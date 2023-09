“Zemessardzes patruļa 2023” Cēsu novadā

Uzvarētāji. Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns (no kreisās) pasniedz uzvarētāju balvu Igaunijas brīvprātīgo aizsardzības spēku “Kaitseliit” komandai. Foto: Jānis Gabrāns Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns (no kreisās) pasniedz uzvarētāju balvu Igaunijas brīvprātīgo aizsardzības spēku “Kaitseliit” komandai.

Ar apbalvošanas ceremoniju Vienības laukumā Cēsīs noslēdzās militārais vingrinājums “Zemessardzes patruļa 2023”, kurā otro gadu pēc kārtas uzvarēja igauņu brīvprātīgo aizsardzības spēku “Kaitseliit” komanda.

Šāds militārais vingrinājums, kas norisinājās jau 31.reizi, zemessargu vidū ieguvis gluži vai kulta statusu. Šogad to sarīkot bija uzticēts Zemessardzes 2. Vidzemes brigādei un sacensības norisinājās Cēsīs un apkaimē. Kopumā startēja 33 komandas, katrā četri dalībnieki ne tikai no dažādām Zemessardzes vienībām un Aizsardzības ministrijas, bet arī partneri no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas (Dānijas, Kanādas, Polijas, Spānijas un Vācijas karavīri), arī komandas no Igaunijas un Lietuvas brīvprātīgajiem aizsardzības spēkiem.

“Zemessardzes patruļa” – tas ir aptuveni 50 km maršruts šķēršļotā apvidū, dalībniekiem jāapmeklē 22 kontrolpunkti, kuros jāpilda konkrēti uzdevumi. Sacensības sākās piektdienas rītā pie Driškina ezera, kur visiem dalībniekiem bija jānopeldas, lai iegūtu koordinātas nākamo kontrolpunktu sasniegšanai. Šis nebija vienīgais ūdens šķērslis, komandām ar visu ekipējumu un ieročiem nācās forsēt Gauju, izmantojot pāri upei pārvilkto drošības trosi. Sacensības ilga līdz sestdienas vakaram, vingrinājuma laikā dalībniekiem miegam tika atvēlētas vien pāris stundu.

Svētdienas rītā, kad visi pulcējās Vienības laukumā uz apbalvošanas ceremoniju, klāt bija arī Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns. Viņš sveica dalībniekus ar uzdrīkstēšanos pieņemt šo izaicinājumu: “Zemessargi, kuri piedalās šajā vingrinājumā, iemieso to zemessarga tēlu, kādu vēlos redzēt. Proti, zemessargs, kurš var darīt vairāk nekā tikai minimumu, piedaloties apmācībās, bet atrod laiku sevi šādi izaicināt, tā vēl vairāk gatavojoties valsts aizsardzībai.”

Ar speciālām balvām tika sveiktas komandas, kas izpelnījušās atzinību no tiesnešiem dažādās nominācijās, arī nominācijā “Ar smaidu caur grūtībām”, ko saņēma Zemes­sardzes 44.bataljona komanda no Liepājas. Vērts atzīmēt, ka šajā komandā bija divas sievietes, un tieši viņu emocionālais spēks palīdzējis komandai izturēt. Vēl divās komandās bija pa vienai sievietei.

Atsevišķi tika apbalvotas trīs labākās ārvalstu komandas, uzvarēja igauņi, otrajā vietā Lietuvas, trešajā – Spānijas bruņoto spēku pārstāvji.

Absolūtajā vērtējumā “Zemessardzes patruļā” otro gadu pēc kārtas uzvarēja igauņu brīvprātīgo aizsardzības spēku “Kaitseliit” pārstāvji, kuri atzina, ka vislielākās grūtības patruļas laikā sagādājis mežs un kalnainais apvidus, bet interesantākais posms bija izlūkošana pilsētā, ko iepriekš neesot darījuši šādā profesionālā līmenī. Otrajā vietā Studentu kājnieku bataljona komanda, trešajā – Aizsardzības ministrijas Zemessardzes vada komanda. Tajā startēja arī Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, kurš sarunā ar “Druvu” neslēpa, ka šis ir daudz grūtāk, nekā sēdēt kabinetā, bet vingrinājumos piedaloties jau piekto gadu: “Ministrijā ir Zemessardzes vienība, kurā ir vairāk nekā 30 zemessargi, un vingrinājumā piedalāmies jau piekto gadu. Pamazām esam kāpuši arvien augstāk, un šoreiz esam trešie, kas, neslēpšu, bija patīkams pārsteigums.

Ministrijā Zemessardzes vienību izveidojām pirms septiņiem gadiem, lai darbinieki labāk varētu izprast jomu, kurā darbojamies. Man kā iestādes vadītājam ir būtiski būt Zemessardzē, piedalīties arī šādā izaicinājumā, tas ir arī labs piemērs, ja es varu, kāpēc lai citi to nevarētu!”

Dalībnieku vidū arī mājinieki, 27. kājnieku bataljona komanda, kas ierindojās 11.vietā.

Vingrinājuma programmu veidoja majors Mareks Dombrovskis no 2. Vidzemes brigādes. Viņš atcerējās, ka pirms aptuveni desmit gadiem, kad vingrinājums iepriekšējo reizi bija Cēsu pusē, piedalījies vienas uzdevumu stacijas veidošanā: “Tagad man uzticēja sagatavot visu vingrinājumu. Šoreiz centāmies panākt, lai vingrinājuma būtība, staciju izvietojums un specifika ietu līdzi laikam. Tāpēc arī vienu no posmiem ienesām pilsētvidē, jo apzināmies, ka mūsdienās konflikts notiks arī pilsētās.

Šīs 22 stacijas bija tikai daļa no vingrinājuma, pa vidu bija fiziskie izaicinājumi maršruta pārvarēšanā. Cēsu pusē ir izteikts reljefs, kas prasīja fizisko izturību. Veidojot maršrutu, domājām, lai būtu interesanti gan fiziski spēcīgiem dalībniekiem, gan tiem, kas nav gatavi virzīties tik lielā ātrumā kā vadošās komandas. Manuprāt, izdevās labi, tikai vienai komandai nācās izstāties veselības problēmu dēļ,” saka M. Dombrovskis.

Pēc viņa teiktā, komandas īpaši novērtējušas to, ka uzdevumu izpildīšana lika domāt netradicionāli: “Ir viegli veidot vingrinājumus, ar kuriem nākas saskarties arī ikdienas apmācībās. Taču, nonākot pilsētvidē, nākas domāt “ārpus kastes”, piemēram, piektdienas naktī īpaši aktīva bija kustība ar “Bolt” skrejriteņiem, ko komandas izmantoja savu uzdevumu izpildei.”

Kopumā vingrinājuma sagatavošanā un nodrošināšanā iesaistījās 140 cilvēki, no kuriem liela daļa bija 27.kājnieku bataljona zemessargi. M. Dombrovskis vērtē, ka visi ar saviem pienākumiem tikuši galā ļoti sekmīgi, neko labāk izdarīt pat nevarētu.