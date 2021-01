Zemessargi atsāk mācības

Mācībās. Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemessargi aizvadījuši savas šī gada pirmās lauka mācības, darbojoties nelielās grupās. Foto: no albuma Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemessargi aizvadījuši savas šī gada pirmās lauka mācības, darbojoties nelielās grupās.

Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemessargi uzsākuši savas šī gada pirmās lauka mācības. Pirms tām zemessargiem un instruktoriem tiek veikts “Covid-19” tests.

Zemessardzes 27. kājnieku bataljona komandieris Normunds Zaviļeiskis stāsta, ka mācības risinājušās jau divas nedēļas nogales: “Ļoti rūpīgi ievērojam visas epidemioloģiskās prasības. Ja darbojamies telpās, ievērojam distanci, obligāti lietojam sejas maskas, savukārt ārā mācības notiek nelielās grupās līdz 10 cilvēkiem, iespēju robežās ievērojot distancēšanos. Daļa zemessargu no jauna apguva, bet daļa atsvaidzināja lauka kaujas iemaņas: roku signālus, formāciju veidus, darbības gan nodaļas ietvaros, gan individuāli, arī pat­rulēšanu, izlūkošanu, maskēšanos, slēpšanos un citas prasmes. Netrūka arī nakšņošanas dabā un lēkšanas āliņģī.”

Komandieris neslēpj, ka darbs mazās grupās nedaudz sarežģī procesu, jo vienkāršāk būtu sarīkot vienas mācības visiem, kam tās nepieciešamas.

“Šobrīd mācību plānotājiem, rotu komandieriem svarīgi izveidot mācību kalendāru, lai iekļautos termiņos,” stāsta N. Za­viļeiskis. “Ņemot vērā nepieciešamību dalīt zemessargus mācību grupās, vispirms skatāmies, kuri nav apguvuši konkrēto tēmu, uzrunājam tikai viņus. Zemessargu apmācībā ir nepieciešamas mācības klātienē, ir tik daudz iemaņu, ko nevar apgūt attālināti, piemēram, nakšņošanu ārā vai lēkšanu āliņģī.”

Zemessargi neslēpj, ka noilgojušies pēc klātienes tikšanās un praktiskiem uzdevumiem. Jaunie zemessargi pieredzējušo kolēģu vadībā izbaudīja nakts dzīvošanu āra apstākļos, kurā ietilpa arī sar­dzes pienākumi, novērojot “pretinieka” aktivitātes. 27.kājnieku bataljona 1.rotas zemessargi, kuri pirmie atklāja šī gada mācību kalendāru, regulāri sadarbojas ar Nacionālo bruņoto spēku In­struktoru skolu, zināšanu apguvē iesaista šīs skolas pasniedzējus – pieredzējušus speciālistus.

Abas nedēļas nogales, kurās notika mācības, laika apstākļu ziņā bija ļoti atšķirīgas. Pirmajā bija liels sals, termometra stabiņš noslīdēja zem 20 grādiem mīnusā, otrā – jau daudz siltāka, tātad arī āliņģa un nakšņošanas pieredze atšķirīga.

Komandieris gan norāda, ka tas pieder pie zemessargu, karavīru ikdienas, jābūt gatavam jebkādiem pārbaudījumiem, pavērsieniem: “Droši vien tiem, kuri nekad nav pieredzējuši nakts pārlaišanu brīvā dabā lielā aukstumā vai lēkšanu āliņģī, tas ir izaicinājums, bet, kad tas paveikts, katrs saprot, ka tas nav nekas sevišķs. Bet tā ir daudzās jomās – vairāk baidāmies no nezināmā. Kad saprasts, ko sagaidīt, nedrošība pazūd. Un tā ir visa zemessargu mācības būtība, iepazīstinām cilvēkus, kuri nav profesionāli karavīri, ar militāro dienestu, radām priekšstatu par to. Tad kļūst skaidrs – ka nav tik traki, kā varbūt liekas no malas. Bet tam vajag praksi, to nevar apgūt teorētiski.”

Pēc pirmajam mācībām 1.rotas komandieris virsseržants Arnolds Bahmanis zemessargiem pasniedza Atzinības rakstus no 2. Vidzemes brigādes komandiera pulkveža Mareka Ozoliņa un 27.kājnieku bataljona komandiera N. Zaviļeiska. Īpaša atzinība pienācās zemessargam Viesturam Leimanim, kurš Zemessardzē dienējis 25 gadus.

Līdztekus mācībām sākusies gatavošanās lielajām bataljona mācībām, kurās plānots pēc trauksmes “pacelt kājās” visu bataljonu. Šīs mācības iecerētas martā. N. Zaviļeiskis atzīst, ka visi ļoti cer uz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un līdz ar to ierobežojumu mazināšanu, lai plānoto varētu īstenot: “Ja tomēr ierobežojumi būs spēkā, strādājam pie alternatīva risinājuma, kā kopējās bataljona mācības īstenot, darbojoties mazās grupās. Gada galvenās mācības, kā jau ierasts, būs “Namejs”, kas plānotas rudenī, un tad jau vīrusam vajadzētu būt ierobežotam.

Zemessargu ikdienā ir ne tikai mācības, viņi turpina sniegt atbalstu dažādām struktūrām pandēmijas laikā. 27.kājnieku bataljons sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Ainažos, bet nedēļas nogalē noteikto komandantstundu laikā zemessargi dodas talkā Valsts policijai, kopīgi patrulējot. Zemessargi iesaistās arī pazudušu cilvēku meklēšanā, citos pasākumos.

“Zemessardze turpina darboties kā visu laiku, to redz sabiedrība, novērtē. Cilvēku vēlmi dzīvi saistīt ar Zemessardzi nav pārtraukusi nekāda pandēmija, nekādi ierobežojumi, zemessargu rindas regulāri papildinās,” saka N. Zaviļeiskis.