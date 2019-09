Zemessargi izpilda uzdevumus

Mācības. Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militāro mācību “Zobens 2019” laikā Valmieras ielā, Cēsīs, autovadītājiem bija jārēķinās ar satiksmes ierobežojumu. Foto: Jānis Gabrāns Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militāro mācību “Zobens 2019” laikā Valmieras ielā, Cēsīs, autovadītājiem bija jārēķinās ar satiksmes ierobežojumu.

Apgrūtināta transporta kustība gar NBS Instruktoru skolu Cēsīs, zemessargu patruļas ielās un uz ceļiem, šāvieni un sprādzieni Pipariņos un Liepā – tas viss raksturoja Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes aizvadītās militārās mācības “Zobens 2019”.

Mācībās zemessargiem bija jādemonstrē spējas reaģēt uz hibrīdapdraudējumu, sniedzot atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām. Mācību scenārijs bija šāds: valstī ieradušies spēki ar vēlmi destabilizēt situāciju, izmantojot pat šaujamieročus. Šoreiz gan nevarēja runāt par tā sauktajiem “zaļajiem cilvēciņiem”, jo atbilstoši mācību scenārijam nosacītie pretinieki bija ģērbušies civilajā apģērbā. Tādējādi zemessargiem vajadzēja reaģēt uz ārēji neidentificētu pretinieku aktivitātēm.

Naktī uz sestdienu uz Valmieras ielas, Cēsīs, bija izveidotas “slūžas”, proti, brauktuve ierobežota ar betona blokiem, kas lika braukt lēni, un satiksmi regulēja Ze­messardzes posteņi. Arī pie vārtiem dežurēja zemessargi, reaģējot uz aizdomīgām darbībām. “Aizdomīgo” pulkā nonāca arī “Druva”, jo centos fotogrāfijās iemūžināt ielā izvietotos aizsprostus, kā arī NATO sabiedroto tehniku, kas bija novietota apskatei. Nācās zemessargam, kurš norādīja, ka militāros objektus aizliegts fotografēt, uzrādīt darba apliecību. Līdzīga situācija bija arī Pipariņos, kur NBS bāze tika īpaši uzmanīta, arī tur nācās skaidroties par fotografēšanu. Kad vēlāk sarunā ar zemessargiem, kuri atbild par civilmilitāro sadarbību, uzteicu sargātāju centību, uzzināju, ka fiksēts gadījums, kad nosacītais pretinieks, uzdodoties par žurnālistu no Somijas, kā darba apliecību uzrādījis citas valsts autovadītāja apliecību un centies iegūt informāciju.

Zemessardzes 27.kājnieku bataljona komandieris Normunds Zaviļeiskis, aicināts uz sarunu mācību gaitā, paskaidroja, ka tiek testētas darbības, kādas līdz šim nav veiktas: “Atbilstoši mācību scenārijam mūsu valstī no kādas agresorvalsts ierodas civilajā ģērbtas personas, arī bruņotas, ar mērķi radīt nekārtības. Mēs nezinām, kuri ir “sliktie”, un te parādās diskomforta zona, jo nākas aizsargāties no civilajiem, ko līdz šim neesam darījuši. Izklausās dīvaini, bet tā ir. Protams, šie cilvēki nav civilie, viņi ir kaujinieki, tikai civilistu apģērbā, taču mēs nezinām, kuri no gājējiem, autovadītājiem ir “sliktie”. Mūsu galvenais uzdevums ir aizsargāt bāzi Val­mieras ielā un Pipariņos, lai kāds nemēģina piekļūt ieročiem. Tāpēc ierīkoti šie ierobežojumi, katra automašīna, kas iebrauc bāzē, tiek rūpīgi pārbaudīta. Veicam arī patrulēšanu gar svarīgiem objektiem, kas nodrošina pilsētai elektrību, ūdeni.”

Aktivitātes un notikumu eskalācija sākās piektdienas vakarā, sestdien situācija bataljonā bija definēta līdz augstākajam, trešajam, līmenim, kas nozīmē, ka noticis uzbrukums ar strēlnieku ieročiem.

“Lielākās aktivitātes notiek ap bāzi Pipariņos, jo trenējoties tiek izmantota salūtmunīcija, kas rada troksni, pilsētā to nevēlējāmies darīt. Daļa “pretinieku” līdz sestdienas pusdienlaikam ir identificēti, izskaitļojot viņu atrašanās vietu pēc informācijas, ko piegādā gan civiliedzīvotāji, gan mūsu izlūki. Esam identificējuši pretinieku bāzes atrašanās vietu, viņu grupas, cik tās varētu būt lielas.

Mūsu uzdevums identificēt šos cilvēkus un ziņot Iekšlietu ministrijai, kuras uzdevums ir tikt galā ar šiem cilvēkiem, jo viņi nav formas tērpos, ir civilisti,” skaidro komandieris.

Līdztekus mācībām Cēsīs un Liepā bija aplūkojama NATO sabiedroto militārā tehnika, ieroči, ekipējums. Diemžēl lietainie laika apstākļi nepulcēja lielu interesentu skaitu, taču atnākušie varēja visu apskatīt, parunāt ar karavīriem. Vērojot notikumus Cēsīs, Pipa­riņos un Liepā, arī “Druvai” izdevās fiksēt vairākas aizdomīgas automašīnas un cilvēkus. Pastāstot par to zemessargiem, noskaidrojās, ka arī no viņu puses tie identificēti kā “sliktie”. Kā sarunā Liepā atzina Zemessardzes pārstāvis, šos cilvēkus nodod militārā stāja, arī tas, cik profesionāli viņi apskata un izmēģina apskatei noliktos ieročus.

“Druva” bija klāt arī divos konfliktos, kur notika šaujamieroču pielietošana. Zemessargi bija noskaidrojuši, ka Liepā pretinieks ierīkojis atbalsta bāzi, un devās turp pārbaudīt šo informāciju. Nonākot bāzes tuvumā, pretinieks atklāja uguni, Zemessardzes transports atkāpās. N. Zaviļeiskis paskaidroja: “ Mums nebija dots mandāts iesaistīties apšaudē, tāpēc atkāpāmies, kad viņi atklāja uguni.”

“Druvai” izdevās nofotografēt arī nosacītā pretinieka uzsākto apšaudi Pipariņos. Veikuši sargposteņa apšaudi, viņi ielēca busiņā un devās prom.

Mācības turpinājās līdz svētdienas vakaram, kad atbilstoši scenārijam nosacītie pretinieki, saņēmuši pretsparu, ir vai nu apcietināti, vai pametuši valsti. N. Zaviļeiskis, jautāts par mācību vērtējumu, saka, ka sīkāka analīze vēl sekos, bet pirmais vērtējums esot pozitīvs: “Par sevi varu teikt, ka pēcgarša ir pozitīva, domāju, tā ir arī zemessargiem, kas bija mācībās. Noslēdzošajā uzrunā teicu, ka vēlos, lai katrs pats sev atbild, kāpēc viņš nēsā formastērpu, uz kura ir Latvijas karodziņš. Lai izprot šo mācību nozīmīgumu, neskatoties uz personīgajām grūtībām, negulētajām naktīm, nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, kas bija kā papildu pārbaudījums. Esam gadu trenējušies, gatavojoties šīm mācībām, tāpēc zinājām, kas jādara. Var atgādināt, ka “Zobens 2019” ir tikai viena sastāvdaļa Nacionālo bruņoto spēku mācībās “Namejs 2019”.

Šādas mācības vajadzīgas gan pašiem, gan sabiedrībai, lai saprastu, ka var būt arī šādas situācijas. Varbūt kāds autobraucējs bija neapmierināts, ka lieka minūte bija jāuzkavējas pie bāzes, bet jāsaprot, ka pagaidu neērtības ir vērstas uz valsts aizsardzības stiprināšanu.”

Uzrunātie garāmgājēji atzina, ka mācības tiešām liek aizdomāties par drošību.

“Atzīšos, redzot betona aizsprostus, dzeloņdrātis, bruņotos zemessargus, sajūta nav patīkama,” teica cēsniece Anda. “Tas liek padomāt, cik viss patiesībā ir trausls, ka vienā mirklī tas var mainīties. Lasot, dzirdot par notikumiem Ukrainā, liekas, ka tas tik tālu, mūs nekad neskars, bet patiesībā varbūt dzīvojam pārāk iluzorā drošībā.”