Zemledus makšķerēšanas sezona Burtniekā

Jāpērk licence. Burtnieka ezerā makšķerēšana ir licencēta, šī kārtība palīdz arī apzināt zivju resursus. Mak­šķernieks ziņo par lomā noķertajām zivīm. Foto: Vidzemes TV sižeta ekrānuzņēmums Burtnieka ezerā makšķerēšana ir licencēta, šī kārtība palīdz arī apzināt zivju resursus. Mak­šķernieks ziņo par lomā noķertajām zivīm.

Latvijā populārs ziemas sporta un atpūtas veids ir zemledus makšķerēšana. Varētu teikt, ka zemledus makšķernieki jeb bļitkotāji dažbrīd ir pārgalvīgi un mīl riskēt, jo mēģina noķert lielo lomu pat tad, kad ārā ir plus grādi vai arī ledus kārta vēl nav paspējusi izveidoties drošā biezumā. Burtnieka ezerā ledus sāka uzsalt decembrī, uz tā kāpa pirmie drosmīgie makšķernieki.

Zemledus makšķerniekus Burtnieku ezerā uzrauga Burt­nieku novada pašvaldības policijas vecākais inspektors un Valsts vides dienesta inspektori. Edīte Stērste, Burtnieku novada paš­valdības sabiedrisko attiecību speciāliste, skaidro: “Burtnieku novada pašvaldībā atgādinām, ka katrs uzņemas atbildību par savu atrašanos uz ledus. Rūpīgi jāizvērtē tā kvalitāte, jāņem vērā laika apstākļi un, pārvietojoties pa ledu, vienmēr jāizmanto ledus vergs, ar kuru var ērti pārbaudīt ledus biezumu, kā arī nepieciešams līdzi ņemt palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus. Ja notiek sliktākais un gadās ielūzt, ar tiem var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi no ūdens. Ejot uz ezera ledus, noteikti kāds jābrīdina par plānoto atrašanās vietu un atgriešanās laiku. Nelaimes gadījumā jāzvana – 112!”. E.Stērste papildina sacīto: “Brīdinājumi par nepietiekamu ledus kvalitāti tiek izvietoti publiskajās piekļuves vietās ezeram, kā arī publicēti Burtnieku novada pašvaldības informatīvajos kanālos.”

Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam ir pienākums ievērot Burtnieku novada pašvaldības nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā” prasības, kā arī saistošos noteikumus “Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”.

Kaut gan brīdinājumi par ezera ledus biezumu tiek izplatīti, diemžēl viena zemledus makšķernieka dzīvību Burtnieku ezers paņēma jau decembrī.

“Ledus Burtniekā sāka uzsalt decembrī, un uz tā kāpa pirmie drosmīgie zemledus makšķernieki, kas vienam no tiem diemžēl beidzās traģiski. Ledus kārta mainīgo laikapstākļu dēļ bija nedroša, tikai februāra salā tā izveidojās pietiekami bieza. Tie makšķernieki, kuri ziemā uz Burt­nieku dodas regulāri un ir jau iepazinuši ezera specifiku, makšķerē tikai vietās, par kurām ir pārliecināti. Šajā sezonā lielākoties tur, kur ledus bija saglabājies vēl no decembra. Rūpīgi pārbaudot teritoriju, kurā makšķerē, nekļūstot pārgalvīgam, pārzinot vietas, kur ezerā ietek upes un upītes, Burtnieku ezerā vairāk nekā 20, neejot tālu no krasta, arī iesācēji uz Burtnieka ledus var justies droši. Jāapzinās, ka ir vietas, kuras ir bīstamas visu ziemas sezonu, tāpēc nedrīkst zaudēt modrību,” atklāj E.Stērste.

Sabiedrisko attiecību speciāliste teic, ka ziemas brīvdienās ar labiem laika apstākļiem ezerā bijis apmēram 100 makšķernieku, bet dažu dienu pat ap 150. Arī brīvdienās, kad sals bijis bargs pat rūdītam zemledus makšķerniekam, kāds entuziasts uz ledus bijis. E.Stērste arī atklāj, ka pērnajā ziemā brīvdienās Burtnieka ezerā varēja manīt vienu vai divus makšķerniekus no laivas, jo ledus kārta nebija izveidojusies, tādēļ šosezon aizvadītie mēneši ir bijusi patīkama pārmaiņa.

Uz jautājumu, vai ir informācija par lielākajiem šīs ziemas bļitkotāju lomiem, E.Stērste sniedz atbildi: “Pašreiz tiek apkopoti statistikas dati 2020. gadā, balstoties uz makšķernieku sniegto informāciju. Burtnieku novada pašvaldība aicina būt atbildīgiem un atgriezt iegādātās licences arī tad, ja loma nav bijis. Visērtāk to var izdarīt, ja licence iegādāta elektroniski portālā epakalpo­jumi.lv vai manacope.lv. Klātienē iegādātās licences var atdot kastītēs laivu kanālos, Burtnieku novada pagastu pārvaldēs vai tirdz­niecības vietā, kur licence iegādāta.”