Zemledus cope sacensībās un hobijam

Būt vai nebūt. Neraugoties uz laika apstākļiem, zemledus makšķernieki dodas baudīt savu hobiju, citi pārbauda savu pieredzi sacensībās. Foto: Māris Buholcs Neraugoties uz laika apstākļiem, zemledus makšķernieki dodas baudīt savu hobiju, citi pārbauda savu pieredzi sacensībās.

Īsti zemledus makšķernieki nesūdzas par ziemas mainīgajiem laika apstākļiem, bet izmanto katru iespēju, lai izbaudītu savu vaļasprieku. Arī pieredzējušais Pēteris Lideris no Līgatnes atzīst, ka par ziemu sūdzēties neesot iemesla: “Novembrī jau varēja tikt uz pirmā ledus, un neatceros, kad iepriekšējo reizi tā bija. Arī pārējā laikā bija pietiekami daudz periodu, kad varēja doties uz kādu no ezeriem.”

P. Liderim zemledus makšķerēšana ir kas vairāk nekā vaļasprieks, jo viņš startē ne tikai Latvijas čempionātā komandas “Salmo” sastāvā, bet šajā nedēļas nogalē kopā ar Latvijas izlasi pārstāvēs valsti 14.pasaules čempionātā zemledus makšķerēšanā, kas notiks uz Mazā Baltezera ledus. Ceturtdien notika sacensību svinīga atklāšana, vakar oficiālie treniņi, bet šodien un rīt – sacensības. Kopumā pasaules čempionātā startēs 14 valstu izlases.

P. Lideris Latvijas izlasē ir viens no pieredzējušākajiem dalībniekiem, startē tajā kopš 2001.gada. Nepastāvīgie šīs nedēļas laika apstākļi atstāj ietekmi uz visu dabu, domājams, arī zivīm, tāpēc vietā jautājums, vai zināšanas, pieredze ļaus tikt pie labāka loma. P. Lideris atzīst, ka zināšanu nekad nevar būt par daudz, arī it kā tik zināmā lietā kā zemledus makšķerēšana: “Nosacījums vienkāršs – zivis jāķer jebkuros laika apstākļos. Lai sacensības notiktu, jāizpildās tikai vienam nosacījumam – uz ezera jābūt ledum. Pārējais ir atkarīgs no katra makšķernieka. Ledus šobrīd ļoti pietiekams, apmēram 35 centimetrus biezs. Arī ūdens uz ledus nav, tāpēc sacensību apstākļi ļoti labi.”

P.Lideris atzīst, ka ir patīkami startēt savās mājās, taču tas nenozīmē, ka mājiniekiem būs kādas priekšrocības, jo pretinieki te ieradušies pirms krietna laika, lai iespējami labāk iepazītu vietējo situāciju. ASV izlasei te notikušas atlases sacensības, Ukrainas makšķernieki sarīkojuši mačus, arī citas komandas darbojušās pietiekamu laiku, lai varētu teikt, ka nekādu noslēpumu vairs nav.

Nedēļu pirms pasaules čempionāta vietējās nozīmes sacensības notika uz Raiskuma ezera ledus, kur risinājās Pārgaujas novada zemledus makšķerēšanas sacensības. Šķiet, ka Pārgaujas novads ir vienīgais mūsu pusē, kur notiek šādas sacensības. Novada vides aizsardzības inspektors Agris Ķesa stāsta, ka sacensībās piedalījušies 30 zemledus makšķernieki, viņu vidū arī divas makšķernieces: “Šīs jau ir tradicionālas sacensības, diemžēl pēdējos divus gadus tās nenotika, jo ledus bija pārāk plāns. Šogad paveicās ar ledus apstākļiem, arī ar sacensību dienas izvēli, jo sestdien laiks bija lielisks. Pasākums izdevās, visi dalībnieki apmierināti neatkarīgi no iegūtā loma.”

Iespaidīgi lomi gan sacensību gaitā nav izvilkti, taču gluži bešā dalībnieki arī nav palikuši. Balvas saņēma labākie makšķernieki vīru un dāmu konkurencē, jaunākais un vecākais makšķernieks, labākā komanda, pasniegtas arī citas balvas.

A. Ķesa stāsta, ka šajā ziemā uz novada ezeriem makšķernieku nav trūcis: “Domājams, ka šī nedēļas nogale būs īpaši aktīva. Rit pēdējās dienas pirms līdaku lieguma, kas sāksies 1.martā, tāpēc makšķernieki vēl steidz uz copi, lai tiktu pie kādas līdakas.”