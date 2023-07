Zemessardzes 2.Vidzemes brigādei jauns komandieris

Pienākums un atbildība. Stājoties Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes komandiera amatā pulkvedis Kaspars Miezītis saņem brigādes karogu no Aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces. Foto: Jānis Gabrāns Stājoties Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes komandiera amatā pulkvedis Kaspars Miezītis saņem brigādes karogu no Aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces.

Valmierā notikusi Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes komandiera svinīgā maiņas ceremonija. Brigādes komandiera amatā stājās pulkvedis Kaspars Miezītis, nomainot līdzšinējo brigādes komandieri – pulkvedi Gunāru Kauliņu.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, kura teica lielu paldies par dienestu komandiera amatā pulkvedim Gunāram Kau­liņam, kā arī vēlēja izdošanos jaunajam komandierim, pārņemot Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes vadību: “Zinu, ka Lat­vijas drošība ir drošās rokās.”

Sauszemes spēkos ir piecas brigādes, dažādas pēc ģeogrāfijas, atribūtikas, pēc tradīcijām, bet absolūti līdzīgas pēc būtības, norādīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Le­onīds Kalniņš: “Šajās brigādēs dienē augsti motivēti zemessargi, karavīri, lai veidotu stipru mūsu valstisko aizsardzības sistēmu. Vidzemes brigāde gadu no gada pilnveidojusi sevi, lai būtu veiksmīgi kaujas laukā. Jūs esat pilnveidojuši katrs sevi individuāli, palielinājies skaitliskais sastāvs. Tas nenotiktu, ja brigādi nevadītu spējīgs komandieris – pulkvedis Gunārs Kauliņš. Viņš ar savu redzējumu, viedumu ienesis ļoti daudz, lai brigāde kļūtu spēcīga un atrastos valsts aizsardzības avangardā.”

Runājot par jauno komandieri, L. Kalniņš uzsvēra, ka pulkvedis Kaspars Miezītis izgājis cauri pārmaiņām bruņotajos spēkos: “Vi­­ņam ir bagāta pieredze, kas gū­ta, komandējot dažādas vienības un struktūras, esmu pārliecināts, ka viņš turpinās stiprināt brigādes kaujas spējas.”

Zemessardzes komandieris- pulkvedis Kaspars Pudāns- norādīja, ka augstu novērtē Vidzemes brigādē paveikto: “Tieši te, Vi­d­zemē, radušās daudzas mācības, pasākumi, aktivitātes, kas veiktas arī pulkveža Kauliņa laikā, un tās arvien veidoja ne tikai mūsu pašu sapratni, kā sadarboties, bet šādi spējām dot arī citiem izprast savu lomu, savu vietu valsts aizsardzībā.”

Nu jau bijušais komandieris Gunārs Kauliņš atzina, ka laiks komandiera amatā bijis samērā īss, jo amatā stājās 2021.gada 16.jūnijā, un šie divi gadi paskrējuši ļoti ātri: “Stājoties amatā, solīju būt labs komandieris, solīju prasīt disciplīnu no sevis un sagaidīt to no zemessargiem, karavīriem. Solīju, ka turpināsim brigādes attīstību. Teicu, ka man devīze būs – vienmēr var vairāk un vienmēr var labāk! Taču es arī zināju, ka nedrīkstu zemessargus, karavīrus “sadedzināt”, lai kopā spētu veikt uzdevumus, kas man kā komandierim šajā brigādē ir uzdoti.

Divi gadi pagājuši, un, atskatoties uz paveikto, varam būt lepni par to. Kā komandieris varu teikt, ka veiksme un Dieva svētība šos divus gadus bija mums klāt. Mums varbūt reizēm paveicās, bet veiksme uzsmaidot stiprākajiem.”

Savā uzrunā viņš teica paldies visiem sadarbības partneriem, bet jaunajam komandierim vēlēja karavīra veiksmi un sesto prātu: “Mums kā komandieriem jājūt, kur esam par daudz, kur – par maz. Kur dodam par daudz uzdevumu, kur varbūt paskatāmies caur pirkstiem.”

Pulkvedis Kaspars Miezītis, uzrunājot padotos, teica: “Kā komandieris uzskatu, ka nav lielu vai mazu uzdevumu, ja katrs savus pienākumus pilda apzinīgi, kopā tiek sasniegts pozitīvs rezultāts. Tādēļ zinu, ka mums, 2.Vi­dzemes brigādes zemessargiem un karavīriem, ir par ko cīnīties un ko aizstāvēt. Mums ir Gauja, Gaiziņš, Latvijas karoga šūpulis – Cēsis, tādēļ kā komandieris ceru uz katra atbalstu, lai mēs spētu stiprināt un celt Latvijas bruņoto spēku kaujas spējas!”.

Pulkvedis Kaspars Miezītis dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1996. gadā. Die­nējis Zemessardzes 51. kājnieku bataljonā, NBS Mācību vadības pavēlniecības štābā, Ap­vie­notajā štābā, Zemessardzes štābā un Aizsardzības ministrijā. Starp­tau­tisko pieredzi ieguvis militārajā operācijā Afganistānā un pildot Latvijas Nacionālā militārā pārstāvja amatu NATO Apvienoto spēku pavēlniecībā Brunsumā.