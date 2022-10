Zaļās idejas arvien populārākas

Vienoti idejā. Zaļā dzīvesveida festivālā “GreenFest” par Gaujas Nacionālo parku kā BIO reģionu savās pārdomās dalījās sarunas moderators Jānis Ķīnasts (no kreisās), režisore un Cēsu domes deputāte Inga Cipe, Pasaules latviešu mākslas centra direktors Kārlis Kanderovskis, novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova un biedrības “GreenFest” vadītājs Edgars Raicevs. Foto: Jānis Gabrāns Zaļā dzīvesveida festivālā “GreenFest” par Gaujas Nacionālo parku kā BIO reģionu savās pārdomās dalījās sarunas moderators Jānis Ķīnasts (no kreisās), režisore un Cēsu domes deputāte Inga Cipe, Pasaules latviešu mākslas centra direktors Kārlis Kanderovskis, novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova un biedrības “GreenFest” vadītājs Edgars Raicevs.

Piektais zaļā dzīvesveida festivāls “GreenFest” šogad pirmo reizi notika trijās pilsētās: Siguldā, kur savulaik sācies, Valmierā un noslēdzās Cēsīs, Ruckas muižā un parkā.

Festivāla noslēdzošais etaps notika sadarbībā ar Cēsu Plu­riversitāti, un programmu divu dienu garumā veidoja Jānis Ķīnasts. Abās dienās notika sarunas, lekcijas un diskusijas par vides un ainavas vērtībām, par ilgt­spējīgas dzīvošanas principiem un attiecīgas dzīves telpas veidošanu. Ruckas muižas parkā pircējus aicināja “Mūsu BIO tirgus”, ar bērniem zināšanās dalījās skudra Urda.

“GreenFest” valdes locekle Liene Klišāne norāda: “Vieda saim­niekošana, zaļa domāšana, ilgtspējīgs dzīvesveids, iekļaujoša sabiedrība un citas būtiskas tēmas, kas soli pa solītim tuvina mūs “GreenFest” vīzijai: Gaujas Nacionālais parks – pirmais bioloģiskās saimniekošanas reģions Latvijā.”

Arī Cēsīs lekciju un sarunu telpā uzmanības centrā bija Gaujas Nacionālais parks (GNP), tā vērtības, iespējas un devums sabiedrībai kopumā un katram cilvēkam atsevišķi. Diskusijās Valmiermuižā un Cēsīs piedalījās arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova, kura izteica vīziju, ka tieši Cēsis varētu virzīt ideju par BIO reģionu. Viņa uzvēra, ka mērķiem jābūt ambicioziem, jo tie būs augstāki, jo vairāk varēs sasniegt: “Iziešu no GNP robežām un runāšu par visu Vidzemes plānošanas reģionu. Tā attīstības programmā 2020. – 2027.gadam kā pirmā prioritāte, kā attīstībai būtisks elements ir ielikta dabas kapitāla saglabāšana. Šis ir pirmais stratēģiskais dokuments Latvijā, kur tas nostiprināts! Dokumenta izstrādē piedalījās vairāki tūkstoši iedzīvotāju, atsaucās, deva ieteikumus un piekrita, ka liekam dabas vērtības pamatu pamatos. Tā ir izcila starta pozīcija, lai strādātu tālāk.”

Jāatzīmē, ka vieni no pirmajiem ar ideju – GNP kā BIO reģions – nāca tieši “GreenFest” pirmie rīkotāji, pulcējot domubiedrus. Otrajā gadā jau radošā grupa bija lielāka. L. Klišāne stāsta: “Paši centāmies saprast, kas ir tas pamats, proti, kā no ekoloģiskā viedokļa vērtēt zemes apstrādi, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir veids, kā to darīt visharmoniskāk. Tā pamazām izkristalizējās doma par BIO reģionu, kurā visiem patīkami dzīvot.”

Biedrības “GreenFest” darbība uzskatāmi parāda, kā sabiedriskās aktivitātes var ienest izmaiņas iedzīvotāju ikdienā. Ideju virzītāji apzinās, ka vīzija nav īstenojama vienā dienā, taču tā paver iespēju atklātai diskusijai par tiesībām uz tīru dzīves vidi, patiesai sabiedrības līdzdalībai aizsargājamo dabas teritoriju attīstībā.

L. Klišāne stāsta, ka šis gads ar trim dažādiem festivāliem parādījis, ka pienācis laiks spert nākamo soli: “Daudz runājām par vērtībām, kas jānoformulē, pirms sākt reālus darbus. Secinājām, ka festivāls sevi izsmēlis ar runāšanu, tagad jāiet dziļumā, jāsāk darboties praktiski, katrā jomā jāskatās, ko nozīmē BIO reģions lauksaimniecībā, iepirkumos, uzņēmējdarbībā.”

Sarunas Ruckas muižā parādīja, ka cēsniekiem ir vēlme pašiem veidot vidi, kurā vēlas dzīvot. Sadzīvot harmoniski ar vidi un apkārtējiem.

“Mēs mīlam vietu, kur dzīvojam,” stāsta biedrības “GreenFest” pārstāve Lāsma Ozola. “Gaujas Nacionālais parks ir vecākais nacionālais parks Latvijā ar Gaujas senleju, skaistiem devona smilšakmens atsegumiem un īpaši daudzveidīgu floru un faunu. Uzskatām, ka tas ir mūsu kā sabiedrības pienākums un atbildība – iesaistīties šīs aizsargājamās teritorijas attīstībā, domājot par dabas bagātību saglabāšanu šodien un nākotnē. Šī var kļūt par Latvijā pieprasītāko un iemīļotāko dzīvesvietu – vietu, kurā cilvēki jūtas labi.”

Kārtējais festivāls aizvadīts, un tā rīkotāji norāda, ka jāsāk domāt, kādā formā runāt ar sabiedrību nākamgad.

“Tagad mums būs aktīvs pārdomu laiks, iespējams, būs jāmeklē citas formas,” uzsver L. Klišāne. “Protams, paliks nemainīgas vērtības un formas, piemēram, “Mūsu BIO tirgus” Siguldā, kas katru mēnesi pulcē bioloģiskos zemniekus no Vidzemes saimniecībām. Pēc Cēsu festivāla saņēmām sadarbības piedāvājumu no Cēsu Pluriveristātes nākamgad organizēt starptautisku konferenci, arī tas ir izaicinājums, bet apstāties nevaram.

Redzam, kā festivāls pāraudzis par veselu zaļā dzīvesveida kustību, ideja gūs arvien lielāku ievērību, mums atliek tikai tai sekot. Vairs nav jāklauvē pie aizslēgtām durvīm, cenšoties pārliecināt, viss notiek. Lāpa ir iedegta, un tā jānes tālāk!”