu attiecībām,” atklāj vecpiebaldzēns.

Ikdiena “Balgas stropā” ir bagāta ar dažādām aktivitātēm, tiek rīkoti pasākumi, jaunieši iesaistās starptautiskos projektos. Liek kopā domas, kādu veidot pagalmu pie jauniešu centra, kam tajā jābūt. “Ikdiena nemainās, darbojamies, bet tas, kas notiek Uk­rainā, ir gan sarunās, gan domās,” uzsver Līna Paimiņa.